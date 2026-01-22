UEFA Champions League: Το απόλυτο θρίλερ πρόκρισης Άγιαξ – Ολυμπιακός έρχεται στο MEGA

Η αυλαία της League Phase του UEFA Champions League πέφτει στο MEGA!

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στις 22:00, το MEGA μεταδίδει ζωντανά το απόλυτο θρίλερ πρόκρισης Άγιαξ – Ολυμπιακός, που θα κρίνει τη συνέχεια στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά τη σπουδαία νίκη επί της Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ σε έναν αγώνα-τελικό. Στόχος η πρόκριση στην τελική 24άδα και το εισιτήριο για τη νοκ-άουτ φάση του UEFA Champions League. Η μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά παίζει φυσικά στο MEGA και τα εισιτήρια της πρόκρισης θα κριθούν στο γήπεδο.

Στην περιγραφή του ματς ο Αντώνης Κατσαρός.

Η Pre-Game εκπομπή, από τις 21:00, μας βάζει στο κλίμα της αναμέτρησης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το «Johan Cruijff Arena», αναλύσεις, συνδέσεις και πλήρες ρεπορτάζ πριν τη σέντρα. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολουθεί η Post-Game εκπομπή, με σχόλια, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και όλα τα highlights της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Η καρδιά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης χτυπά πάντα στο MEGA.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00

ΑΓΙΑΞ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΙΣ 22:00

POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

