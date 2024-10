Δορυφορικές εικόνες που περιήλθαν στην κατοχή του πρακτορείου ειδήσεων AP δείχνουν ζημιές σε ένα κτίριο στη στρατιωτική αεροπορική βάση Νεβατίμ του Ισραήλ, μετά το πυραυλικό μπαράζ του Ιράν κατά του Ισραήλ την Τρίτη. Η συγκεκριμένη βάση φιλοξενεί τα stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35 Lightning II της χώρας.

Αν και δεν υπάρχει ένδειξη εκτεταμένων ζημιών, οι εικόνες που καταγράφηκαν από την Planet Labs PBC δείχνουν ζημιές σε δύο υπόστεγα αεροσκαφών στην περιοχή του Νεγκέβ. Δεν είναι σαφές αν μέσα στα υπόστεγα που επλήγησαν υπήρχαν αεροσκάφη.

Συγκεκριμένα, ένα από τα υπόστεγα φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το διπλανό έχει υποστεί μερική ζημιά. Οι δορυφορικές εικόνες καταδεικνύουν επίσης τουλάχιστον δύο κρατήρες που δημιουργήθηκαν από τα χτυπήματα των πυραύλων τη νύχτα της 1ης Οκτωβρίου.

Επαληθευμένα βίντεο από την επίθεση δείχνουν μια ριπή πυραύλων να πλήττει την περιοχή εντός και πέριξ της αεροπορικής βάσης, σύμφωνα με τη Haaretz. Η ισραηλινή εφημερίδα αναφέρει ακόμα ότι δεν είναι σαφές αν οι ζημιές έχουν προκληθεί από τους πυραύλους ή από θραύσματα μετά από ισραηλινές αναχαιτίσεις.

New low resolution satellite imagery shows what appears to be 1 impact area from an Iranian missile strike on the Nevatim air base in southern Israel.

Ignore the shadows from the few pesky clouds. pic.twitter.com/IDqdOYC5pM

