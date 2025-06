Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τεθεί σε ισχύ.

Η δήλωση από το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι συμφώνησε στην κατάπαυση του πυρός επειδή το Ισραήλ είχε επιτύχει όλους τους πολεμικούς του στόχους.

«Στην επιχείρηση «Rising Lion», το Κράτος του Ισραήλ πέτυχε μνημειώδεις ιστορικές επιτυχίες και ευθυγραμμίστηκε με τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου», αναφέρει η δήλωση. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα «ανταποδώσει δυναμικά» σε οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση της εκεχειρίας.

«Χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το υπουργικό συμβούλιο μαζί με τον Υπουργό Άμυνας, τον Αρχηγό του Επιτελείου και τον Αρχηγό της Μοσάντ, για να αναφέρει ότι το Ισραήλ είχε επιτύχει όλους τους στόχους της Επιχείρησης «Rising Lion» και ακόμη περισσότερα.

Το Ισραήλ έχει εξαλείψει μια διπλή άμεση υπαρξιακή απειλή – τόσο στον πυρηνικό τομέα όσο και στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων.

Επιπλέον, οι Ισραηλινές Άμυνες Άμυνας πέτυχαν πλήρη εναέριο έλεγχο στους ουρανούς της Τεχεράνης, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στη στρατιωτική ηγεσία και κατέστρεψαν δεκάδες κεντρικούς στόχους της ιρανικής κυβέρνησης.

Τις τελευταίες 24 ώρες, οι Ισραηλινές Άμυνες Άμυνας έπληξαν επίσης σοβαρά κυβερνητικούς στόχους στην καρδιά της Τεχεράνης, εξαλείφοντας εκατοντάδες πράκτορες της Basij – τον μηχανισμό καταστολής του τρομοκρατικού καθεστώτος – και εξαλείφοντας έναν ακόμη ανώτερο πυρηνικό επιστήμονα.

Το Ισραήλ ευχαριστεί τον Πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αμυντική τους υποστήριξη και τη συμμετοχή τους στην εξάλειψη της ιρανικής πυρηνικής απειλής.

Υπό το πρίσμα της επίτευξης των στόχων της επιχείρησης και σε πλήρη συντονισμό με τον Πρόεδρο Τραμπ, το Ισραήλ συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου για διμερή κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Οι πολίτες του Ισραήλ πρέπει να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου των IDF μέχρι να επαληθευτεί η πλήρης τήρηση της εκεχειρίας.

Οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους και στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας για πλήρη ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν,

Στην Επιχείρηση Rising Lion, το Κράτος του Ισραήλ πέτυχε μεγάλα ιστορικά επιτεύγματα και τοποθετήθηκε στην πρώτη θέση των μεγάλων δυνάμεων του κόσμου.

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία του λαού του Ισραήλ και των μαχητών του, οι οποίοι απομάκρυναν δύο υπαρξιακές απειλές για τη χώρα μας και εξασφάλισαν την αιωνιότητα του Ισραήλ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου θα εκδώσει δήλωση αργότερα σήμερα.

Eίχε προηγηθεί η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου που επιβεβαίωνε την κατάπαυση του πυρός και καλούσε τις δύο χώρες, Ισραήλ και Ιράν, να μην παραβιάσουν τη συμφωνία.

THE CEASEFIRE IS NOW IN EFFECT. PLEASE DO NOT VIOLATE IT! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES!

— Trump Posts on 𝕏 (@trump_repost) June 24, 2025