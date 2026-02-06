Το Ιράν απέρριψε το αίτημα της Ουάσινγκτον να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου

Το Ιράν απέρριψε το αίτημα των ΗΠΑ να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του, στις συνομιλίες που είχαν την Παρασκευή οι δύο πλευρές στο Ομάν, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ένας διπλωμάτης από τη Μέση Ανατολή, που ενημερώθηκε από την Τεχεράνη. Ωστόσο, δηλώνει πρόθυμο να συζητήσει «το επίπεδο και την καθαρότητα» του εμπλουτισμού ή μια περιφερειακή κοινοπραξία.

Ο διπλωμάτης προσέθεσε ότι η Τεχεράνη πιστεύει πως οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «έδειξαν να κατανοούν τη στάση του Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμού (…) και επέδειξαν ευελιξία» στα αιτήματά του.

Επιπλέον, είπε ότι στις σημερινές συνομιλίες στη Μουσκάτ του Ομάν δεν συζητήθηκε το θέμα των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Για «καλή αρχή» μιλά η ιρανική πλευρά

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Ομάν, ήταν μια καλή αρχή και θα συνεχιστούν, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Ήταν μια καλή αρχή για τις διαπραγματεύσεις. Και υπάρχει συμφωνία για τη συνέχιση των συνομιλιών. Ο συντονισμός για το πώς θα προχωρήσουμε θα αποφασιστεί στις πρωτεύουσες», ανέφερε ο Αραγτσί μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές θα επιστρέψουν στις χώρες τους για διαβουλεύσεις και «το τείχος της δυσπιστίας» πρέπει να ξεπεραστεί, όπως είπε.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι οι πρώτες που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών μετά τον βομβαρδισμό από τις ΗΠΑ ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο. Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.