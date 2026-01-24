Ο Λούκα Γιόβιτς άνοιξε το σκορ (1-0) υπέρ της ΑΕΚ στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη -για την 18η αγωνιστική της Super League– ωστόσο η φάση προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων.

Συγκεκριμένα οι Αρκάδες διαμαρτυρήθηκαν έντονα για επιθετικό φάουλ από τον Πήλιο στην αρχή της φάσης, όταν ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης έκλεψε την μπάλα από τον Καλτσά στον οποίο φαίνεται να του «παίρνει» τα πόδια.

Εν τέλει, τόσο ο διαιτητής Ευαγγέλου στην κανονική ροή του αγώνα όσο και ο Τσακαλίδης από το VAR θεώρησαν πως δεν υπάρχει παράβαση κι έτσι το τέρμα των κιτρινόμαυρων μέτρησε κανονικά.

Δείτε παρακάτω τη φάση με το γκολ της ΑΕΚ