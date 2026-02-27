newspaper
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 07:10

Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε

Στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και με τον κόσμο να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι πολιτικοί και οι υπηρεσίες κατασκοπείας της Ευρώπης συνεχίζουν να αντλούν μαθήματα από τις αποτυχίες του 2022

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Spotlight

Ο Γουίλιαμ Μπερνς της CIA είχε ταξιδέψει πολύ για να μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά στο τέλος έπρεπε να αρκεστεί σε ένα τηλεφώνημα. Ήταν Νοέμβριος του 2021 και οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ είχαν λάβει σήματα τις προηγούμενες εβδομάδες ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να σχεδιάζει να εισβάλει στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έστειλε τον Μπερνς, τον διευθυντή του στη CIA, για να προειδοποιήσει τον Πούτιν ότι οι οικονομικές και πολιτικές συνέπειες, αν το έκανε, θα ήταν καταστροφικές.

Μια ασφαλής γραμμή ήταν έτοιμη σε ένα γραφείο στο κτίριο της προεδρικής διοίκησης στην Παλιά Πλατεία της Μόσχας και η γνώριμη φωνή του Ρώσου προέδρου πέρασε από τον δέκτη. Ο Μπερνς διατύπωσε την πεποίθηση των ΗΠΑ ότι η Ρωσία ετοίμαζε μια εισβολή στην Ουκρανία, αλλά ο Πούτιν τον αγνόησε και συνέχισε με τα δικά του. Οι δικές του υπηρεσίες πληροφοριών τον είχαν ενημερώσει, είπε, ότι υπήρχε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που κρυβόταν στον ορίζοντα της Μαύρης Θάλασσας, εξοπλισμένο με πυραύλους που μπορούσαν να φτάσουν εκεί όπου βρισκόταν ο ίδιος μέσα σε λίγα λεπτά. Ήταν η απόδειξη, όπως είπε, της στρατηγικής ευπάθειας της Ρωσίας σε έναν μονοπολικό κόσμο που κυριαρχείται από τις ΗΠΑ.

Η συνομιλία, καθώς και τρεις επαφές με τους ανώτατους αξιωματούχους ασφαλείας του Πούτιν, φάνηκαν εξαιρετικά δυσοίωνες για τον Μπερνς. Έφυγε από τη Μόσχα πολύ πιο ανήσυχος για την προοπτική του πολέμου από ό,τι πριν από το ταξίδι, και μετέφερε τις σκέψεις του στον πρόεδρο.

«Ο Μπάιντεν έκανε συχνά ερωτήσεις και όταν επέστρεψα με ρώτησε αν πίστευα ότι ο Πούτιν θα το έκανε», θυμάται ο Μπερνς. «Είπα ‘ναι’».

Γιατί δεν πίστεψαν τις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ζελένσκι;

Τρεισήμισι μήνες αργότερα, ο Ρώσος ηγέτης διέταξε τον στρατό του να εισβάλει στην Ουκρανία, στην πιο δραματική παραβίαση της ευρωπαϊκής τάξης ασφαλείας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιστορία του παρασκηνίου των μυστικών υπηρεσιών εκείνων των μηνών – πώς η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο συγκέντρωσαν τόσο λεπτομερή και ακριβή εικόνα για τα πολεμικά σχέδια του Κρεμλίνου και γιατί οι υπηρεσίες πληροφοριών άλλων χωρών δεν τα πίστεψαν – δεν έχει ποτέ ειπωθεί πλήρως.

Είναι η ιστορία μιας θεαματικής επιτυχίας των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και μιας από τις πολλές αποτυχίες τους, τονίζει χαρακτηριστικά ο βρετανικός Guardian και εξηγεί: Πρώτον, για τη CIA και την MI6, οι οποίες κατάλαβαν σωστά το σενάριο εισβολής, αλλά απέτυχαν να προβλέψουν με ακρίβεια το αποτέλεσμα, υποθέτοντας ότι μια ταχεία κατάληψη της Ουκρανίας από την Ρωσία ήταν δεδομένη.

Ακόμη περισσότερο, για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, που αρνήθηκαν να πιστέψουν ότι ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας στην Ευρώπη ήταν δυνατός τον 21ο αιώνα. Θυμήθηκαν την αμφίβολη υπόθεση που παρουσιάστηκε για να δικαιολογήσει την εισβολή στο Ιράκ δύο δεκαετίες νωρίτερα, και ήταν επιφυλακτικοί να εμπιστευτούν τους Αμερικανούς σε κάτι που φαινόταν σαν μια φανταστική πρόβλεψη.

Το πιο κρίσιμο, η ουκρανική κυβέρνηση ήταν εντελώς απροετοίμαστη για την επερχόμενη επίθεση, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ξοδεύει μήνες απορρίπτοντας τις ολοένα και πιο επείγουσες αμερικανικές προειδοποιήσεις ως τρομακτικές και εξαλείφοντας τις ανησυχίες της τελευταίας στιγμής μεταξύ της ελίτ του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, που τελικά έκανε περιορισμένες προσπάθειες να προετοιμαστεί πίσω από την πλάτη του.

Τέσσερα χρόνια μετά, υπάρχουν πολλά διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από αυτά τα γεγονότα σχετικά με το πώς συλλέγεται και αναλύεται η πληροφορία. Ίσως το πιο σημαντικό, καθώς ο κόσμος φαίνεται πιο απρόβλεπτος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην πρόσφατη ιστορία, είναι πως είναι επικίνδυνο να απορρίψουμε ένα σενάριο επειδή φαίνεται μακριά από τη σφαίρα του λογικού.

«Ένιωσα ότι τα στοιχεία που τους παρουσιάσαμε ήταν συντριπτικά. Δεν είναι ότι συγκρατήσαμε κάτι που, αν το είχαν δει, θα είχε κάνει τη διαφορά», τόνισε ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Μπάιντεν, σχετικά με το γιατί οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν πίστεψαν τους Αμερικανούς. «Απλώς, είχαν την πεποίθηση ότι αυτό απλά δεν είχε νόημα».

Ο Πούτιν αρχίζει να σχεδιάζει

Η CIA ανακάλυψε πολλά σχετικά με τα σχέδια του Βλαντίμιρ Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία, αλλά ένα πράγμα που δεν κατάφερε να μάθει ποτέ με βεβαιότητα είναι πότε αποφάσισε για πρώτη φορά να τα «παίξει όλα για όλα». Κοσκινίζοντας τα στοιχεία αργότερα, όπως οι ντετέκτιβ στον τόπο του εγκλήματος, ορισμένοι από τους αναλυτές της υπηρεσίας εντόπισαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 ως την πιο πιθανή στιγμή.

Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, ο Πούτιν πέρασε συνταγματικές τροποποιήσεις για να διασφαλίσει ότι θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία μετά το 2024. Στη συνέχεια, κλειδωμένος στην απομόνωση για μήνες κατά τη διάρκεια του Covid, καταβρόχθισε βιβλία για τη ρωσική ιστορία και αναλογίστηκε τη θέση του σε αυτήν.

Το καλοκαίρι, η βίαιη καταστολή ενός κινήματος διαμαρτυρίας στη γειτονική Λευκορωσία άφησε τον πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο πιο αδύναμο και περισσότερο εξαρτημένο από το Κρεμλίνο από ποτέ. Άνοιξε τη δυνατότητα να αναγκαστεί ο Λουκασένκο να επιτρέψει τη χρήση του λευκορωσικού εδάφους ως σημείου εκτόξευσης εισβολής.

Οι «υπαινιγμοί» του σχεδίου του Πούτιν ήρθαν στο επίκεντρο για πρώτη φορά την άνοιξη του 2021, όταν τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να συσσωρεύονται κατά μήκος των συνόρων της Ουκρανίας και στην κατεχόμενη Κριμαία, υποτίθεται για εκπαιδευτικές ασκήσεις. Οι ΗΠΑ έλαβαν πληροφορίες που υποδείκνυαν ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να αξιοποιήσει μια ετήσια ομιλία, στις 21 Απριλίου, για να εκθέσει την υπόθεση για στρατιωτική δράση στην Ουκρανία.

Όταν ο Μπάιντεν ενημερώθηκε σχετικά, μια εβδομάδα πριν από την ομιλία, ήταν τόσο ανήσυχος που τηλεφώνησε απευθείας στον Πούτιν. «Εξέφρασε ανησυχίες για τη συγκέντρωση των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία και ζήτησε αποκλιμάκωση, ενώ πρότεινε μια σύνοδο κορυφής τους επόμενους μήνες, η οποία γνωρίζαμε ότι θα ενδιέφερε τον Πούτιν», δήλωσε η Avril Haines, η διευθύντρια εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών του Μπάιντεν.

Τελικά, η ομιλία του Πούτιν, τον Απρίλιο του 2021, ήταν πολύ λιγότερο πολεμική από ό,τι αναμενόταν, και μια μέρα αργότερα ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές του ασκήσεις στα σύνορα τελείωσαν. Φαινόταν ότι η προσφορά της συνόδου κορυφής είχε εκτονώσει επιτυχώς την απειλή και όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη Γενεύη τον Ιούνιο, ο Πούτιν δεν ανέφερε σχεδόν καθόλου την Ουκρανία.

Ήταν μόνο εκ των υστέρων που έγινε σαφές γιατί: είχε ήδη αποφασίσει για μια μη διπλωματική λύση.

Χτυπώντας συναγερμό

Τέσσερις εβδομάδες μετά τη σύνοδο της Γενεύης, ο Πούτιν δημοσίευσε μια μακροσκελή επιστολή – δοκίμιο για την ιστορία της Ουκρανίας, στην οποία πήγε πίσω μέχρι τον 9ο αιώνα για να προβάλει το επιχείρημα ότι «η πραγματική κυριαρχία της Ουκρανίας είναι δυνατή μόνο σε συνεργασία με την Ρωσία».

Οι απόψεις αυτές προκάλεσαν ανησυχία, ωστόσο, η προσοχή στο Λονδίνο και την Ουάσινγκτον σύντομα απομακρύνθηκε από την Ουκρανία λόγω της χαοτικής απόσυρσης δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Τον Σεπτέμβριο, τα ρωσικά στρατεύματα ξεκίνησαν άλλη μια συγκέντρωση στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων της Ουκρανίας και, μέσα σε ένα μήνα, είχε φτάσει σε μια μάζα που ήταν δύσκολο να αγνοηθεί.

Η Ουάσινγκτον συγκέντρωσε νέες πληροφορίες για τα ρωσικά σχέδια, πιο λεπτομερείς και πολύ πιο συγκλονιστικές από ό,τι την άνοιξη. Τότε, η υπόθεση ήταν πως η Ρωσία θα μπορούσε να επιχειρήσει μια επίσημη προσάρτηση της περιοχής του Ντονμπάς, ή σε ένα μαξιμαλιστικό σενάριο, θα μπορούσε να προσπαθήσει να καταλάβει έναν χερσαίο διάδρομο μέσω της νότιας Ουκρανίας, που συνδέει το Ντονμπάς με την κατεχόμενη Κριμαία. Τώρα, φαινόταν ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να σχεδιάζει κάτι μεγαλύτερο. Ήθελε το Κίεβο.

Η δυσπιστία του Κιέβου

Στο τέλος Οκτωβρίου 2021, η CIA και η MI6 έστειλαν υπομνήματα στο Κίεβο που περιγράφουν τις ανησυχητικές νέες εκτιμήσεις πληροφοριών τους. Την επόμενη εβδομάδα, αφού ο Μπερνς επισκέφθηκε τη Μόσχα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο ταξίδι απομακρύνθηκαν από την αντιπροσωπεία και πέταξαν στο Κίεβο, όπου ενημέρωσαν δύο ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους για τους φόβους των ΗΠΑ και τις συνομιλίες του διευθυντή της CIA στη Μόσχα.

«Βασικά είπαμε: ‘Θα παρακολουθήσουμε. Θα δείτε τις πληροφορίες. Αυτή δεν είναι μια φυσιολογική προειδοποίηση, είναι πραγματικά σοβαρή. Εμπιστευτείτε μας», ανέφερε ο Έρικ Γκριν, ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι Ουκρανοί έδειχναν δύσπιστοι.

Στα μέσα Νοεμβρίου, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Μπεν Γουάλας, επισκέφτηκε το Κίεβο και είπε ανοιχτά στον Ζελένσκι ότι η ρωσική εισβολή ήταν πλέον θέμα «πότε», όχι «αν». Προέτρεψε τον Ουκρανό πρόεδρο να αρχίσει να προετοιμάζει τη χώρα για πόλεμο. Ο Ζελένσκι, όμως, φαινόταν να ακούει παθητικά.

Ο Ζελένσκι είχε εκλεγεί το 2019 με την υπόσχεση της επιδίωξης ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης που είχε ξεκινήσει η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία το 2014. Δεν πίστευε πλέον ότι θα μπορούσε να κάνει συμφωνία με τον Πούτιν, αλλά φοβόταν ότι η δημόσια συζήτηση για έναν ακόμη μεγαλύτερο πόλεμο θα προκαλούσε πανικό στη χώρα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική και πολιτική κρίση, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η Ουκρανία, χωρίς η Ρωσία να χρειάζεται να στείλει ούτε έναν στρατιώτη πέρα ​​από τα σύνορα. Αυτό, υποψιάστηκε, ήταν το σχέδιο του Πούτιν καθ’ όλη τη διάρκεια.

Εκνευριζόταν όλο και περισσότερο με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, οι οποίοι παράλληλα με τις ιδιωτικές προειδοποιήσεις άρχισαν να μιλούν δημόσια για την απειλή ρωσικής εισβολής. Τον Νοέμβριο, έστειλε έναν από τους ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας του σε μια άκρως απόρρητη αποστολή σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, για να στείλει ένα μήνυμα στους πολιτικούς ηγέτες: ο τρόμος του πολέμου είναι ψεύτικος και αφορά στις ΗΠΑ που προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στην Ρωσία.

Οι μυστικές υπηρεσίες

Αργότερα, όταν αποδείχθηκε ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία τα είχαν όλα υπολογίσει σωστά, πολλοί αναρωτήθηκαν τι ήταν αυτό που τους επέτρεψε να είναι τόσο σίγουροι. Υπήρχε ένας «κοριός» στον στενό κύκλο του Πούτιν, που μεταβίβαζε τα πολεμικά σχέδια στους κατασκόπους της CIA ή της MI6;

Ωστόσο, ο πιο προφανής δείκτης ήταν εν μέρει ορατός στις εμπορικές δορυφορικές εικόνες: δεκάδες χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα κινούνταν σε θέσεις κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο βετεράνος δημοσιογράφος Μπομπ Γούντγουορντ, στο βιβλίο του «Πόλεμος», αναφέρθηκε σε μια «πηγή στο Κρεμλίνο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό είναι σίγουρα δυνατό – το 2017, η CIA είχε διεισδύσει σε μια μακροχρόνια πηγή, που εργαζόταν για τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν και είχε μεταβιβάσει τα μυστικά της υπηρεσίας για χρόνια. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ακόμα στη θέση τους.

Αλλά ο Πούτιν έκανε πολλά για να κρύψει τις προθέσεις του ακόμη και από το μεγαλύτερο μέρος του στενού του κύκλου, και μόνο λίγοι άνθρωποι στο ρωσικό σύστημα γνώριζαν τα σχέδια εισβολής μέχρι μερικές εβδομάδες πριν από την έναρξή της. Θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι η CIA ή η MI6 είχαν στρατολογήσει έναν σούπερ-κοριό στο πλευρό του Ρώσου προέδρου, αλλά φαίνεται πιο πιθανό ότι άλλες πηγές στην Ρωσία παρείχαν στοιχεία. Μεγάλο μέρος των βασικών πληροφοριών θα μπορούσε να προέρχεται, επίσης, από δορυφορικές εικόνες ή από υποκλοπές που συλλέγονται από την NSA και το GCHQ – οι υπηρεσίες πληροφοριών σημάτων των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Η εισβολή

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την έναρξη μιας «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στις 4.50 π.μ. ώρα Κιέβου, στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Λίγα λεπτά αργότερα, η Ρωσία εξαπέλυσε μια σειρά πυραυλικών επιδρομών σε στόχους γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Πριν ξημερώσει, ο Ζελένσκι έφτασε στο προεδρικό συγκρότημα, όπου το πρώτο του τηλεφώνημα στο εξωτερικό ήταν με τον Μπόρις Τζόνσον. «Θέλω να σου ζητήσω Μπόρις, ως φίλου της χώρας μου, τηλεφώνησε στον Πούτιν απευθείας και πες του να σταματήσει τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι στον Τζόνσον, με βραχνή φωνή. Αργότερα υπήρξαν περισσότερες κλήσεις, στο Παρίσι και την Ουάσινγκτον, και μια συνάντηση με αξιωματούχους ασφαλείας. Ο στρατιωτικός νόμος, τελικά, τέθηκε σε εφαρμογή, σε μία εσπευσμένα κληθείσα κοινοβουλευτική συνεδρίαση.

Ο Ζελένσκι ξαναβρήκε την ψυχραιμία του καθώς περνούσε το πρωί και ο αποπροσανατολισμός μετατράπηκε σε αποφασιστικότητα και θυμό. Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με πολιτικούς ηγέτες, η ασφάλειά του μπήκε στην αίθουσα και τον έσπρωξε έξω: υπήρχαν πληροφορίες για αεροπορικές επιδρομές στο προεδρικό γραφείο, είπαν, και πιθανώς ομάδες δολοφονίας σε κοντινή απόσταση. Επανεμφανίστηκε αργότερα, έχοντας ήδη ξεκινήσει τη μετάβαση από τον σοκαρισμένο πολιτικό με κοστούμι, σε ηγέτη εν καιρώ πολέμου με στρατιωτικού τύπου κόπωση…

Την ίδια ώρα, ο Πούτιν καλωσόριζε στο Κρεμλίνο τον Πακιστανό πρωθυπουργό, Ίμραν Χαν. Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί μήνες νωρίτερα, και ο Χαν προσγειώθηκε στη Μόσχα τη στιγμή που ρωσικά τανκς διέσχιζαν τα σύνορα με την Ουκρανία. Παραδόξως, ο Πούτιν τήρησε το ραντεβού.

Σε μια βαρυσήμαντη μέρα που άλλαξε τον ρου της ευρωπαϊκής ιστορίας, πέρασε περισσότερες από δύο ώρες με τον Χαν συζητώντας τις λεπτομέρειες των διμερών σχέσεων της Μόσχας και του Ισλαμαμπάντ. Ο Πούτιν φάνηκε «ψύχραιμος» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, είπε πηγή κοντά στον Χαν. Στη συνέχεια, κάλεσε τον προσκεκλημένο του να μείνει για ένα μη προγραμματισμένο, πλούσιο γεύμα στο Κρεμλίνο. Κάποια στιγμή, ο Χαν ρώτησε για τον «ελέφαντα» στο δωμάτιο: τον πόλεμο που είχε εξαπολύσει ο Πούτιν λίγες ώρες νωρίτερα.

«Μην ανησυχείς για αυτό», του είπε ο Ρώσος πρόεδρος. «Θα τελειώσει σε λίγες εβδομάδες».

Τα επακόλουθα

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο πόλεμος συνεχίζεται. Υπολογίζεται ότι 400.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, ενώ η Ρωσία ελέγχει 13% περισσότερο του εδάφους της Ουκρανίας από ό,τι στις αρχές του 2022.

Για τις βρετανικές και αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η αιματηρή επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία ήταν μια λυτρωτική στιγμή. Για μήνες, βρίσκονταν βαθιά μέσα στα πολεμικά σχέδια που ο Ρώσος είχε κρατήσει κρυφά από το μεγαλύτερο μέρος της ελίτ του, και δύο δεκαετίες μετά το φιάσκο στο Ιράκ, είχε αποδειχθεί πως είχαν δίκιο αντίθετα με τον ευρύ σκεπτικισμό.

Αλλά ό,τι κι αν έκαναν σωστά, το Λονδίνο και η Ουάσινγκτον υποτίμησαν την ουκρανική αντίσταση και υπερεκτίμησαν τη ρωσική ισχύ, όπως και ο Πούτιν. Είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το καθήκον μετά την εισβολή θα ήταν να βοηθήσουν ένα κίνημα ενάντια στους επιτυχημένους Ρώσους κατακτητές, με την ουκρανική κυβέρνηση να λειτουργεί από την εξορία ή να κυβερνά σε ένα κράτος στα δυτικά της χώρας.

Όσο για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, που είχαν κάνει ένα τόσο απελπιστικά μεγάλο λάθος σχετικά με την πιθανότητα ρωσικής εισβολής, χρησιμοποίησαν αυτή την ιδέα των Βρετανών και των Αμερικανών ως εξήγηση: «Δεν πιστεύαμε ότι θα συνέβαινε, γιατί θεωρούσαμε ότι η ιδέα πως θα μπορούσαν να μπουν στο Κίεβο και απλώς να εγκαταστήσουν μια κυβέρνηση-μαριονέτα ήταν εντελώς τρελή», είπε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών, για να προσθέσει: «Όπως αποδείχθηκε, ήταν πράγματι εντελώς τρελό».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
BBC 27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Σύνταξη
Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
Ευαίσθητες ισορροπίες 27.02.26

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»
Έρευνα σε εξέλιξη 26.02.26

Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το «Charles de Gaulle», στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμε. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει εκεί.

Σύνταξη
Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 26.02.26

Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ρωσία και τις ΗΠΑ θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις αρχές Μαρτίου. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ζητά ο Ούμεροφ

Σύνταξη
Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή
Axios 26.02.26

Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή

Το σκάφος φέρεται να είχε κλαπεί. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς και ένας από τους τραυματίες ήταν πολίτες των ΗΠΑ. Και πως η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει από την Κούβα πρόσβαση στους τραυματίες.

Σύνταξη
Κούβα: Ποιος ήταν ο ένας εκ των τεσσάρων αμερικανοκουβανών που σκοτώθηκαν στην επίθεση στο ταχύπλοο
Κόσμος 26.02.26

Κούβα: Ποιος ήταν ο ένας εκ των τεσσάρων αμερικανοκουβανών που σκοτώθηκαν στην επίθεση στο ταχύπλοο

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ο ένας εκ των τεσσάρων που σκοτώθηκαν στην Κούβα αφότου άνοιξαν πυρ ενάντια στο λιμενικό του νησιού, είχε σκοπό να υποκινήσει εξέγερση, σύμφωνα με φίλο του

Σύνταξη
To Αφγανιστάν φέρεται να κατέλαβε 17 συνοριακά φυλάκια του Πακιστάν – Ελεύθερος σκοπευτής «καθαρίζει» φυλάκιο (βίντεο)
Κόσμος 26.02.26

To Αφγανιστάν φέρεται να κατέλαβε 17 συνοριακά φυλάκια του Πακιστάν - Ελεύθερος σκοπευτής «καθαρίζει» φυλάκιο

Οι συνοριακές αψιμαχίες ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν συνεχίζονται, με μέτρο αλλά και εκατέρωθεν απώλειες ως επί το πλείστον στρατιωτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη
Γενεύη 26.02.26

Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη

Οι ΗΠΑ μπήκαν στις συνομιλίες με αίτημα το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική πυρηνική συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
BBC 27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Σύνταξη
Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο
Τα προβλήματα 27.02.26

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας όσων απασχολούνται στο Δημόσιο - Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν

Εύη Σαλτού
Σύνταξη: Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών
Μειώσεις και εξαιρέσεις 27.02.26

Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών συντάξεων

Αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, το τελευταίο Ταμείο για τη σύνταξη θα είναι υπεύθυνο να «τρέξει» την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση ανεξαρτήτως από πού έχει ο ασφαλισμένος τα περισσότερα ένσημα

Ηλίας Γεωργάκης
Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
World Tourism Barometer 27.02.26

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
Ευαίσθητες ισορροπίες 27.02.26

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
«Ανοίγει» ξανά η υπόθεση 27.02.26

Θύελλα στη σκιά της απόφασης για τις υποκλοπές - Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση. Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Το εξώδικο του πρωθυπουργικού ανιψιού στον Τσίπρα και ο «ο φόβος» που «αλλάζει στρατόπεδο».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
Παραδοσιακά αρτοποιεία 27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο