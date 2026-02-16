newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στη Γενεύη ο ΥΠΕΞ του Ιράν – Νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα
Κόσμος 16 Φεβρουαρίου 2026, 09:16

Στη Γενεύη ο ΥΠΕΞ του Ιράν – Νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν διαφωνούν όσον αφορά το περιεχόμενο των νέων συνομιλιών τους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έφθασε στη Γενεύη όπου πρόκειται να αρχίσει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αυτή η νέα πτυχή των «έμμεσων» συνομιλιών πρόκειται να αρχίσει αύριο, Τρίτη, σύμφωνα με την Τεχεράνη, αφού το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκατέστησαν το διάλογο στις αρχές Φεβρουαρίου στο Ομάν, με φόντο απειλές για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.

«Ο υπουργός Εξωτερικών έφθασε στη Γενεύη επιεκφαλης μιας διπλωματικής αντιπροσωπείας και ειδικών για να συμμετάσχει στο δεύτερο κύκλο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα», ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ελβετίας και του Ομάν, καθώς και με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι, έγινε γνωστό από το υπουργείο του και την επίσημη τηλεόραση.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι ο απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, μεταβαίνουν αυτή την εβδομάδα στη Γενεύη για τις συνομιλίες αυτές.

Πρόκειται επίσης να συμμετάσχουν εκεί σε συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Η κλιμάκωση των εντάσεων

Μετά τη φονική καταστολή από τις ιρανικές αρχές ενός σημαντικού κινήματος αμφισβήτησης τον Ιανουάριο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασίασε τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση, αφήνοντας παράλληλα την πόρτα ανοιχτή για μια διπλωματική διευθέτηση, κυρίως όσον αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Μια πρώτη σύνοδος διαπραγματεύσεων άρχισε στις 6 Φεβρουαρίου στο Μασκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, μήνες μετά την αποτυχία προηγούμενων συνομιλιών.

Αυτές οι τελευταίες είχαν διακοπεί τον Ιούνιο εξαιτίας του πολέμου των 12 ημερών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, που ξέσπασε με ισραηλινά πλήγματα εναντίον πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επίσης βομβαρδίσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν διαφωνούν όσον αφορά το περιεχόμενο των νέων συνομιλιών τους.

Το Ιράν δεν θέλει να συζητήσει παρά για το πυρηνικό πρόγραμμά του. Η Ουάσινγκτον, όπως και το Ισραήλ, απαιτεί επίσης να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και να πάψει να υποστηρίζει περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Chevron: Η Ελλάδα ο επόμενος σταθμός στην Ανατολική Μεσόγειο

Chevron: Η Ελλάδα ο επόμενος σταθμός στην Ανατολική Μεσόγειο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»
The Economist 16.02.26

Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»

Η ιστορία της Βρετανίας, από τον Τσάμπερλεν έως τη Θάτσερ είναι γεμάτη από πρωθυπουργούς που υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν. Η περίπτωση του Στάρμερ δείχνει ότι ίσως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ
ΗΠΑ 16.02.26

Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια από τις πιο οξείες νομικές και πολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ
Πολιτική θύελλα 16.02.26

Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ

Τα αρχεία Έπσταϊν βάζουν στο «κάδρο» τους υπουργούς Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έμπιστους του προέδρου Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος προσώρας τους στηρίζει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μερτς και Μακρόν συζητούν για την ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή – Περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες το σκέφτονται
Νέα εποχή 16.02.26

Μερτς και Μακρόν συζητούν για την ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή – Περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες το σκέφτονται

Η συζήτηση για την πυρηνική αποτροπή στην Ευρώπη έχει ανοίξει για τα καλά. Γαλλία και Γερμανία συνομιλούν ήδη, ανοιχτές στον πυρηνικό διάλογο εμφανίζονται χώρες της Βαλτικής. Το αγκάθι είναι το ΝΑΤΟ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: 8 νεκροί εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνημάτων
Κίνα 16.02.26

8 νεκροί από έκρηξη πυροτεχνημάτων

«Κακός χειρισμός» πυροτεχνημάτων από προκάλεσε έκρηξη σε κοντινό κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσού της Κίνας, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Διαδήλωση συγγενών φυλακισμένων εναντίον των ομαδικών δικών
Συγγενείς φυλακισμένων 16.02.26

Διαδηλώνουν ενάντια στις ομαδικές δίκες στο Ελ Σαλβαδόρ

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο Σαν Σαλβαδόρ συγγενείς φυλακισμένων, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις μαζικές, ομαδικές δίκες, που θα οδηγήσουν στην καταδίκη αθώων, όπως καταγγέλλουν.

Σύνταξη
Τουρκία: Διέγραψαν μήνυμα με την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ λόγω «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν
Τουρκική προεδρία 16.02.26

Περίεργη διαγραφή μηνύματος για την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ

Μήνυμα της τουρκικής προεδρίας που αναφερόταν στην αναβολή της επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ εξαιτίας «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν διεγράφη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»
The Economist 16.02.26

Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»

Η ιστορία της Βρετανίας, από τον Τσάμπερλεν έως τη Θάτσερ είναι γεμάτη από πρωθυπουργούς που υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν. Η περίπτωση του Στάρμερ δείχνει ότι ίσως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ
ΗΠΑ 16.02.26

Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια από τις πιο οξείες νομικές και πολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Αλέξη, «ανακοίνωσε το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανέ μας!»

Με κάθε επίσκεψη σε πόλη της Ελλάδας για την παρουσίαση της Ιθάκης να μετατρέπεται σε πολιτικό γεγονός ο Αλέξης Τσίπρας στη Λάρισα δέχθηκε από νέους, τους οποίους συνάντησε, ένα δύσκολο... challenge: «Ανακοίνωσέ το από τη Λάρισα τώρα, τρέλανε μας».

Σύνταξη
Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
Ελλάδα 16.02.26

Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι

Σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα - Οι φαρμακοποιοί θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με 20 ευρώ ανά συνταγή για την υπηρεσία εκτέλεσης και χορήγησης

Σύνταξη
Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
Συγκλονιστικό ντοκουμέντο 16.02.26

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή

Σύνταξη
Καιρός: Αφρικανική σκόνη με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
Ελλάδα 16.02.26

Αφρικανική σκόνη με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο, έχει σήμερα ο καιρός - Η προειδοποίηση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Λέον Μπλακ: Από τη «μυστική» συλλογή Βίνσεντ βαν Γκογκ στις βαριές καταγγελίες των αρχείων Έπσταϊν
Le Suicidé de la Société 16.02.26

Λέον Μπλακ: Από τη «μυστική» συλλογή Βίνσεντ βαν Γκογκ στις βαριές καταγγελίες των αρχείων Έπσταϊν

Τα νέα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνουν στο φως τη σημαντική συλλογή έργων του Βίνσεντ βαν Γκογκ που είχε συγκεντρώσει ο Λέον Μπλακ, αλλά και σοβαρές καταγγελίες κακοποίησης που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ
Πολιτική θύελλα 16.02.26

Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ

Τα αρχεία Έπσταϊν βάζουν στο «κάδρο» τους υπουργούς Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έμπιστους του προέδρου Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος προσώρας τους στηρίζει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο