Capital Tankers : Ιστορικό ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο του Όσλο
Υπερκάλυψη πολλαπλάσια της δημόσιας προσφοράς πέτυχε η Capital Tankers Corp.
Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά μετοχών της Capital Tankers Corp. Η πολύ σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε, οδήγησε σε υπερκάλυψη πολλαπλάσια της δημόσιας προσφοράς.
Με βάση τα τελικώς αντληθέντα κεφάλαια, η δημόσια προσφορά κατατάσσεται ως μία από τις μεγαλύτερες αντλήσεις κεφαλαίων ναυτιλιακής εταιρείας παγκοσμίως και η μεγαλύτερη όλων των εποχών στο Χρηματιστήριο του Όσλο.
Έντονο ενδιαφέρον
Καθώς η δημόσια προσφορά προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές τόσο Νορβηγούς όσο και διεθνείς, το διοικητικό συμβούλιο της Capital Tankers Corp. αποφάσισε να αυξήσει το μέγεθος της βασικής προσφοράς στην δημόσια προσφορά από περίπου USD 300 εκατ. σε USD 435 εκατ. καθώς και τον αριθμό των επιπλέον μετοχών που ενδέχεται να προσφερθούν από περίπου USD 45 εκατ. σε USD 65 εκατ., ανεβάζοντας έτσι το ύψος της συνολικής προσφοράς σε USD 500 εκατ.
Τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς θα χρησιμοποιηθούν για (i) τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, (ii) κεφάλαιο κίνησης, (iii) την κάλυψη του κόστους της συναλλαγής, (iv) τους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Capital Tankers Corp
Η Capital Tankers Corp. δημιουργήθηκε μέσω απόσχισης από την μητρική της εταιρεία Capital Maritime & Trading. Αποτελεί ένα “pure play” στον κλάδο των crude tankers και διαθέτει έναν ιδιαίτερα προηγμένο τεχνολογικά και νέο σε ηλικία στόλο 30 δεξαμενόπλοιων (VLCCs, Suezmax, Aframax/LR2), εκ των οποίων 8 βρίσκονται ήδη στην θάλασσα ενώ υλοποιείται επενδυτικό πρόγραμμα για την ναυπήγηση 22 νέων. Παράλληλα, η Εταιρεία διαθέτει και δικαιώματα (options) για επιπλέον 13 νεότευκτα έως συγκεκριμένη ημερομηνία.
Συγκριτικό πλεονέκτημα της Capital Tankers αποτελεί ότι σημαντικό μέρος του στόλου είναι LNG dual-fuel capable ή LNG-ready, με τεχνολογικά χαρακτηριστικά που ευνοούν καλύτερη ενεργειακή απόδοση και ευελιξία καυσίμου υπό το εξελισσόμενο πλαίσιο κανονισμών (EU ETS, FuelEU Maritime, πρωτοβουλίες ΙΜΟ).
Πηγή: OT
