Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαθαίνουν αντιπάλους σε Europa και Conference League
Europa League 27 Φεβρουαρίου 2026, 10:37

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαθαίνουν αντιπάλους σε Europa και Conference League

Ημέρα κληρώσεων για Παναθηναικό και ΑΕΚ που το μεσημέρι θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους «16» του Europa League και του Conference League, αντίστοιχα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ play offs στις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA ολοκληρώθηκε και πλέον η σεζόν στα κύπελλα Ευρώπης μπαίνει στην τελική ευθεία της, με την Ελλάδα να συνεχίζει με δύο εκπροσώπους.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα μάθουν σήμερα τους αντιπάλους τους, στη Νιόν της Ελβετίας όπου διεξάγονται οι σχετικές κληρώσεις. Για το «τριφύλλι» η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 14:00 και για την «Ένωση» στις 15:00.

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Europa League, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις. Η ΑΕΚ βρίσκεται από τον περασμένο Δεκέμβριο στη φάση των «16» του Conference League και εκεί θα βρει μπροστά της μία εκ των Τσέλιε ή Άλκμααρ.

Λίγο νωρίτερα, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, θα διεξαχθεί η κλήρωση του αντίστοιχου γύρου στο Champions League. Σήμερα, λοιπόν, εκτός από την κλήρωση των «16», θα οριστικοποιηθούν τα ταμπλό και στις τρεις διοργανώσεις, με τα μονοπάτια μέχρι τους τελικούς.

Οι ομάδες του Europa League

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους «16»

Πόρτο
Μπράγκα
Μίντιλαντ
Ρεάλ Μπέτις
Φράιμπουργκ
Ρόμα
Λιόν
Άστον Βίλα

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των play offs

Στουτγάρδη
Νότιγχαμ Φόρεστ
Θέλτα
Γκενκ
Μπολόνια
Λιλ
Φερεντσβάρος
Παναθηναϊκός

Tα πιθανά ζευγάρια

Φερεντσβάρος ή Στουτγάρδη VS Πόρτο ή Μπράγκα
Παναθηναϊκός ή Νότιχγαμ Φόρεστ VS Μίντιλαντ ή Ρεάλ Μπέτις
Γκενκ ή Μπολόνια VS Φράιμπουργκ ή Ρόμα
Λιλ ή Θέλτα VS Λιόν ή Άστον Βίλα

To bracket του Εuropa League

Οι ομάδες του Conference League

Οι ομάδες που πέρασαν απευθείας στους «16»

Στρασμπούρ
Ρακόβ
ΑΕΚ
Σπάρτα Πράγας
Ράγιο Βαγεκάνο
Σαχτάρ Ντόνετσκ
Μάιντς
ΑΕΚ Λάρνακας

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των play offs

Τσέλιε
Σαμσουνσπόρ
Ριέκα
Φιορεντίνα
Αλκμάαρ
Κρίσταλ Πάλας
Λεχ Πόζναν
Σίγμα Όλομουτς

Τα πιθανά ζευγάρια

Κρίσταλ Πάλας ή Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
Σαμσουνσπόρ ή Σκεντίγια – Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ
Τσέλιε ή Αλκμάαρ – ΑΕΚ ή Σπάρτα Πράγας
Φιορεντίνα ή Ριέκα – Στρασμπούρ ή Ρακόβ

Οι ημερομηνίες

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία

Το bracket του Conference League:

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ – Το μήνυμα Μυλωνά

Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ – Το μήνυμα Μυλωνά

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Αθλητισμός & Σπορ 27.02.26

Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έβαλε 41 πόντους και άγγιξε το τριπλ-νταμπλ, αλλά οι Σανς νίκησαν τους Λέικερς. – Ο Έντουαρντς οδήγησε τη Μινεσότα στη νίκη επί των Κλίπερς. – Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι
Conference League 26.02.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια
Conference League 26.02.26

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ριέκα – Ομόνοια
Conference League 26.02.26

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ριέκα – Ομόνοια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα
Conference League 19.02.26

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα

LIVE: Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 19.02.26

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Νόα – Άλκμααρ
Conference League 19.02.26

LIVE: Νόα – Άλκμααρ

LIVE: Νόα – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νόα – Άλκμααρ για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος – Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους»

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
Γαλλικά Όσκαρ 27.02.26

Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό

Τι κι αν ήταν το μεγαλύτερο sex symbol των δεκαετιών '50 και '60, γράφοντας τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη; Το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό αποδοκιμάστηκε από πολλούς θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 27.02.26

Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ρωσία και Ουκρανία έχουν συχνά κατηγορήσει η μία την άλλη ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού με επιθέσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή

Σύνταξη
Χαλκιδική: Θρίλερ με τη διαμελισμένη σορό – Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων
Μακάβριο εύρημα 27.02.26

Θρίλερ με τη διαμελισμένη σορό στη Χαλκιδική - Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων

Σε αρκετά προχωρημένη σήψη η σορός - «Δεν έχει διευκρινιστεί αν ανήκει σε γυναίκα ή άνδρα, σε αυτό θα βοηθήσει η ιατροδικαστική εξέταση» σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE
Νέα συνάντηση 27.02.26

Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE

Αν και ο Τραμπ κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο πρόεδρος φάνηκε γοητευμένος μετά την πρώτη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Διασταυρώνουν τα ξίφη τους Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης για τα ενεργειακά και την ακρίβεια
Βουλή 27.02.26 Upd: 10:27

Διασταυρώνουν τα ξίφη τους Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης για τα ενεργειακά και την ακρίβεια

Συζητείται στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, για το θέμα της ακρίβειας και της ενεργειακής ασφάλειας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αναφερθεί και στην ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)
Αθλητισμός & Σπορ 27.02.26

Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έβαλε 41 πόντους και άγγιξε το τριπλ-νταμπλ, αλλά οι Σανς νίκησαν τους Λέικερς. – Ο Έντουαρντς οδήγησε τη Μινεσότα στη νίκη επί των Κλίπερς. – Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ.

Σύνταξη
Συνταξιοδότηση: Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια ηλικίας και το προσδόκιμο ζωής – Πότε θα παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις
Ο χρονικός ορίζοντας 27.02.26

Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης και το προσδόκιμο ζωής - Πότε θα παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις

«Ακροβατεί» η διατήρηση των σημερινών ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Ο κρίσιμος δείκτης για το προσδόκιμο ζωής που συνδέεται με το ασφαλιστικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή
«Τοξικό παραμύθι» 27.02.26

Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή

Η πραγματική υπόθεση δολοφονίας πίσω από το «The Lady» - Μια νέα δραματική σειρά για την Τζέιν Άντριους, την πρώην δεξί χέρι της Σάρα Φέργκιουσον που κατέληξε στη φυλακή για δολοφονία, βγαίνει στον αέρα την ίδια στιγμή που η πρώην δούκισσα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μέσων ενημέρωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λόρα: «Στη Γερμανία ένα 16χρονο μπορεί να αποφασίζει πού θα μείνει» – Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση
Δήλωση Δημογλίδου 27.02.26

«Στη Γερμανία ένα 16χρονο μπορεί να αποφασίζει πού θα μείνει» - Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση της Λόρας

Η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο και είναι καλά στην υγεία της, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να παρακολουθείται από ψυχίατρο

Σύνταξη
