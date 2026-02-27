Ασλανίδης: Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»

Την αντίδραση συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών προκάλεσε το βίντεο που ανάρτησε η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το πολύνεκρο δυστύχημα.

Ο Παύλος Ασλανίδης, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σχολίασε την κίνηση της Καρυστιανού σε δηλώσεις του στο Mega.

Για το βίντεο που ανάρτησε η Καρυστιανού

«Εγώ θα πω ότι χθες είχαμε στην Καισαριανή ένα μνημείο αφιερωμένο για τα θύματα των Τεμπών. Όσοι γονείς ήταν εκεί και πληροφορήθηκαν για το βίντεο σοκαρίστηκαν, δεν τους άρεσε γιατί είναι πολύ σκληρές οι εικόνες», δήλωσε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο κ. Ασλανίδης είπε αρχικά ότι δεν γνώριζε αν η Μαρία Καρυστιανού είχε πάρει άδεια για τις φωνές που ακούγονται, ο Παύλος Ασλανίδης είπε ότι το βίντεο της Καρυστανού ήταν λάθος «και με τη γυναίκα μου που μίλησα το βράδυ, έκλαιγε. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί».

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Μαρία Καρυστινού:

«Είδα χθες το όνομα του γιου μου σε ένα μάρμαρο και λύγισα για πρώτη φορά, όχι να δεις αυτό το πράγμα, νομίζω ήταν λάθος», σημείωσε ο ίδιος.

Είχε προηγηθεί χθες η ανάρτηση της Κατερίνας Βουτσινά, αδερφής θύματος των Τεμπών, η οποία απαγόρευε στην κ. Καρυστιανού να αναφερθεί ξανά σε 57 θύματα.

«Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας, καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστω. διαφορετικά θα κινηθώ νομικά . Σας ευχαριστώ», έγραφε στην ανάρτησή της.

Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57.

Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας,καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστω. διαφορετικά θα… https://t.co/UmWHVd3pJN — katerina voutsina (@katerinavoutsi5) February 26, 2026

Για την απόφαση Καρυστιανού να κάνει κόμμα

Για την απόφαση της Καρυστιανού να ασχοληθεί με την πολιτική: «Εμείς συνεχίζουμε. Εντάξει, είναι δικαίωμα του καθενός άμα θέλει να πολιτευτεί. Εγώ το έχω ξαναπεί, το timing δεν ήταν το καλύτερο για να γίνει, γιατί ξεκινούν τα δικαστήρια. Και αν ήθελε κάτι να κάνει, έπρεπε να το κάνει ή λίγο πριν τις εκλογές ή να είχαν τελειώσει τα δικαστήρια. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν καταφέρει κάτι, δεν το γνωρίζω. Και αν τελικά γίνει και κόμμα, γιατί μιλάμε για κόμματα και κόμματα δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής. Μιλάμε για κάτι που δεν υφίσταται».

«Η πλειοψηφία των συγγενών όντως δεν βρίσκει έκφραση μέσα από αυτό το κόμμα. Μόνο ένας-δυο ανθρώπους ξέρω που είναι καλοπροαίρετοι και λένε ‘μήπως πετύχει και κάνει και κάτι», αλλά η πλειοψηφία είναι με τη λογική. Δεν ανακοινώνεις ότι θα κάνεις κόμμα λίγο πριν ξεκινήσει το δικαστήριο. Ενώ έχεις πολεμήσει τόσο πολύ να το κάνεις λίγο πριν ξεκινήσουν τα δικαστήρια. Είναι σαν να παρατάς τη μάχη», συμπλήρωσε ο κ. Ασλανίδης.

«Βουλευτής της ΝΔ φέρεται να έκανε την καταγγελία στο ΣΔΟΕ»

Ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε στα οικονομικά του συλλόγου, λέγοντας ότι είναι μια χαρά.

«Ξαφνικά έρχεται το ΣΔΟΕ σε έναν σύλλογο στα δύο χρόνια να κάνει έλεγχο. Ήρθε δυο μέρες μετά που ανακοίνωσε η Μαρία ότι θα κατέβει στην πολιτική. Ήταν στοχευμένο ό,τι και να λέμε. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά για το ποιος έκανε την καταγγελία από ό,τι ξέρω είναι ένας βουλευτής από τη Θεσσαλονίκη. Ένας βουλευτής της ΝΔ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να πω το όνομα γιατί δεν είναι σίγουρο, αλλά το ξέρω» είπε.

«Όλα είναι τακτοποιημένα αναφορικά με τα οικονομικά. Πολλά ακούγονται και ακούστηκαν και 2,5 εκατομμύρια για τη συναυλία, ακούστηκαν τρελά πράγματα. Η συναυλία ήταν 37.500 τα εισιτήρια, όλα γίναν νόμιμα. 15 ευρώ ήταν το εισιτήριο, σχεδόν 240.000 ήταν τα έξοδα, πληρώθηκε κόσμος. Και επειδή ακούστηκε ότι παραχωρήθηκε δωρεάν το Καλλιμάρμαρο, πληρώσαμε 9 χιλιάρικα στην Ολυμπιακή Επιτροπή και άλλα 8 στην Αρχαιοτήτων που το διαχειρίζεται. Και αυτά τα χρήματα θα διατεθούν και για να γίνουν και εξετάσεις..», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ασλανίδης.

Για την έρευνα και την ανάκριση

Ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε και στην διαδικασία της έρευνας, λέγοντας ότι «πολεμάμε για τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας. Ξεκινήσαμε τον σύλλογο για να βρούμε την αλήθεια, να δικαιώσουμε τα παιδιά μας, να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη και να δώσουμε στοιχεία για να βάλουμε όσους περισσότερους γίνεται στη φυλακή. Αυτός ήταν ο στόχος, τίποτα παραπάνω. Και παραμένει ο ίδιος και με τώρα που ξεκινούν και τα δικαστήρια, έχουν ξεκινήσει βέβαια για τα βίντεο. Θα απαιτήσουμε, θα “σπρώξουμε” τη δικαιοσύνη, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Στις 23 του μήνα ξεκινά το μεγάλο δικαστήριο».

Για τον τρόπο που έγινε η ανάκριση, ο κ. Ασλανίδης δήλωσε απογοητευμένος. «Δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο και δεν έγινε γιατί ό,τι στοιχεία πήγαιναν στον ανακριτή, πήγαιναν μόνο από εμάς. Δεν υπήρχε καμία έρευνα. Αλλοιώθηκε το τοπίο εκεί στις 6 μέρες. Έφυγαν πάρα πολλά κρίσιμα στοιχεία. Και όλα αυτά, τους πρώτους 6 μήνες δεν ακούγονταν τα Τέμπη και τρέχαμε 15-20 άνθρωποι για να μαζεύουμε στοιχεία, για να πηγαίνουμε στη Λάρισα, να προσπαθούμε να βρούμε τον Αγοραστό, να μας δώσει απαντήσεις, να στέλνουμε εξώδικα στον Αγοραστό, τι έγινε τότε, και ξεκίνησε όλο αυτό και όλη αυτή η προσπάθεια» ανέφερε.

«Μετά κάναμε μία μήνυση και πήγε στη Βουλή και πήγε η Μαρία Καρυστιανού στην Εξεταστική, εκεί πραγματικά αποκαλύφθηκε και τα έβγαλε όλα στη φόρα. Εκεί ξεκίνησε το κουβάρι να ξετυλίγεται με τα Τέμπη. Από τη δίκη περιμένουμε αυτοί που είναι, ειδικά για κακουργήματα, να φάνε ισόβια. Για τη διαδικασία, περιμένουμε να κάνει η δικαστικοί που έχουν κληρωθεί, να κάνουν αυτό που πρέπει, που έχουν ορκιστεί να κάνουν δηλαδή το αυτονόητο» πρόσθεσε.

«Να μην γίνουν επεισόδια»

Τέλος ο κ. Ασλανίδης έστειλε το δικό του μήνυμα για τις συγκεντρώσεις.

«Εγώ αυτό που θέλω να ζητήσω και είναι επειδή είναι μέρα μνήμης και έγιναν αυτά τα επεισόδια πέρυσι, θέλω όσοι κατέβουν κάτω να μην έχουν πρόθεση να κάνουν επεισόδια. Πρέπει να σεβαστούν αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί είναι μέρα μνήμης. Η συγκέντρωση είναι 12 η ώρα στο Σύνταγμα και παντού. Όσο και να περιφρουρήσεις κάτι, αν ο άλλος έρθει να κάνει, θα το κάνει», κατέληξε.