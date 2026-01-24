ΑΕΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης (Pic)
Οι αρχικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την 11άδα της ΑΕΚ στο ματς της Τρίπολης απέναντι στον Αστέρα.
- Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
- Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της
- Συνελήφθησαν 17 έγκλειστοι στις φυλακές Μαλανδρίνου - Κατασχέθηκαν μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά
- Παράσυρση υπαλλήλου ΕΛΤΑ στα Βριλλήσια – Τι περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Super League με τον Αστέρα Τρίπολης.
Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ένωση και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα θα είναι οι Πινέδα, Μάνταλος, στα άκρα οι Λιούμπισιτς, Κοϊτά και στην επίθεση οι Βάργκα, Γιόβιτς.
Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κοϊτά, Βάργκα και Γιόβιτς.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Μάριν, Ελίασον και Ζίνι.
Η ανάρτηση της ΑΕΚ:
Η εντεκάδα του Αστέρα: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Αλχο, Τζανδάρης, Μούμο, Καλτσάς, Κέτου, Μπαρτόλο, Μακέντα.
Στον πάγκο: Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Τζοακίνι, Έντερ, Σίπσιιτς, Μπουλούλης, Oκο, Καστάνο, Πομόνης, Μεντιέτα, Δεληγιαννιδης.
- Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Το γκολ του Γιόβιτς για το 0-1 – Διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι Αρκάδες (vid)
- Άγιαξ – Φόλενταμ 2-0: Εύκολη νίκη για τον Αίαντα πριν τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό
- Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό να προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»
- Προμηθέας Πάτρας – Άρης Betsson 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)
- Ο Γκουαρντιόλα αποθέωσε την δουλειά του Αρτέτα στην Άρσεναλ
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
- Μεντιλίμπαρ ενόψει Άγιαξ: «Θα τα δώσουμε όλα στο Άμστερνταμ»
- LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις