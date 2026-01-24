Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός μετά τη σπουδαία νίκη επί της Λεβερκούζεν και λίγες μέρες πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ παίζουν ένα must win παιχνίδι με τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (17:00) για την 18η αγωνιστική της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην 3η θέση και στο -2 από την κορυφή, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Αστέρα στην Τρίπολη, όμως έχουν καλή ψυχολογία και θέλουν να καθαρίσουν εύκολα κι απλά την ομάδα της Μαγνησίας για να πάνε για το σπουδαίο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Τελευταίο εντός έδρας ματς για το πρωτάθλημα ήταν η ισοπαλία με την Κηφισιά, η οποία αποτελεί και τη μοναδική απώλεια στο Φάληρο για τον Ολυμπιακό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να αλλάξει όλη την ενδεκάδα, θέλοντας να δώσει ανάσες στους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν την Τρίτη και θα παίξουν και την Τετάρτη.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Ορτέγκα και Πιρόλα, πιθανότατα για να πάρουν ανάσες. Αναλυτικά η αποστολή: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Μπρούνο, Ρέτσος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Βέζο.

Όσον αφορά τον Βόλο, ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό στην 5η θέση της βαθμολογίας με 25 πόντους. Η ομάδα της Μαγνησίας προέρχεται από δύο σερί ήττες και συνολικά έχει μία νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια της. Θα μπει στο 5-8, αλλά θέλει να μαζέψει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί για να διεκδικήσει στα playoffs το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Απουσίες θα έχουν αρκετές οι φιλοξενούμενοι, αφού οι Κόμπα, Ασεχνούν, Σιαμπάνης, Χέρμανσον, Μύγας και Μαρτίνες είναι τιμωρημένοι.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Ολυμπιακός – Βόλος

Ολυμπιακός: Τζολάκης – Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο – Σιπιόνι, Γκαρθία, Στρεφέτσα, Ποντένσε – Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

Βόλος: Γραμματικάκης – Σόρια, Κάργας, Αγκιάκουα, Αμπάντα – Γρόσδης, Τσοκάνης, Μπουζούκης – Πίντσι, Μακνί, Λάμπρου.

Δύσκολο παιχνίδι στην Τρίπολη για την ΑΕΚ

Επικίνδυνη έξοδος στην Τρίπολη για την ΑΕΚ, καθώς κοντράρεται με τον Αστέρα Aktor στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα αφού θα λείψουν μονάχα ο τιμωρημένος Γκατσίνοβιτς και ο τραυματίας Περέιρα ψάχνει ένα τρίποντο πολύ σημαντικό στην οικονομία του πρωταθλήματος.

Όσο για την ενδεκάδα, δεν αναμένεται να έχει ιδιαίτερες αλλαγές, με έναν εκ των Κοϊτά και Ζοάο Μάριο να παίρνει τη θέση στο αριστερό άκρο και τους Βάργκα-Γιόβιτς να ξεκινούν και πάλι κατά πάσα πιθανότητα ως δίδυμο στην επίθεση.

Από την άλλη πλευρά ο Asteras θα διεκδικήσει τις δικές του πιθανότητες για ένα θετικό αποτέλεσμα με ανανεωμένη ψυχολογία. Έχοντας και πάλι στον πάγκο τον Μίλαν Ράσταβατς, οι Αρκάδες θα επιδιώξουν να τερματίσουν το αρνητικό σερί έξι ηττών που έχουν από την ΑΕΚ.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα έχουν διαθέσιμους τους Γιαμπλόνσκι και Τσίκο (που αποβλήθηκαν με τον ΟΦΗ) και τον Αλάγκμπε

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

17.00: Ολυμπιακός – Βόλος CS1HD

19.30: Aστέρας – ΑΕΚ, NS PRIME

20.00: ΑΕΛ – Πανσερραϊκός, CS2HD