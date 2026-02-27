Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαθαίνουν αντιπάλους σε Europa και Conference League
Ημέρα κληρώσεων για Παναθηναικό και ΑΕΚ που το μεσημέρι θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους «16» του Europa League και του Conference League, αντίστοιχα.
Η ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ play offs στις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA ολοκληρώθηκε και πλέον η σεζόν στα κύπελλα Ευρώπης μπαίνει στην τελική ευθεία της, με την Ελλάδα να συνεχίζει με δύο εκπροσώπους.
Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα μάθουν σήμερα τους αντιπάλους τους, στη Νιόν της Ελβετίας όπου διεξάγονται οι σχετικές κληρώσεις. Για το «τριφύλλι» η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 14:00 και για την «Ένωση» στις 15:00.
Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Europa League, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις. Η ΑΕΚ βρίσκεται από τον περασμένο Δεκέμβριο στη φάση των «16» του Conference League και εκεί θα βρει μπροστά της μία εκ των Τσέλιε ή Άλκμααρ.
Λίγο νωρίτερα, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, θα διεξαχθεί η κλήρωση του αντίστοιχου γύρου στο Champions League. Σήμερα, λοιπόν, εκτός από την κλήρωση των «16», θα οριστικοποιηθούν τα ταμπλό και στις τρεις διοργανώσεις, με τα μονοπάτια μέχρι τους τελικούς.
Οι ομάδες του Europa League
Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους «16»
Πόρτο
Μπράγκα
Μίντιλαντ
Ρεάλ Μπέτις
Φράιμπουργκ
Ρόμα
Λιόν
Άστον Βίλα
Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των play offs
Στουτγάρδη
Νότιγχαμ Φόρεστ
Θέλτα
Γκενκ
Μπολόνια
Λιλ
Φερεντσβάρος
Παναθηναϊκός
Tα πιθανά ζευγάρια
Φερεντσβάρος ή Στουτγάρδη VS Πόρτο ή Μπράγκα
Παναθηναϊκός ή Νότιχγαμ Φόρεστ VS Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις
Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα
Λιλ ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα
To bracket του Εuropa League
Οι ομάδες του Conference League
Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους «16»
Στρασμπούρ
Ρακόβ
ΑΕΚ
Σπάρτα Πράγας
Ράγιο Βαγεκάνο
Σαχτάρ Ντόνετσκ
Μάιντς
ΑΕΚ Λάρνακας
Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των play offs
Τσέλιε
Σαμσουνσπόρ
Ριέκα
Φιορεντίνα
Αλκμάαρ
Κρίσταλ Πάλας
Λεχ Πόζναν
Σίγμα Όλομουτς
Τα πιθανά ζευγάρια
Κρίσταλ Πάλας ή Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια – Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ
Τσέλιε ή Αλκμάαρ – ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας
Φιορεντίνα ή Ριέκα – Στρασμπούρ ή Ρακόβ
Οι ημερομηνίες
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία
Το bracket του Conference League:
