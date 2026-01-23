Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Βόλο (pic)

Ο Ολυμπιακός μετά τη σπουδαία νίκη επί της Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη με 2-0 για τη League Phase του Champions League, στρέφει την προσοχή του στο εντός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στον Βόλο (24/1, 17:00) για την 18η αγωνιστική της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι κοντράρονται με την ομάδα της Μαγνησίας με μοναδικό στόχο το τρίποντο, λίγες μέρες πριν τον «τελικό» πρόκρισης με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Βόλο στο Φάληρο και ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή για το αυριανό ματς.

Από το ματς με τον Βόλο δεδομένα θα απουσιάζουν οι Λορέντζο Πιρόλα και Φρανσίσκο Ορτέγκα, που έμειναν εκτός αποστολής από τον Μεντιλίμπαρ, ενώ από την άλλη κανονικά υπολογίζονται τόσο ο Τσικίνιο, όσο και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που αγωνίστηκε και περίπου 20 λεπτά στο ματς με τη Λεβερκούζεν πριν από μερικές μέρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός είναι εδώ και καιρό και ο τραυματίας Αλέξανδρος Πασχαλάκης.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπότης, Μάνσα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.