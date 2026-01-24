ΑΕΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης (Pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Super League με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ένωση και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα θα είναι οι Πινέδα, Μάνταλος, στα άκρα οι Λιούμπισιτς, Κοϊτά και στην επίθεση οι Βάργκα, Γιόβιτς.

Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κοϊτά, Βάργκα και Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Μάριν, Ελίασον και Ζίνι.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ:

Η εντεκάδα του Αστέρα: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Αλχο, Τζανδάρης, Μούμο, Καλτσάς, Κέτου, Μπαρτόλο, Μακέντα.

Στον πάγκο: Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Τζοακίνι, Έντερ, Σίπσιιτς, Μπουλούλης, Oκο, Καστάνο, Πομόνης, Μεντιέτα, Δεληγιαννιδης.