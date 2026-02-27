Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Σε μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές της ναυτιλίας, η Capital Tankers Corp., συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ολοκλήρωσε μια πρωτοφανή σε μέγεθος και δυναμική δημόσια προσφορά στο Χρηματιστήριο του Όσλο.

Η ζήτηση που εκδηλώθηκε από την επενδυτική κοινότητα ήταν πρωτοφανής, σημειώνοντας υπερκάλυψη πολλαπλάσια της αρχικής προσφοράς.

Η συναλλαγή καταγράφεται ήδη ως μία από τις μεγαλύτερες αντλήσεις κεφαλαίων ναυτιλιακής εταιρείας που έχουν γίνει ποτέ, ενώ αποτελεί την ιστορικά κορυφαία άντληση στην αγορά της Νορβηγίας.

Η στρατηγική «αύξηση» και το επενδυτικό προφίλ

Η ανταπόκριση των Νορβηγών αλλά και διεθνών θεσμικών επενδυτών ήταν τέτοια, που το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προχώρησε σε άμεση αναθεώρηση του μεγέθους της προσφοράς.

Συγκεκριμένα, η βασική προσφορά αυξήθηκε από τα 300 εκατ. στα 435 εκατ. δολάρια, ενώ σε συνδυασμό με τις επιπλέον μετοχές (options), το συνολικό ύψος της προσφοράς ανήλθε στα 500 εκατ. δολάρια.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το 26% του μετοχικού κεφαλαίου περνά στα χέρια ποιοτικών, μακροπρόθεσμων επενδυτών, ενώ το 74% παραμένει υπό τον έλεγχο της Capital Maritime & Trading. Η συνολική αποτίμηση της Capital Tankers διαμορφώνεται πλέον στα 1,9 δισ. δολάρια, προσδίδοντας στην εταιρεία ισχυρό εκτόπισμα.

Ραντεβού στο Euronext Growth και βλέμμα στις ΗΠΑ

Η αντίστροφη μέτρηση για το ταμπλό έχει ήδη ξεκινήσει. Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Euronext Growth Oslo αναμένεται να ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2026 με το σύμβολο “CAPT”.

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες της διοίκησης δεν σταματούν εκεί. Ο σχεδιασμός προβλέπει την ταχεία μετάβαση στην κύρια αγορά του Όσλο, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια δευτερογενή εισαγωγή στην αμερικανική αγορά, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αποτελέσουν το «καύσιμο» για:

Τη χρηματοδότηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος.

Την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών και του κόστους της συναλλαγής.

Ένα “Pure Play” στα Crude Tankers με πράσινο προσανατολισμό

Η Capital Tankers Corp., προϊόν απόσχισης (spin-off) από την Capital Maritime & Trading, αποτελεί ένα καθαρό στοίχημα (pure play) στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Ο στόλος της αποτελείται από 30 σύγχρονα πλοία (VLCCs, Suezmax, Aframax/LR2), με τα 8 να βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και 22 να τελούν υπό ναυπήγηση, διαμορφώνοντας έναν από τους νεότερους στόλους δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως, με μέσο όρο ηλικίας σχεδόν μηδενικό (0,2 έτη). Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί δικαιώματα (options) για ακόμη 13 νεότευκτα πλοία.

Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας έγκειται στην τεχνολογική υπεροχή του στόλου της. Ένα σημαντικό μέρος των πλοίων είναι LNG dual-fuel capable ή LNG-ready.

Αυτή η ευελιξία καυσίμου και η υψηλή ενεργειακή απόδοση τοποθετούν την Capital Tankers στην πρώτη γραμμή της «πράσινης» μετάβασης, ανταποκρινόμενη πλήρως στους αυστηρούς διεθνείς κανονισμούς όπως το EU ETS και το FuelEU Maritime.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, ο Όμιλος συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη επιβεβαιώνει την ικανότητά του να προσελκύει υψηλού επιπέδου κεφάλαια, αξιοποιώντας την εξειδίκευση της νορβηγικής αγοράς και την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία.

Πηγή: OT