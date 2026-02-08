newspaper
Ιράν: «Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη – Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 11:18

Ιράν: «Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη – Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το ζήτημα των πυραύλων έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας - Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά εταιρειών που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Vita.gr
Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Spotlight

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ελπίζει πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα επανεκκινήσουν σύντομα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε νέο γύρο διαπραγματεύσεων την ερχόμενη εβδομάδα, μετά τις έμμεσες επαφές στο Ομάν.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα απορρίψει την επέκταση του πεδίου των διαπραγματεύσεων πέραν του πυρηνικού ζητήματος

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε στο Al Jazeera το Σάββατο ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας δεν ήταν «ποτέ διαπραγματεύσιμο» στις συνομιλίες της Παρασκευής και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα στοχοποιήσει αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε ιρανικό έδαφος.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι παρόλο που οι διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ ήταν έμμεσες, «εμφανίστηκε η ευκαιρία να σφίξω το χέρι της αμερικανικής αντιπροσωπείας».

Οι συνομιλίες ήταν «ένα καλό ξεκίνημα», αλλά ο ίδιος επέμεινε ότι «υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να χτιστεί η εμπιστοσύνη».

Ωστόσο, στην Τεχεράνη οι πολίτες παραμένουν απαισιόδοξοι, σχολιάζει το AJ.

«Κατά τη γνώμη μου, όπως και τις προηγούμενες φορές, οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε αδιέξοδο, επειδή και οι δύο πλευρές επιμένουν στις θέσεις τους και δεν είναι διατεθειμένες να υποχωρήσουν», δήλωσε στο Al Jazeera μια γυναίκα που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Ο Αμπντουλάχ αλ-Σαΐτζι, εμπειρογνώμονας εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στο Πανεπιστήμιο του Κουβέιτ, δήλωσε ότι ελπίζει σε μια νέα συμφωνία μεταξύ των δύο εχθρών, αλλά ούτε αυτός είναι αισιόδοξος.

«Υπάρχει μια σκληρή στάση» των ΗΠΑ που «προκαλείται από» το Ισραήλ, το οποίο επιθυμεί η Αμερική να «επιβάλει αυστηρά μέτρα στους Ιρανούς επειδή θεωρούν ότι το Ιράν βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο του».

Έτσι θα είναι εύκολο να αποσπάσουν παραχωρήσεις από αυτό, ειδικά μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του περασμένου μήνα, δήλωσε ο αλ-Σαΐτζι από το Al Jazeera Forum στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

Ιρανικοί πύραυλοι στην Τεχεράνη.

«Αναφαίρετο δικαίωμα» ο εμπλουτισμός ουρανίου, λέει το Ιράν

Παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ καλές» την Παρασκευή, ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο και προβλέπει την «επιβολή δασμών» σε χώρες που εξακολουθούν να έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης νέες κυρώσεις εναντίον πολλών ναυτιλιακών εταιρειών και πλοίων με στόχο τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Πάνω από το ένα τέταρτο του εμπορίου του Ιράν πραγματοποιείται με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων εισαγωγών αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εξαγωγών αξίας 14,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Ο εμπλουτισμός ουρανίου είναι «αναφαίρετο δικαίωμα του Ιράν και πρέπει να συνεχιστεί», δήλωσε ο Αραγτσί, προσθέτοντας: «Είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε σε μια καθησυχαστική συμφωνία για τον εμπλουτισμό. Το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα θα επιλυθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων».

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν δεν είναι διαπραγματεύσιμο διότι αφορά «θέμα άμυνας», σημείωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Η Ουάσινγκτον έχει επιδιώξει να τεθούν στις διαπραγματεύσεις τα ζητήματα του προγράμματος των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και η υποστήριξή του σε ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή – θέματα που το Ισραήλ έχει πιέσει να συμπεριληφθούν στις συνομιλίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα απορρίψει την επέκταση του πεδίου των διαπραγματεύσεων πέραν του πυρηνικού ζητήματος.

«Οι Ιρανοί αντιτίθενται σθεναρά σε οποιαδήποτε παραχώρηση», δήλωσε ο αλ-Σαΐτζι, όπως και οι ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τις χώρες που ηγούνται των προσπαθειών διαμεσολάβησης να «τους φέρουν πιο κοντά».

Οι διαπραγματεύσεις της Παρασκευής ήταν οι πρώτες από την κατάρρευση των πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ πέρσι, μετά τους απανωτούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι οποίοι πυροδότησαν τον 12ημερο πόλεμο.

Μετά τις εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες στο Ιράν τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ενέτεινε τις απειλές κατά της χώρας, αποστέλλοντας το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: Al Jazeera

«Ειρήνη μέσω ισχύος»

Οι επικεφαλής διαπραγματευτές του Τραμπ στο Ομάν, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο προεδρικός σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ, επισκέφθηκαν το αεροπλανοφόρο που βρίσκεται στην Αραβική Θάλασσα το Σάββατο.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι το αεροπλανοφόρο και η ομάδα κρούσης του «μας προστατεύουν και υποστηρίζουν το μήνυμα ειρήνης μέσω ισχύος του προέδρου Τραμπ».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος είπε ότι μίλησε με τον πιλότο που κατέρριψε ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο «χωρίς σαφή πρόθεση» την Τρίτη.

«Είμαστε περήφανοι που στέκουμε στο πλευρό των ανδρών και των γυναικών που υπερασπίζονται τα συμφέροντά μας, αποτρέπουν τους εχθρούς μας και δείχνουν στον κόσμο την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ, που βρίσκονται σε επιφυλακή κάθε μέρα», σημείωσε ο Γουίτκοφ.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου

Ενώ ο Τραμπ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την αποστολή του αεροπλανοφόρου ως μέσο για να ασκήσει πίεση στο Ιράν, ο αλ-Σαΐτζι δήλωσε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική.

«Δεν μπορεί να κρατήσει τις δυνάμεις του σε κατάσταση συναγερμού για πολύ καιρό. Αυτό θα στερήσει πραγματικά την αξιοπιστία από την κυβέρνηση Τραμπ όσον αφορά τη σκληρή και αδιάλλακτη στάση της απέναντι στο Ιράν», είπε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη για να συζητήσουν τις συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Νετανιάχου «πιστεύει ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν περιορισμούς στους ιρανικούς πυραύλους και τη διακοπή της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα», τόνιζε η ανακοίνωση, αναφερόμενη στους συμμάχους του Ιράν στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν κομβικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Αραγτσί εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ουάσινγκτον θα αποφύγει «απειλές και πιέσεις» ώστε «οι συνομιλίες να μπορούν να συνεχιστούν».

