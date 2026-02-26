Πρεμιέρα για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers στο ΧΑ
Ολοκληρώθηκε η τελετή έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκδοσης εταιρικού ομολόγου της Capital Clean Energy Carriers Corp
«Ψήφο» επενδυτικής εμπιστοσύνης απέσπασε η έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Capital Clean Energy Carriers.
Η ζήτηση που παρουσίασε η ομολογιακή έκδοση ήταν ισχυρή. Κατέγραψε 1,75 φορές υπερκάλυψη και αρκεί να σημειωθεί ότι σχεδόν 7.000 επενδυτές συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά.
Η τελική απόδοση και το επιτόκιο του ομολόγου ορίστηκαν στο 3,75%.
Οι ομολογίες της έκδοσης ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΧΑΕ Γιάννος Κοντόπουλος, τόνισε ότι η δημόσια προσφορά ξεπέρασε τα 438 εκατομμύρια, με το επιτόκιο στο 3,75% στο κατώτατο του εύρους απόδοσης.
«Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων στη χρηματοδότηση της ναυπήγησης νέων πλοίων, το νέο ομόλογο είναι το πρώτο για το 2026».
Από την πλευρά του ο CEO της Capital Clean Energy Carriers, ανέφερε ότι η σημερινή έκδοση ομολόγου αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα. 3 εκδόσεις σε 5 χρόνια αποδεικνύουν ότι η αγορά σταθερού εισοδήματος έχει εξελιχθεί σε μια πλατφόρμα αξιόπιστης άντλησης κεφαλαίου».
