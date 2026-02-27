Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε

Ο Γουίλιαμ Μπερνς της CIA είχε ταξιδέψει πολύ για να μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά στο τέλος έπρεπε να αρκεστεί σε ένα τηλεφώνημα. Ήταν Νοέμβριος του 2021 και οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ είχαν λάβει σήματα τις προηγούμενες εβδομάδες ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να σχεδιάζει να εισβάλει στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έστειλε τον Μπερνς, τον διευθυντή του στη CIA, για να προειδοποιήσει τον Πούτιν ότι οι οικονομικές και πολιτικές συνέπειες, αν το έκανε, θα ήταν καταστροφικές.

Μια ασφαλής γραμμή ήταν έτοιμη σε ένα γραφείο στο κτίριο της προεδρικής διοίκησης στην Παλιά Πλατεία της Μόσχας και η γνώριμη φωνή του Ρώσου προέδρου πέρασε από τον δέκτη. Ο Μπερνς διατύπωσε την πεποίθηση των ΗΠΑ ότι η Ρωσία ετοίμαζε μια εισβολή στην Ουκρανία, αλλά ο Πούτιν τον αγνόησε και συνέχισε με τα δικά του. Οι δικές του υπηρεσίες πληροφοριών τον είχαν ενημερώσει, είπε, ότι υπήρχε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που κρυβόταν στον ορίζοντα της Μαύρης Θάλασσας, εξοπλισμένο με πυραύλους που μπορούσαν να φτάσουν εκεί όπου βρισκόταν ο ίδιος μέσα σε λίγα λεπτά. Ήταν η απόδειξη, όπως είπε, της στρατηγικής ευπάθειας της Ρωσίας σε έναν μονοπολικό κόσμο που κυριαρχείται από τις ΗΠΑ.

Η συνομιλία, καθώς και τρεις επαφές με τους ανώτατους αξιωματούχους ασφαλείας του Πούτιν, φάνηκαν εξαιρετικά δυσοίωνες για τον Μπερνς. Έφυγε από τη Μόσχα πολύ πιο ανήσυχος για την προοπτική του πολέμου από ό,τι πριν από το ταξίδι, και μετέφερε τις σκέψεις του στον πρόεδρο.

«Ο Μπάιντεν έκανε συχνά ερωτήσεις και όταν επέστρεψα με ρώτησε αν πίστευα ότι ο Πούτιν θα το έκανε», θυμάται ο Μπερνς. «Είπα ‘ναι’».

Γιατί δεν πίστεψαν τις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ζελένσκι;

Τρεισήμισι μήνες αργότερα, ο Ρώσος ηγέτης διέταξε τον στρατό του να εισβάλει στην Ουκρανία, στην πιο δραματική παραβίαση της ευρωπαϊκής τάξης ασφαλείας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιστορία του παρασκηνίου των μυστικών υπηρεσιών εκείνων των μηνών – πώς η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο συγκέντρωσαν τόσο λεπτομερή και ακριβή εικόνα για τα πολεμικά σχέδια του Κρεμλίνου και γιατί οι υπηρεσίες πληροφοριών άλλων χωρών δεν τα πίστεψαν – δεν έχει ποτέ ειπωθεί πλήρως.

Είναι η ιστορία μιας θεαματικής επιτυχίας των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και μιας από τις πολλές αποτυχίες τους, τονίζει χαρακτηριστικά ο βρετανικός Guardian και εξηγεί: Πρώτον, για τη CIA και την MI6, οι οποίες κατάλαβαν σωστά το σενάριο εισβολής, αλλά απέτυχαν να προβλέψουν με ακρίβεια το αποτέλεσμα, υποθέτοντας ότι μια ταχεία κατάληψη της Ουκρανίας από την Ρωσία ήταν δεδομένη.

Ακόμη περισσότερο, για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, που αρνήθηκαν να πιστέψουν ότι ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας στην Ευρώπη ήταν δυνατός τον 21ο αιώνα. Θυμήθηκαν την αμφίβολη υπόθεση που παρουσιάστηκε για να δικαιολογήσει την εισβολή στο Ιράκ δύο δεκαετίες νωρίτερα, και ήταν επιφυλακτικοί να εμπιστευτούν τους Αμερικανούς σε κάτι που φαινόταν σαν μια φανταστική πρόβλεψη.

Το πιο κρίσιμο, η ουκρανική κυβέρνηση ήταν εντελώς απροετοίμαστη για την επερχόμενη επίθεση, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ξοδεύει μήνες απορρίπτοντας τις ολοένα και πιο επείγουσες αμερικανικές προειδοποιήσεις ως τρομακτικές και εξαλείφοντας τις ανησυχίες της τελευταίας στιγμής μεταξύ της ελίτ του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, που τελικά έκανε περιορισμένες προσπάθειες να προετοιμαστεί πίσω από την πλάτη του.

Τέσσερα χρόνια μετά, υπάρχουν πολλά διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από αυτά τα γεγονότα σχετικά με το πώς συλλέγεται και αναλύεται η πληροφορία. Ίσως το πιο σημαντικό, καθώς ο κόσμος φαίνεται πιο απρόβλεπτος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην πρόσφατη ιστορία, είναι πως είναι επικίνδυνο να απορρίψουμε ένα σενάριο επειδή φαίνεται μακριά από τη σφαίρα του λογικού.

«Ένιωσα ότι τα στοιχεία που τους παρουσιάσαμε ήταν συντριπτικά. Δεν είναι ότι συγκρατήσαμε κάτι που, αν το είχαν δει, θα είχε κάνει τη διαφορά», τόνισε ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Μπάιντεν, σχετικά με το γιατί οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν πίστεψαν τους Αμερικανούς. «Απλώς, είχαν την πεποίθηση ότι αυτό απλά δεν είχε νόημα».

Ο Πούτιν αρχίζει να σχεδιάζει

Η CIA ανακάλυψε πολλά σχετικά με τα σχέδια του Βλαντίμιρ Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία, αλλά ένα πράγμα που δεν κατάφερε να μάθει ποτέ με βεβαιότητα είναι πότε αποφάσισε για πρώτη φορά να τα «παίξει όλα για όλα». Κοσκινίζοντας τα στοιχεία αργότερα, όπως οι ντετέκτιβ στον τόπο του εγκλήματος, ορισμένοι από τους αναλυτές της υπηρεσίας εντόπισαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 ως την πιο πιθανή στιγμή.

Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, ο Πούτιν πέρασε συνταγματικές τροποποιήσεις για να διασφαλίσει ότι θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία μετά το 2024. Στη συνέχεια, κλειδωμένος στην απομόνωση για μήνες κατά τη διάρκεια του Covid, καταβρόχθισε βιβλία για τη ρωσική ιστορία και αναλογίστηκε τη θέση του σε αυτήν.

Το καλοκαίρι, η βίαιη καταστολή ενός κινήματος διαμαρτυρίας στη γειτονική Λευκορωσία άφησε τον πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο πιο αδύναμο και περισσότερο εξαρτημένο από το Κρεμλίνο από ποτέ. Άνοιξε τη δυνατότητα να αναγκαστεί ο Λουκασένκο να επιτρέψει τη χρήση του λευκορωσικού εδάφους ως σημείου εκτόξευσης εισβολής.

Οι «υπαινιγμοί» του σχεδίου του Πούτιν ήρθαν στο επίκεντρο για πρώτη φορά την άνοιξη του 2021, όταν τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να συσσωρεύονται κατά μήκος των συνόρων της Ουκρανίας και στην κατεχόμενη Κριμαία, υποτίθεται για εκπαιδευτικές ασκήσεις. Οι ΗΠΑ έλαβαν πληροφορίες που υποδείκνυαν ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να αξιοποιήσει μια ετήσια ομιλία, στις 21 Απριλίου, για να εκθέσει την υπόθεση για στρατιωτική δράση στην Ουκρανία.

Όταν ο Μπάιντεν ενημερώθηκε σχετικά, μια εβδομάδα πριν από την ομιλία, ήταν τόσο ανήσυχος που τηλεφώνησε απευθείας στον Πούτιν. «Εξέφρασε ανησυχίες για τη συγκέντρωση των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία και ζήτησε αποκλιμάκωση, ενώ πρότεινε μια σύνοδο κορυφής τους επόμενους μήνες, η οποία γνωρίζαμε ότι θα ενδιέφερε τον Πούτιν», δήλωσε η Avril Haines, η διευθύντρια εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών του Μπάιντεν.

Τελικά, η ομιλία του Πούτιν, τον Απρίλιο του 2021, ήταν πολύ λιγότερο πολεμική από ό,τι αναμενόταν, και μια μέρα αργότερα ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές του ασκήσεις στα σύνορα τελείωσαν. Φαινόταν ότι η προσφορά της συνόδου κορυφής είχε εκτονώσει επιτυχώς την απειλή και όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη Γενεύη τον Ιούνιο, ο Πούτιν δεν ανέφερε σχεδόν καθόλου την Ουκρανία.

Ήταν μόνο εκ των υστέρων που έγινε σαφές γιατί: είχε ήδη αποφασίσει για μια μη διπλωματική λύση.

Χτυπώντας συναγερμό

Τέσσερις εβδομάδες μετά τη σύνοδο της Γενεύης, ο Πούτιν δημοσίευσε μια μακροσκελή επιστολή – δοκίμιο για την ιστορία της Ουκρανίας, στην οποία πήγε πίσω μέχρι τον 9ο αιώνα για να προβάλει το επιχείρημα ότι «η πραγματική κυριαρχία της Ουκρανίας είναι δυνατή μόνο σε συνεργασία με την Ρωσία».

Οι απόψεις αυτές προκάλεσαν ανησυχία, ωστόσο, η προσοχή στο Λονδίνο και την Ουάσινγκτον σύντομα απομακρύνθηκε από την Ουκρανία λόγω της χαοτικής απόσυρσης δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Τον Σεπτέμβριο, τα ρωσικά στρατεύματα ξεκίνησαν άλλη μια συγκέντρωση στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων της Ουκρανίας και, μέσα σε ένα μήνα, είχε φτάσει σε μια μάζα που ήταν δύσκολο να αγνοηθεί.

Η Ουάσινγκτον συγκέντρωσε νέες πληροφορίες για τα ρωσικά σχέδια, πιο λεπτομερείς και πολύ πιο συγκλονιστικές από ό,τι την άνοιξη. Τότε, η υπόθεση ήταν πως η Ρωσία θα μπορούσε να επιχειρήσει μια επίσημη προσάρτηση της περιοχής του Ντονμπάς, ή σε ένα μαξιμαλιστικό σενάριο, θα μπορούσε να προσπαθήσει να καταλάβει έναν χερσαίο διάδρομο μέσω της νότιας Ουκρανίας, που συνδέει το Ντονμπάς με την κατεχόμενη Κριμαία. Τώρα, φαινόταν ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να σχεδιάζει κάτι μεγαλύτερο. Ήθελε το Κίεβο.

Η δυσπιστία του Κιέβου

Στο τέλος Οκτωβρίου 2021, η CIA και η MI6 έστειλαν υπομνήματα στο Κίεβο που περιγράφουν τις ανησυχητικές νέες εκτιμήσεις πληροφοριών τους. Την επόμενη εβδομάδα, αφού ο Μπερνς επισκέφθηκε τη Μόσχα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο ταξίδι απομακρύνθηκαν από την αντιπροσωπεία και πέταξαν στο Κίεβο, όπου ενημέρωσαν δύο ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους για τους φόβους των ΗΠΑ και τις συνομιλίες του διευθυντή της CIA στη Μόσχα.

«Βασικά είπαμε: ‘Θα παρακολουθήσουμε. Θα δείτε τις πληροφορίες. Αυτή δεν είναι μια φυσιολογική προειδοποίηση, είναι πραγματικά σοβαρή. Εμπιστευτείτε μας», ανέφερε ο Έρικ Γκριν, ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι Ουκρανοί έδειχναν δύσπιστοι.

Στα μέσα Νοεμβρίου, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Μπεν Γουάλας, επισκέφτηκε το Κίεβο και είπε ανοιχτά στον Ζελένσκι ότι η ρωσική εισβολή ήταν πλέον θέμα «πότε», όχι «αν». Προέτρεψε τον Ουκρανό πρόεδρο να αρχίσει να προετοιμάζει τη χώρα για πόλεμο. Ο Ζελένσκι, όμως, φαινόταν να ακούει παθητικά.

Ο Ζελένσκι είχε εκλεγεί το 2019 με την υπόσχεση της επιδίωξης ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης που είχε ξεκινήσει η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία το 2014. Δεν πίστευε πλέον ότι θα μπορούσε να κάνει συμφωνία με τον Πούτιν, αλλά φοβόταν ότι η δημόσια συζήτηση για έναν ακόμη μεγαλύτερο πόλεμο θα προκαλούσε πανικό στη χώρα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική και πολιτική κρίση, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η Ουκρανία, χωρίς η Ρωσία να χρειάζεται να στείλει ούτε έναν στρατιώτη πέρα ​​από τα σύνορα. Αυτό, υποψιάστηκε, ήταν το σχέδιο του Πούτιν καθ’ όλη τη διάρκεια.

Εκνευριζόταν όλο και περισσότερο με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, οι οποίοι παράλληλα με τις ιδιωτικές προειδοποιήσεις άρχισαν να μιλούν δημόσια για την απειλή ρωσικής εισβολής. Τον Νοέμβριο, έστειλε έναν από τους ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας του σε μια άκρως απόρρητη αποστολή σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, για να στείλει ένα μήνυμα στους πολιτικούς ηγέτες: ο τρόμος του πολέμου είναι ψεύτικος και αφορά στις ΗΠΑ που προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στην Ρωσία.

Οι μυστικές υπηρεσίες

Αργότερα, όταν αποδείχθηκε ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία τα είχαν όλα υπολογίσει σωστά, πολλοί αναρωτήθηκαν τι ήταν αυτό που τους επέτρεψε να είναι τόσο σίγουροι. Υπήρχε ένας «κοριός» στον στενό κύκλο του Πούτιν, που μεταβίβαζε τα πολεμικά σχέδια στους κατασκόπους της CIA ή της MI6;

Ωστόσο, ο πιο προφανής δείκτης ήταν εν μέρει ορατός στις εμπορικές δορυφορικές εικόνες: δεκάδες χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα κινούνταν σε θέσεις κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο βετεράνος δημοσιογράφος Μπομπ Γούντγουορντ, στο βιβλίο του «Πόλεμος», αναφέρθηκε σε μια «πηγή στο Κρεμλίνο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό είναι σίγουρα δυνατό – το 2017, η CIA είχε διεισδύσει σε μια μακροχρόνια πηγή, που εργαζόταν για τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν και είχε μεταβιβάσει τα μυστικά της υπηρεσίας για χρόνια. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ακόμα στη θέση τους.

Αλλά ο Πούτιν έκανε πολλά για να κρύψει τις προθέσεις του ακόμη και από το μεγαλύτερο μέρος του στενού του κύκλου, και μόνο λίγοι άνθρωποι στο ρωσικό σύστημα γνώριζαν τα σχέδια εισβολής μέχρι μερικές εβδομάδες πριν από την έναρξή της. Θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι η CIA ή η MI6 είχαν στρατολογήσει έναν σούπερ-κοριό στο πλευρό του Ρώσου προέδρου, αλλά φαίνεται πιο πιθανό ότι άλλες πηγές στην Ρωσία παρείχαν στοιχεία. Μεγάλο μέρος των βασικών πληροφοριών θα μπορούσε να προέρχεται, επίσης, από δορυφορικές εικόνες ή από υποκλοπές που συλλέγονται από την NSA και το GCHQ – οι υπηρεσίες πληροφοριών σημάτων των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Η εισβολή

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την έναρξη μιας «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στις 4.50 π.μ. ώρα Κιέβου, στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Λίγα λεπτά αργότερα, η Ρωσία εξαπέλυσε μια σειρά πυραυλικών επιδρομών σε στόχους γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Πριν ξημερώσει, ο Ζελένσκι έφτασε στο προεδρικό συγκρότημα, όπου το πρώτο του τηλεφώνημα στο εξωτερικό ήταν με τον Μπόρις Τζόνσον. «Θέλω να σου ζητήσω Μπόρις, ως φίλου της χώρας μου, τηλεφώνησε στον Πούτιν απευθείας και πες του να σταματήσει τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι στον Τζόνσον, με βραχνή φωνή. Αργότερα υπήρξαν περισσότερες κλήσεις, στο Παρίσι και την Ουάσινγκτον, και μια συνάντηση με αξιωματούχους ασφαλείας. Ο στρατιωτικός νόμος, τελικά, τέθηκε σε εφαρμογή, σε μία εσπευσμένα κληθείσα κοινοβουλευτική συνεδρίαση.

Ο Ζελένσκι ξαναβρήκε την ψυχραιμία του καθώς περνούσε το πρωί και ο αποπροσανατολισμός μετατράπηκε σε αποφασιστικότητα και θυμό. Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με πολιτικούς ηγέτες, η ασφάλειά του μπήκε στην αίθουσα και τον έσπρωξε έξω: υπήρχαν πληροφορίες για αεροπορικές επιδρομές στο προεδρικό γραφείο, είπαν, και πιθανώς ομάδες δολοφονίας σε κοντινή απόσταση. Επανεμφανίστηκε αργότερα, έχοντας ήδη ξεκινήσει τη μετάβαση από τον σοκαρισμένο πολιτικό με κοστούμι, σε ηγέτη εν καιρώ πολέμου με στρατιωτικού τύπου κόπωση…

Την ίδια ώρα, ο Πούτιν καλωσόριζε στο Κρεμλίνο τον Πακιστανό πρωθυπουργό, Ίμραν Χαν. Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί μήνες νωρίτερα, και ο Χαν προσγειώθηκε στη Μόσχα τη στιγμή που ρωσικά τανκς διέσχιζαν τα σύνορα με την Ουκρανία. Παραδόξως, ο Πούτιν τήρησε το ραντεβού.

Σε μια βαρυσήμαντη μέρα που άλλαξε τον ρου της ευρωπαϊκής ιστορίας, πέρασε περισσότερες από δύο ώρες με τον Χαν συζητώντας τις λεπτομέρειες των διμερών σχέσεων της Μόσχας και του Ισλαμαμπάντ. Ο Πούτιν φάνηκε «ψύχραιμος» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, είπε πηγή κοντά στον Χαν. Στη συνέχεια, κάλεσε τον προσκεκλημένο του να μείνει για ένα μη προγραμματισμένο, πλούσιο γεύμα στο Κρεμλίνο. Κάποια στιγμή, ο Χαν ρώτησε για τον «ελέφαντα» στο δωμάτιο: τον πόλεμο που είχε εξαπολύσει ο Πούτιν λίγες ώρες νωρίτερα.

«Μην ανησυχείς για αυτό», του είπε ο Ρώσος πρόεδρος. «Θα τελειώσει σε λίγες εβδομάδες».

Τα επακόλουθα

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο πόλεμος συνεχίζεται. Υπολογίζεται ότι 400.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, ενώ η Ρωσία ελέγχει 13% περισσότερο του εδάφους της Ουκρανίας από ό,τι στις αρχές του 2022.

Για τις βρετανικές και αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η αιματηρή επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία ήταν μια λυτρωτική στιγμή. Για μήνες, βρίσκονταν βαθιά μέσα στα πολεμικά σχέδια που ο Ρώσος είχε κρατήσει κρυφά από το μεγαλύτερο μέρος της ελίτ του, και δύο δεκαετίες μετά το φιάσκο στο Ιράκ, είχε αποδειχθεί πως είχαν δίκιο αντίθετα με τον ευρύ σκεπτικισμό.

Αλλά ό,τι κι αν έκαναν σωστά, το Λονδίνο και η Ουάσινγκτον υποτίμησαν την ουκρανική αντίσταση και υπερεκτίμησαν τη ρωσική ισχύ, όπως και ο Πούτιν. Είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το καθήκον μετά την εισβολή θα ήταν να βοηθήσουν ένα κίνημα ενάντια στους επιτυχημένους Ρώσους κατακτητές, με την ουκρανική κυβέρνηση να λειτουργεί από την εξορία ή να κυβερνά σε ένα κράτος στα δυτικά της χώρας.

Όσο για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, που είχαν κάνει ένα τόσο απελπιστικά μεγάλο λάθος σχετικά με την πιθανότητα ρωσικής εισβολής, χρησιμοποίησαν αυτή την ιδέα των Βρετανών και των Αμερικανών ως εξήγηση: «Δεν πιστεύαμε ότι θα συνέβαινε, γιατί θεωρούσαμε ότι η ιδέα πως θα μπορούσαν να μπουν στο Κίεβο και απλώς να εγκαταστήσουν μια κυβέρνηση-μαριονέτα ήταν εντελώς τρελή», είπε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών, για να προσθέσει: «Όπως αποδείχθηκε, ήταν πράγματι εντελώς τρελό».