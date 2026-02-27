Πώς η ΑΕΚ έβαλε… τρικλοποδιά στην Ελλάδα για τη 10η θέση στο UEFA Ranking!

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μία εξαιρετική πορεία τερματίζοντας 3η στη League Phase του UEFA Conference League και παίρνοντας απευθείας το εισιτήριο για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Κι όμως, άθελά της, η «Ένωση» έβαλε… τρικλοποδιά στην Ελλάδα στη μεγάλη «μάχη» που δίνει με την Τσεχία για τη 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, μέσω της οποίας ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League θα συμμετάσχει απευθείας στη League Phase του Champions League της σεζόν 2027-28.

Το γκολ του Λούκα Γιόβιτς (3-2) κόντρα στην Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα στις καθυστερήσεις, την τελευταία αγωνιστική, έστειλε την ΑΕΚ στους «16», αλλά έδωσε την πρόκριση στη Σίγκμα Όλομουτς και η προσπάθεια της Ελλάδας για τη 10η θέση δυσκολεύει. Οι Τσέχοι δεν ήθελαν αποτέλεσμα των Ρουμάνων στη Νέα Φιλαδέλφεια και η ήττα της Κραϊόβα τους έφερε την ύστατη στιγμή και από το… παράθυρο στην 24η θέση (πέρασαν λόγω ισοβαθμιών και… διαφοράς τερμάτων)!

Το απίθανο με την ΑΕΚ και τη βαθμολογία της UEFA:

This goal by 🇬🇷 AEK in 90+14′ of the final matchday in 🟢 UECL league stage qualified 🇨🇿 Sigma Olomouc to the knockouts. Two months later, 🇨🇿 Sigma Olomouc wins points that may prevent 🇬🇷 Greece from finishing Top 10! pic.twitter.com/4bMrhXq4rw — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 27, 2026

Ελλάδα και Τσεχία συνεχίζουν με δύο ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός πέρασε στους «16» του Europa League, ενώ η ΑΕΚ έχει προκριθεί από τη League Phase στους «16» του Conference League. Από πλευράς Τσέχων, στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση συνεχίζουν οι Σπάρτα Πράγας και η Σίγκμα Όλομουτς. Ναι, η ομάδα που πέρασε λόγω… ΑΕΚ και τώρα απέκλεισε τη Λωζάνη μέσα στην Ελβετία και ονειρεύεται και συνέχεια στο Conference! Και άρα παραπάνω πόντους υπέρ των ανταγωνιστών μας!

Σύμφωνα με το Football Meets Data η Τσεχία έχει 82% πιθανότητες να μείνει στη 10η θέση και η Ελλάδα μόλις 11% να την φτάσει, έχοντας και ως απειλή την Πολωνία που έχει κι αυτή 7% πιθανότητες για τη δεκάδα.