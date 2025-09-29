Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»

Με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία της τρίτης σεζόν της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Tulsa King», η οποία τώρα προβάλλεται στο Paramount+, ο Σιλβέστερ Σταλόνε έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό People, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στο Μέσο ότι όταν έμαθε ότι ο Τζάκσον θα ενταχθεί στο καστ ένιωσε ότι επρόκειτο για μια «μάχη» – μεταξύ γιγάντων του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

«Όταν έμαθα ότι θα συμβεί αυτό, σκέφτηκα: ‘Θα είναι μια μάχη, μια μονομαχία. Σαν δύο μποξέρ στο ρινγκ, ποιος θα ρίξει την πρώτη γροθιά; Γίνεσαι νευρικός γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις σοβαρό ανταγωνισμό».

Ωστόσο, η πραγματικότητα απέδειξε στον Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά ως το αφεντικό της μαφίας ονόματι Ντουάιτ Μανφρέντι, ότι δεν επρόκειτο για μια τηλεοπτική τιτανομαχία.

«Μόλις μπήκε, είπε: ‘Γεια σου, φίλε’, και εγώ απάντησα: ‘Ωχ, άρχισε’. Αλλά τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα έχουμε χημεία», λέει ο Σταλόνε. «Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά με τίτλο Tulsa King and Buddy. Δουλέψαμε πολύ ωραία μαζί», πρόσθεσε.

«Δεν κράτησα τίποτα για τον εαυτό μου»

Παρόλο που οι δύο ηθοποιοί έχουν αφήσει το στίγμα τους στη βιομηχανία του θεάματος, το «Tulsa King» σηματοδοτεί την πρώτη τους συνεργασία στην οθόνη. «Ζούσαμε περίπου 100 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλο για σχεδόν 30 χρόνια. Ωστόσο, δεν δουλεύαμε συνέχεια. Οπότε δεν βλέπαμε ποτέ ο ένας τον άλλον, εκτός από εκδηλώσεις τύπου Planet Hollywood ή εγκαίνια», ανέφερε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στο People.

«Υποθέτω ότι έφτασε στο σημείο που έφτασα κι εγώ, ότι έχει κάνει σχεδόν τα πάντα. Αλλά σε αυτή την ηλικία, θέλεις να είσαι λίγο πιο προσγειωμένος, σταθερός, να έχεις τη δική σου σειρά, ώστε να εξελίξεις αυτό το έργο, να δώσεις σάρκα και οστά, αντί να δουλεύεις κάπου για 10 μέρες ή να κάνεις περιστασιακές εμφανίσεις εδώ και εκεί», υποστήριξε ο Σταλόνε, αναφορικά με την κατεύθυνση που κινούνται οι επαγγελματικές του ζωές.

Αναπολώντας την πορεία του στο κινηματογραφικό στερέωμα, ο (πλέον) A-lister Σταλόνε – ο οποίος κατάφερε από ένας ταλαιπωρημένος ηθοποιός που κάνει διάφορες δουλειές για να τα βγάλει πέρα να κερδίσει Όσκαρ, μοιράστηκε με το περιοδικό ότι η κληρονομιά που αφήνει πίσω του είναι «ότι ποτέ δεν τα παράτησε».

«Απλά προσπαθούσα να επιβιώσω. Δεν συνειδητοποιούσα καν το χάος που με περιέβάλε, γιατί έλεγα στον ευατό μου: ‘Πρέπει να το κάνεις. Πιθανότατα δεν θα τα καταφέρεις, αλλά δεν θέλω να έχεις τύψεις. Πρέπει να δώσεις το 100%, όχι το 99%[…]Δεν κράτησα τίποτα για τον εαυτό μου. Αυτή είναι η κληρονομιά μου, ότι δεν τα παράτησα», αναλογίστηκε.

Από το «Tulsa King» έως το «Nola King»

Η επίσημη σύνοψη για την τρίτη σεζόν του «Tulsa King» αναφέρει: «Καθώς η αυτοκρατορία του Ντουάιτ (Σταλόνε) επεκτείνεται, το ίδιο συμβαίνει και με τους εχθρούς του – και τους κινδύνους για την ομάδα του. Τώρα, αντιμετωπίζει τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους του στην Τούλσα: τους Ντάνμιρ, μια ισχυρή, βαθύπλουτη οικογένεια που δεν ακολουθεί τους κανόνες του παρελθόντος, αναγκάζοντας τον Ντουάιτ να παλέψει για όλα όσα έχει χτίσει και να προστατεύσει την οικογένειά του».

Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον θα εμφανιστεί ως guest star σε πολλά επεισόδια πριν αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά spin-off «NOLA King».

Η σειρά σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, σχεδιάζει να ξεκινήσει τα γυρίσματα στις αρχές του 2026. Ο Τζάκσον θα υποδυθεί έναν φίλο του Ντουάιτ από τη φυλακή, ο οποίος στέλνεται στην Τούλσα για να τον σκοτώσει, αλλά τελικά καταλήγει να παίρνει ιδέες από την οργάνωση του Ντουάιτ, σε σημείο που επιστρέφει στη Νέα Ορλεάνη για να καθιερωθεί στον υπόκοσμο της πόλης.

*Με πληροφορίες από: People | Variety