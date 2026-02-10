Η δεξαμενή σκέψης Institute for Science and International Security (ISIS) παρουσιάζει δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που τραβήχτηκαν στις 8 Φεβρουαρίου και αποτυπώνουν όλες τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν στο Ιράν να είναι καλυμμένες με χώμα.

Τη συγκεκριμένη είδηση αναπαράγει και η ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Η μεσαία και η κεντρική είσοδος είναι μη αναγνωρίσιμες και πλήρως καλυμμένες με χώρα, όπως επισημαίνει η δεξαμενή σκέψης, με βάση όσα αποτυπώνουν οι δορυφορικές φωτογραφίες.

Η βόρεια είσοδος της σήραγγας, η οποία διαθέτει πρόσθετα μέτρα παθητικής άμυνας, έχει καλυφθεί με χώμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

Δεν παρατηρείται πλέον κίνηση οχημάτων γύρω από τις τρεις εισόδους.

Η εκτίμηση της δεξαμενής σκέψης για τις κινήσεις του Ιράν

Το Institute for Science and International Security σημειώνει ότι: «Φαίνεται σαφές ότι οι Ιρανοί ανησυχούν σοβαρά για μια αεροπορική επίθεση ή/και επιδρομή των ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον αυτής της ιδιαίτερα ενισχυμένης πυρηνικής εγκατάστασης.

Η κάλυψη των εισόδων των σηράγγων θα συνέβαλε στην αποδυνάμωση οποιασδήποτε πιθανής αεροπορικής επίθεσης και θα δυσχέραινε επίσης την πρόσβαση από το έδαφος σε περίπτωση επιδρομής ειδικών δυνάμεων με σκοπό την κατάσχεση ή την καταστροφή τυχόν υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που ενδέχεται να βρίσκεται στο εσωτερικό.

Είναι επίσης πιθανό το Ιράν να έχει μεταφέρει εξοπλισμό ή υλικό στις σήραγγες για να τα προστατεύσει, αν και αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Τέτοιου είδους προετοιμασίες παρατηρήθηκαν για τελευταία φορά τις ημέρες πριν από την επιχείρηση Midnight Hammer που έπληξε εγκαταστάσεις στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0 — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 9, 2026

Τι είναι το Institute for Science and International Security

Το Institute for Science and International Security είναι δεξαμενή σκέψης.

Σύμφωνα με το ίδιο, το Ινστιτούτο «είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός οργανισμός που έχει ως αποστολή την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά και πολιτικά ζητήματα που επηρεάζουν την διεθνή ασφάλεια.

Κύριος στόχος του είναι να σταματήσει η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και της σχετικής τεχνολογίας σε άλλες χώρες και σε τρομοκράτες, να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις πυρηνικές δραστηριότητες παγκοσμίως, να ενισχυθεί το διεθνές καθεστώς μη διάδοσης και να επιτευχθεί σημαντική μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων».