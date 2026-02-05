Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr 4, οι οποίοι έχουν βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων και το φορτίο τους μπορεί να ξεπερνά τον ένα τόνο εκρηκτικών, όπως μετέδωσε την Πέμπτη το πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν.

Ο Khorramshahr 4 θεωρείται ως ο πιο προηγμένος βαλλιστικός πύραυλος που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

Σύμφωνα με το Fars, αναπτύσσεται επίσης μια τεράστια, υπόγεια βάση πυραύλων στο «διαστημικό αρχηγείο» των Φρουρών της Επανάστασης.

Η Τεχεράνη έχει αναθεωρήσει το αμυντικό της δόγμα μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο, υιοθετώντας μια πιο επιθετική στάση. Φέρεται να διαθέτει αρκετούς τύπους πυραύλων με βεληνεκές έως και 2.000 χλμ, ικανούς να απειλήσουν το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου.

Δεν διαπραγματεύεται το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων η Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ αξιώνουν εδώ και καιρό από το Ιράν να περιορίσει το βεληνεκές των βαλλιστικών του πυραύλων.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως οι αυριανές (6/1) συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο σουλτανάτο του Ομάν θα πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απορρίπ

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν θα διεξαχθούν στον απόηχο των νέων απειλών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του Ιρανού ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Διαμεσολαβητές από το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο έχουν παρουσιάσει σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ένα πλαίσιο από βασικές αρχές που θα συζητηθούν στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με δύο πηγές του Al Jazeera που γνωρίζουν τα των συνομιλιών, ανάμεσα στις αρχές που έχουν προταθεί είναι αυτή που αναφέρεται σε δέσμευση του Ιράν να μειώσει σημαντικά τον εμπλουτισμό ουρανίου.