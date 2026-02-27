Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαθαίνουν αντιπάλους σε Europa και Conference League

Η ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ play offs στις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA ολοκληρώθηκε και πλέον η σεζόν στα κύπελλα Ευρώπης μπαίνει στην τελική ευθεία της, με την Ελλάδα να συνεχίζει με δύο εκπροσώπους.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα μάθουν σήμερα τους αντιπάλους τους, στη Νιόν της Ελβετίας όπου διεξάγονται οι σχετικές κληρώσεις. Για το «τριφύλλι» η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 14:00 και για την «Ένωση» στις 15:00.

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Europa League, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις. Η ΑΕΚ βρίσκεται από τον περασμένο Δεκέμβριο στη φάση των «16» του Conference League και εκεί θα βρει μπροστά της μία εκ των Τσέλιε ή Άλκμααρ.

Λίγο νωρίτερα, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, θα διεξαχθεί η κλήρωση του αντίστοιχου γύρου στο Champions League. Σήμερα, λοιπόν, εκτός από την κλήρωση των «16», θα οριστικοποιηθούν τα ταμπλό και στις τρεις διοργανώσεις, με τα μονοπάτια μέχρι τους τελικούς.

Οι ομάδες του Europa League

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους «16»

Πόρτο

Μπράγκα

Μίντιλαντ

Ρεάλ Μπέτις

Φράιμπουργκ

Ρόμα

Λιόν

Άστον Βίλα

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των play offs

Στουτγάρδη

Νότιγχαμ Φόρεστ

Θέλτα

Γκενκ

Μπολόνια

Λιλ

Φερεντσβάρος

Παναθηναϊκός

Tα πιθανά ζευγάρια

Φερεντσβάρος ή Στουτγάρδη VS Πόρτο ή Μπράγκα

Παναθηναϊκός ή Νότιχγαμ Φόρεστ VS Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις

Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα

Λιλ ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα

To bracket του Εuropa League

Οι ομάδες του Conference League

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους «16»

Στρασμπούρ

Ρακόβ

ΑΕΚ

Σπάρτα Πράγας

Ράγιο Βαγεκάνο

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Μάιντς

ΑΕΚ Λάρνακας

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των play offs

Τσέλιε

Σαμσουνσπόρ

Ριέκα

Φιορεντίνα

Αλκμάαρ

Κρίσταλ Πάλας

Λεχ Πόζναν

Σίγμα Όλομουτς

Τα πιθανά ζευγάρια

Κρίσταλ Πάλας ή Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια – Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ

Τσέλιε ή Αλκμάαρ – ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας

Φιορεντίνα ή Ριέκα – Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ημερομηνίες

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία

Το bracket του Conference League: