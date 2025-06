Τη στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπά το νότιο Ισραήλ και συγκεκριμένα την Μπερσεβά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη κατέγραψε βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα The Jerusalem Post στην πλατφόρμα Χ.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Footage circulating on social media shows the moment an Iranian ballistic missile impacted in southern Israel, causing the deaths of three and wounding at least eight more. pic.twitter.com/y99cMvWf6D

