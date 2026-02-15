To Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει συμβιβασμούς για την επίτευξη μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του με τις ΗΠΑ στην περίπτωση που η Ουάσινγκτον επιθυμεί να συζητήσει την άρση των κυρώσεων, δήλωσε στο BBC, ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι το Ιράν, και όχι οι ΗΠΑ, εμποδίζει την πρόοδο σε αυτή την παρατεταμένη διαπραγματευτική διαδικασία.

Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτιμά μια συμφωνία, αλλά είναι «πολύ δύσκολο» να επιτευχθεί μια συμφωνία με το Ιράν.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο BBC στην Τεχεράνη, ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβάντσι, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ για να αποδείξουν ότι θέλουν να συνάψουν συμφωνία», προσθέτοντας: «Αν είναι ειλικρινείς, είμαι βέβαιος ότι θα βρισκόμαστε στο δρόμο προς μια συμφωνία».

Ο Τραμπ απείλησε με επιθέσεις εναντίον του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Αυτό ακολούθησε τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα τον περασμένο μήνα, κατά την οποία, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στο κράτος του Ομάν στον Περσικό Κόλπο στις αρχές Φεβρουαρίου, και ο Ταχτ-Ραβάντσι, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη την Τρίτη, δήλωσε ότι οι συνομιλίες «κινήθηκαν σε θετική κατεύθυνση, αλλά είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε». Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τις συνομιλίες αυτές ως θετικές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών επισήμανε την πρόταση της Τεχεράνης να αραιώσει το εμπλουτισμένο κατά 60% ουράνιο ως απόδειξη της προθυμίας της για συμβιβασμό.

Το ουράνιο, το οποίο είναι σχεδόν σε επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων, έχει εντείνει τις υποψίες ότι η Ισλαμική Δημοκρατία προχωρά προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, κάτι που η ίδια πάντα αρνείται.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό και άλλα θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμά μας, αν είναι έτοιμοι να συζητήσουν για τις κυρώσεις», δήλωσε ο ΤαχτΡαβάντσι στο BBC. Δεν επιβεβαίωσε αν αυτό σημαίνει την άρση όλων ή ορισμένων κυρώσεων.

Όσον αφορά το αν το Ιράν θα συμφωνούσε να αποστείλει τα αποθέματά του άνω των 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν, όπως έκανε στη συμφωνία του 2015, ο Ταχτ-Ραβάντσι δήλωσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Όσον αφορά το αν το Ιράν θα συμφωνήσει να αποστείλει τα αποθέματά του που υπερβαίνουν τα 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν, όπως έκανε στη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα, ο Ταχτ Ραβάντσι δήλωσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Η Ρωσία, η οποία δέχτηκε 11.000 κιλά ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο της πολυμερούς συμφωνίας του 2015 από την οποία ο Τραμπ αποχώρησε τρία χρόνια αργότερα, προσφέρθηκε να δεχτεί ξανά αυτό το υλικό.