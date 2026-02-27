Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες

Ήταν μόλις 30 ετών όταν έβγαινε στις σκοτεινές αίθουσες η ταινία που ονειρευόταν. Η κυκλοφορία του Rocky ήταν το μεγάλο στοίχημα του Σιλβέστερ Σταλόνε – ή θα τον μεταμόρφωνε σε σταρ ή θα τον κατέστρεφε. Άλλωστε ο ίδιος είχε πει «όχι» σε εξαψήφιες οικονομικές προσφορές, απλά και μόνο επειδή ήθελε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Λίγους μήνες μετά όλοι μιλούσαν για την ταινία έκπληξη της χρονιάς. Το Rocky των 960.000 δολαρίων άγγιξε τα 225 εκατ. στο box office, κέρδισε δέκα υποψηφιότητες για Όσκαρ και «έφυγε» με τρία χρυσά αγαλματάκια – ανάμεσά τους κι αυτό της Καλύτερης Ταινίας. Το θαύμα είχε γίνει και όχι άδικα.

Άλλωστε το Rocky -το πρώτο τουλάχιστον- δεν ήταν ποτέ μια αθλητική ταινία. Ήταν ένα κοινωνικό δράμα, που σου έδειχνε με τον πιο ωμό τρόπο τις ανισότητες, τις δυσκολίες, τις απογοητεύσεις και το κυνήγι του american dream.

Από τότε έχουν περάσει πέντε δεκαετίες, το Rocky από ένα κοινωνικό δράμα μεταμορφώθηκε σε ένα franchise (πότε αθλητικό, πότε προπαγανδιστικό) δισεκατομμυρίων και ο Σιλβέστερ Σταλόνε θεωρείται σήμερα ένα από τα «αφεντικά» του Χόλιγουντ.

Θέλοντας να γιορτάσει αυτά τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του Rocky στις σκοτεινές αίθουσες, ο Sly ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τις σκληρές προπονήσεις που έκανε μαζί με τον Καρλ Γουέδερς, που υποδύθηκε τον Apollo Creed.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sly Stallone (@officialslystallone)

«Πριν ο Rocky πατήσει το πόδι του στο ρινγκ, στην οθόνη προηγήθηκαν ώρες σαν κι αυτές. Επαναλήψεις. Βηματισμοί. Συγχρονισμός. Να δέχεσαι χτυπήματα και να σηκώνεσαι ξανά. Έγραψα το σενάριο σε μόλις 3,5 ημέρες, όμως η σωματική προετοιμασία κράτησε μήνες. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Αν θέλεις να μοιάζει αληθινό, πρέπει να το ζήσεις» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Σιλβέστερ Σταλόνε.