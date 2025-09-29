magazin
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»
29 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:20

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»

Μιλώντας στο περιοδικό People για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Tulsa King», ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον του δημιούργησε νευρικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Spotlight

Με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία της τρίτης σεζόν της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Tulsa King», η οποία τώρα προβάλλεται στο Paramount+, ο Σιλβέστερ Σταλόνε έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό People, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στο Μέσο ότι όταν έμαθε ότι ο Τζάκσον θα ενταχθεί στο καστ ένιωσε ότι επρόκειτο για μια «μάχη» – μεταξύ γιγάντων του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

«Όταν έμαθα ότι θα συμβεί αυτό, σκέφτηκα: ‘Θα είναι μια μάχη, μια μονομαχία. Σαν δύο μποξέρ στο ρινγκ, ποιος θα ρίξει την πρώτη γροθιά; Γίνεσαι νευρικός γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις σοβαρό ανταγωνισμό».

Ωστόσο, η πραγματικότητα απέδειξε στον Σιλβέστερ  Σταλόνε, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά ως το αφεντικό της μαφίας ονόματι Ντουάιτ Μανφρέντι, ότι δεν επρόκειτο για μια τηλεοπτική τιτανομαχία.

«Μόλις μπήκε, είπε: ‘Γεια σου, φίλε’, και εγώ απάντησα: ‘Ωχ, άρχισε’. Αλλά τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα έχουμε χημεία», λέει ο Σταλόνε. «Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά με τίτλο Tulsa King and Buddy. Δουλέψαμε πολύ ωραία μαζί», πρόσθεσε.

«Δεν κράτησα τίποτα για τον εαυτό μου»

Παρόλο που οι δύο ηθοποιοί έχουν αφήσει το στίγμα τους στη βιομηχανία του θεάματος, το «Tulsa King» σηματοδοτεί την πρώτη τους συνεργασία στην οθόνη. «Ζούσαμε περίπου 100 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλο για σχεδόν 30 χρόνια. Ωστόσο, δεν δουλεύαμε συνέχεια. Οπότε δεν βλέπαμε ποτέ ο ένας τον άλλον, εκτός από εκδηλώσεις τύπου Planet Hollywood ή εγκαίνια», ανέφερε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στο People.

«Υποθέτω ότι έφτασε στο σημείο που έφτασα κι εγώ, ότι έχει κάνει σχεδόν τα πάντα. Αλλά σε αυτή την ηλικία, θέλεις να είσαι λίγο πιο προσγειωμένος, σταθερός, να έχεις τη δική σου σειρά, ώστε να εξελίξεις αυτό το έργο, να δώσεις σάρκα και οστά, αντί να δουλεύεις κάπου για 10 μέρες ή να κάνεις περιστασιακές εμφανίσεις εδώ και εκεί», υποστήριξε ο Σταλόνε, αναφορικά με την κατεύθυνση που κινούνται οι επαγγελματικές του ζωές.

Αναπολώντας την πορεία του στο κινηματογραφικό στερέωμα, ο (πλέον) A-lister Σταλόνε – ο οποίος κατάφερε από ένας ταλαιπωρημένος ηθοποιός που κάνει διάφορες δουλειές για να τα βγάλει πέρα να κερδίσει Όσκαρ, μοιράστηκε με το περιοδικό ότι η κληρονομιά που αφήνει πίσω του είναι «ότι ποτέ δεν τα παράτησε».

«Απλά προσπαθούσα να επιβιώσω. Δεν συνειδητοποιούσα καν το χάος που με περιέβάλε, γιατί έλεγα στον ευατό μου: ‘Πρέπει να το κάνεις. Πιθανότατα δεν θα τα καταφέρεις, αλλά δεν θέλω να έχεις τύψεις. Πρέπει να δώσεις το 100%, όχι το 99%[…]Δεν κράτησα τίποτα για τον εαυτό μου. Αυτή είναι η κληρονομιά μου, ότι δεν τα παράτησα», αναλογίστηκε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Blavity (@blavity)

Από το «Tulsa King» έως το «Nola King»

Η επίσημη σύνοψη για την τρίτη σεζόν του «Tulsa King» αναφέρει: «Καθώς η αυτοκρατορία του Ντουάιτ (Σταλόνε) επεκτείνεται, το ίδιο συμβαίνει και με τους εχθρούς του – και τους κινδύνους για την ομάδα του. Τώρα, αντιμετωπίζει τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους του στην Τούλσα: τους Ντάνμιρ, μια ισχυρή, βαθύπλουτη οικογένεια που δεν ακολουθεί τους κανόνες του παρελθόντος, αναγκάζοντας τον Ντουάιτ να παλέψει για όλα όσα έχει χτίσει και να προστατεύσει την οικογένειά του».

Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον θα εμφανιστεί ως guest star σε πολλά επεισόδια πριν αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά spin-off «NOLA King».

Η σειρά σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, σχεδιάζει να ξεκινήσει τα γυρίσματα στις αρχές του 2026. Ο Τζάκσον θα υποδυθεί έναν φίλο του Ντουάιτ από τη φυλακή, ο οποίος στέλνεται στην Τούλσα για να τον σκοτώσει, αλλά τελικά καταλήγει να παίρνει ιδέες από την οργάνωση του Ντουάιτ, σε σημείο που επιστρέφει στη Νέα Ορλεάνη για να καθιερωθεί στον υπόκοσμο της πόλης.

*Με πληροφορίες από: People | Variety

World
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Stream magazin
Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του
«Συμβιβασμός» 29.09.25

Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ), καθώς ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αντιμετωπίζοντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«'Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το "#Cancel" του David Ireland ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών για τη σεζόν 2025-2026 και… αναβιώνει τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις
Culture Live 29.09.25

Το “#Cancel” του David Ireland ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών για τη σεζόν 2025-2026 και… αναβιώνει τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις

Το Θέατρο Αθηνών αναβιώνει μια αγαπημένη θεατρική παράδοση, επαναφέροντας τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις και προσκαλεί το κοινό να ζήσει την εμπειρία του θεάτρου... αλλιώς

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
«Προπαγάνδα» 29.09.25

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός
Τίλι Νόργουντ 29.09.25

Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός

Η δημιουργός της ΑΙ ηθοποιού, συνέκρινε το έργο της με το κουκλοθέατρο, την κινούμενη εικόνα και τα CGI - «Πόσο αηδιαστικό», έγραψε η Μελίσα Μπαρέρα στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κακά μαντάτα για την κουλτούρα της Δεξιάς: Η αποτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται από το πόσο «woke» είναι
Νέα έρευνα 29.09.25

Κακά μαντάτα για την κουλτούρα της Δεξιάς: Η αποτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται από το πόσο «woke» είναι

«Go woke, go broke», διαλαλούν συντηρητικοί με στόμφο και περίσσεια βεβαιότητα. Ωστόσο, νέα μελέτη του αναλυτή κινηματογραφικών δεδομένων Στίβεν Φόλοουζ φαίνεται να μην αποδεικνύει τίποτα τέτοιο

Σύνταξη
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Γιώργος Καραμίχος μάς ξεναγεί στο σύμπαν του «Ευγένιου» λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της παράστασης που σκηνοθετεί
Culture Live 29.09.25

Ο Γιώργος Καραμίχος μάς ξεναγεί στο σύμπαν του «Ευγένιου» λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της παράστασης που σκηνοθετεί

«Ευγένιος», ένα έργο με πολύ χιούμορ. Μαύρο χιούμορ. Πικρό. Σαν τη γεύση της θάλασσας και των ονείρων. Όταν δεν έχεις βάρκα ή συγχώρεση για να τα ταξιδέψεις. Ο Γιώργος Καραμίχος σε σκηνοθεσία-ανατροπή

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά
Culture Live 29.09.25

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει, στην επετειακή του σεζόν για τα 130 χρόνια από την ίδρυσή του, το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως
Τοξικός αλγόριθμος 28.09.25

«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως

Δεκαπέντε χρόνια μετά τo Oσκαρικό The Social Network, ο σεναριογράφος Άαρον Σόρκιν επιστρέφει, αυτή τη φορά και ως σκηνοθέτης, για να υπογράψει τη συνέχεια της ταινίας για το σκοτεινό Facebook. Τίτλος της; The Social Reckoning (Η Κοινωνική Λογοδοσία)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της
Culture Live 28.09.25

Πόσο εκτιμάται η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Από τα κοσμήματα έως τα ακίνητά της

Η θρυλική «Μπεμπέ» που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Ήταν και οξυδερκής επιχειρηματίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ
«Κακός» 28.09.25

Ο Κρις Σαράντον θέλησε να παρατήσει τον κινηματογράφο μετά την συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Μάικλ Γουίνερ

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian, ο Κρις Σάραντον αναφέρθηκε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του και στάθηκε στο γεγονός ότι κάποτε θέλησε να παρατήσει την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης
Θλιβερό 28.09.25

Καρχηδόνα: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα ερείπια της αρχαίας υπερδύναμης

Η Καρχηδόνα, που κατεδαφίστηκε από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο. Τα ερείπιά της απειλούνται σήμερα από την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση και την άνοδο της θάλασσας

Σύνταξη
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς
Εμφύλιος 29.09.25

«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Η δημόσια κόντρα μεταξύ της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της ηθοποιού Έμα Γουάτσον, της «Ερμιόνης» του Χάρι Πότερ, συνεχίζεται για τα τρανς δικαιώματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Γουέστ Χαμ για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»: Το μήνυμα της Βόρειας Κορέας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
«Δικαίωμα ύπαρξης» 29.09.25

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»: Το μήνυμα της Βόρειας Κορέας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ήταν η πρώτη φορά από το 2018 που η Βόρεια Κορέα έστειλε αξιωματούχο από την Πιονγιάνγκ για να απευθυνθεί στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Σύνταξη
Πυραυλική επίθεση με δύο τραυματίες σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν
Κόσμος 29.09.25 Upd: 21:54

Πυραυλική επίθεση με δύο τραυματίες σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν - Οι υποψίες πέφτουν στους Χούθι

Yπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές, αφού χτυπήθηκε από τουλάχιστον έναν πύραυλο. Οι υποψίες πέφτουν στην Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι) καθώς επιχείρησαν να χτυπήσουν το ίδιο πλοίο νωρίτερα

Σύνταξη
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου
Εμβληματικό έργο 29.09.25

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου

Προχωρά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Αιγύπτου (GREGY). Υπεγράφη το Μνημόνιο βάσει του οποίου δρομολογείται η επόμενη φάση μελετών της υποθαλάσσιας σύνδεσης.

Σύνταξη
Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης
22 νεκροί 29.09.25

Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης

Οι νέοι της Μαδαγασκάρης βγήκαν για τρίτη φορά στους δρόμους, σε διαμαρτυρίες ενάντια στις διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, με πολλούς να ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Παγκρήτιο», ενώ όπως προκύπτει η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.

Σύνταξη
Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»
«Πετύχαμε κάθε βήμα» 29.09.25

Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζει ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ θετική. Και πως είχε αποτελέσματα που σύντομα θα είναι ορατά.

Σύνταξη
Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται
Ουγγαρία 29.09.25

«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας με πολλά drones που φέρεται να προσπαθούσαν να κατασκοπεύσουν τις παραμεθόριες περιοχές της.

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

