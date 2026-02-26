Kάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη – «Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει και της έναρξης της δίκης»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ενώνει τη φωνή του με τα εκατομμύρια των πολιτών που ζητούν δικαιοσύνη για το έγκλημα στα Τέμπη και καλεί σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια το προσεχές Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026», αναφέρει η Κουμουνδούρου σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνει, «τρία χρόνια μετά την εφιαλτική εκείνη νύχτα που στέρησε τις ζωές 57 συνανθρώπων μας, το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη παραμένει ζητούμενο».

Και τονίζει πως ο ελληνικός λαός «με την μαζική του παρουσία οφείλει να δώσει, όπως και πέρσι, ξεκάθαρο μήνυμα, ενόψει και της έναρξης της δίκης στις 23 Μαρτίου».

«Να αποδοθούν οι ευθύνες για τον μηχανισμό συγκάλυψης από το Μαξίμου»

«Γιατί είναι απαραίτητο», υπογραμμίζει:

– «Να αποδοθούν οι ευθύνες για τις εγκληματικές παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

– »Να αποδοθούν οι ευθύνες για τον μηχανισμό συγκάλυψης και ‘μπαζώματος’ της αλήθειας που ενορχηστρώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου.

– ⁠»Να ολοκληρωθεί η έρευνα χωρίς σκιές, με όλες τις απαραίτητες αναλύσεις, για τα αίτια του εγκλήματος.

– »Να διασφαλιστεί ότι δεν θα ζήσουμε ποτέ ξανά τέτοιες τραγωδίες, σε κανένα συγκοινωνιακό μέσο».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει το κάλεσμα του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις και να δώσουν δυναμικό ‘παρών’ στις συγκεντρώσεις το Σάββατο 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, στις πλατείες των πόλεων όλης της χώρας και στο εξωτερικό», σημειώνει, τονίζοντας πως «η Δικαιοσύνη είναι το οξυγόνο της κοινωνίας και της Δημοκρατίας».