Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ήταν ένα ανερχόμενο ταλέντο όταν ανέλαβε τον ρόλο του Ρόκι στην ομώνυμη ταινία του 1976 σε σκηνοθεσία Τζον Αβίλντσεν, ωστόσο, όπως επεσήμανε σε πρόσφατη συνέντευξή του με την Γκέιλ Κινγκ του CBS Mornings, τα κινηματογραφικά στούντιο ενδιαφέρονταν για την ιστορία, αλλά όχι για τον ίδιο ως πρωταγωνιστή.

Ωστόσο, ο χρόνος αποκατέστησε την αλήθεια: ο ηθοποιός κέρδισε τρία Όσκαρ για την ταινία, η οποία σημείωσε επίσης τις υψηλότερες εισπράξεις το 1976, ένα επίτευγμα που συνοδεύτηκε από πολύπλοκα συναισθήματα για τον θρυλικό ηθοποιό.

«Ήταν μια εκρηκτική στιγμή, αλλά ταυτόχρονα λυπηρή», παραδέχτηκε ο Σταλόνε. «Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν. Όταν βρίσκεσαι στα Όσκαρ και δεν θέλουν να έρθουν, συνειδητοποιείς ότι ποτέ δεν θα ξεπεράσεις [την αδιαφορία τους]».

Διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν στους γονείς του, συνέχισε: «Οι γονείς πρέπει να γίνουν πιο σοφοί. Τα παιδιά είναι σαν πηλός. Πραγματικά είναι. Τα πλάθεις, τα χαράζεις ή τα ρίχνεις από το τραπέζι και δεν έχουν πια το ίδιο σχήμα. Ακόμα το κουβαλάω μέσα μου αυτό. Και εύχομαι να μην το έκανα».

«Τον περισσότερο καιρό ζούσα σε πανσιόν»

Στο ντοκιμαντέρ «Sly» του 2023, ο Σταλόνε αποκάλυψε ότι γεννήθηκε με ένα «σημάδι» στο πρόσωπο, επειδή «έσπασαν τα νερά» της μητέρας του, ενώ βρισκόταν στο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να υποστεί μερική παράλυση στο πρόσωπο.

«Παρόλο που ήταν εννέα μηνών έγκυος, συνέχισε να κινείται με το λεωφορείο», είπε στην ταινία. «Έσπασαν τα νερά. Κάποιος ευτυχώς ήταν αρκετά έξυπνος για να την κατεβάσει από το λεωφορείο και έτσι την μετέφεραν σε ένα νοσοκομείο που άνηκε σε φιλανθρωπική οργάνωση. Λόγω αυτού του ατυχήματος όλα τα νεύρα στο πλάι του στόματός μου, έχουν παραλύσει».

Σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ, ο Σίλβεστερ και ο αδελφός του, Φρανκ, θυμήθηκαν τη ταραχώδη σχέση των γονιών τους. «Ήμουν ξύπνιος στο κρεβάτι και τους άκουγα να φωνάζουν και να ουρλιάζουν», είπε ο Φρανκ στην ταινία. Τα αδέλφια πέρασαν μεγάλο μέρος της εφηβείας τους ζώντας σε πανσιόν αντί για το σπίτι τους.

«Τον περισσότερο καιρό ζούσα σε πανσιόν», είπε ο Σίλβεστερ στο ντοκιμαντέρ, «βασικά δώδεκα μήνες το χρόνο».

*Με πληροφορίες από: People