Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Το γκολ του Γιόβιτς για το 0-1 – Διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι Αρκάδες (vid)
Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης στην Τρίπολη, ωστόσο από τον Αστέρα διαμαρτυρήθηκαν έντονα για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης πάνω στον Καλτσά.
Ο Λούκα Γιόβιτς άνοιξε το σκορ (1-0) υπέρ της ΑΕΚ στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη -για την 18η αγωνιστική της Super League– ωστόσο η φάση προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων.
Συγκεκριμένα οι Αρκάδες διαμαρτυρήθηκαν έντονα για επιθετικό φάουλ από τον Πήλιο στην αρχή της φάσης, όταν ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης έκλεψε την μπάλα από τον Καλτσά στον οποίο φαίνεται να του «παίρνει» τα πόδια.
Εν τέλει, τόσο ο διαιτητής Ευαγγέλου στην κανονική ροή του αγώνα όσο και ο Τσακαλίδης από το VAR θεώρησαν πως δεν υπάρχει παράβαση κι έτσι το τέρμα των κιτρινόμαυρων μέτρησε κανονικά.
Δείτε παρακάτω τη φάση με το γκολ της ΑΕΚ
