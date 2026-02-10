«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε αποκλειστική συνέντευξη στο ισραηλινό Κανάλι 12, δήλωσε ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία, προειδοποιώντας ότι η αποτυχία θα έχει σοβαρές συνέπειες. «Οι Ιρανοί θέλουν πραγματικά να καταλήξουν σε συμφωνία. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό, όπως την τελευταία φορά», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ του ισραηλινού καναλιού 12 και του αμερικανικού Axios, ο οποίος θεωρείται εκλεκτός της ισραηλινής κυβέρνησης και έχει πάρα πολύ καλή ενημέρωση από το στρατιωτικό επιτελείο του Ισραήλ. Εντύπωση προκαλεί πως η συνέντευξη αφορά το ισραηλινό κοινό, παρότι διεξήχθη στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ τόνισε τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, λέγοντας: «Έχουμε μια αρμάδα εκεί και ίσως μια άλλη να είναι καθ’ οδόν». Πρόσθεσε ότι δεν νομίζει ότι «ο Νετανιάχου είναι νευρικός για τις συνομιλίες με το Ιράν. Και αυτός θέλει μια συμφωνία. Θέλει μια καλή συμφωνία». Ανέφερε ακόμα πως σκέφτεται να στείλει «ακόμη ένα αεροπλανοφόρο στην περιοχή και επιπλέον δυνάμεις».

Αναφερόμενος στις δυνατότητες του Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Μπορούμε να πετύχουμε μια εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν. Δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Δεν θα υπάρχουν πύραυλοι, το πυρηνικό ζήτημα είναι προφανές». Πρόσθεσε ότι οι τρέχουσες συνομιλίες είναι διαφορετικές από αυτές του πολέμου των 12 ημερών, λέγοντας: «Αυτές οι συνομιλίες είναι εντελώς διαφορετικές από την προηγούμενη φορά. Οι Ιρανοί δεν πίστευαν ότι θα τους επιτεθώ. Πήραν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο».

Το ταξίδι από το Ισραήλ που επισπεύστηκε και το μήνυμα που πρέπει να δοθεί αναλλοίωτο

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα The Times of Israel λίγο πριν την αναχώρηση του πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου πραγματοποιούσε το ταξίδι «με στόχο να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν». Κυρίως το Ισραήλ θέλει να μην υπάρξει συμφωνία μονάχα για τα πυρηνικά αλλά και για τους βαλλιστικούς πυραύλους, ειδικά μετά την ανακοίνωση του Ιράν πως κατασκευάζουν διατρητικούς πυραύλους.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου πιστεύει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει όχι μόνο να αποτρέψει το Ιράν από την προσπάθεια επανεξοπλισμού με πυρηνικά όπλα και να εξαλείψει κάθε πιθανότητα εμπλουτισμού ουρανίου», δήλωσε ο αξιωματούχος, «αλλά και να περιορίσει τους βαλλιστικούς πυραύλους και να εξασφαλίσει την παύση της υποστήριξης και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον Άξονα του Κακού».

Τη Δευτέρα, το Channel 12 μετέδωσε ότι ο Νετανιάχου αποφάσισε να προωθήσει τη συνάντησή του με τον Τραμπ, προκειμένου να του παρουσιάσει αυτοπροσώπως τις τελευταίες πληροφορίες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με το Ιράν. Ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες που μετέφερε στον απεσταλμένο του Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ, ο οποίος δεν προκρίνει την επίθεση εναντίον της Τεχεράνης.

Αποφάσισε να τις παρουσιάσει ο ίδιος, «για να διασφαλίσει ότι ο Τραμπ θα λάβει όλες τις πληροφορίες με ακρίβεια», σε ένα εμφανές δείγμα έλλειψης εμπιστοσύνης στον Στιβ Γουίτκοφ. Η ενημέρωση «θα καλύψει τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και την υποστήριξή της στις οργανώσεις στην περιοχή και τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος» σύμφωνα με τους Times of Israel.