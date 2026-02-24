Το ιδιαίτερο στατιστικό του Γιόβιτς με την ΑΕΚ

Απέναντι στον Λεβαδειακό ο Λούκα Γιόβιτς επέστρεψε στα γκολ για την ΑΕΚ πετυχαίνοντας το 2-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους από την ασίστ του Πέτρου Μάνταλου. Πλέον ο Σέρβος φορ έφτασε τα 17 γκολ σε 31 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και είναι μακράν από τον δεύτερο ο πρώτος σκόρερ του Δικεφάλου στη σεζόν.

Το εντυπωσιακό όμως δεν είναι αυτό. Ο Γιόβιτς έχει σκοράρει σε 11 ματς μέχρι τώρα και κάθε φορά που το πετυχαίνει η Ένωση δεν χάνει. Για την ακρίβεια, νικά πάντα με εξαίρεση το παιχνίδι κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς.

Εκεί όπου δέχθηκε γκολ με πέναλτι στη μοναδική τελική της αντίπαλης ομάδας και σπατάλησε πάρα πολλές ευκαιρίες, για να πάρει στο φινάλε έστω τον βαθμό (1-1) με πέναλτι του Γιόβιτς.

Ποιο είναι το μοναδικό ματς που δεν κέρδισε η ΑΕΚ παρά το γκολ του Γιόβιτς

Αυτό είναι το μοναδικό ματς που ο διεθνής άσος βρήκε δίχτυα και οι «κιτρινόμαυροι» δεν βγήκαν νικητές από τον αγωνιστικό χώρο. Στα υπόλοιπα δέκα η ΑΕΚ πήρε ισάριθμες νίκες. Αν μη τι άλλο εντυπωσιακό στατιστικό για τον Γιόβιτς που πλέον έχει πιάσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στη Super League με 13 γκολ.