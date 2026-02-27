Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/2): Δράση με κληρώσεις και Εθνική μπάσκετ
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/2).
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (27/2) ξεχωρίζουν οι κληρώσεις των Champions, Europa, Conference League, ενώ στις δύο τελευταίες υπάρχει συμμετοχή ελληνικών ομάδων (Παναθηναϊκού, ΑΕΚ) και φυσικά ο αγώνας της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (27/2) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
08:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)
09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)
13:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Champions League
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League
15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Conference League
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Ντανιίλ Μεντβέντεφ ATP 500
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι
19:00 ΕΡΤ1 Ελλάδα-Μαυροβούνιο Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ
19:30 Novasports Prime Ντινάμο Δρέσδης – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φλένσμπουργκ – Βέτσλαρ DAIKIN Bundesliga
20:45 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο – Αρούκα Liga Portugal
21:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν, Προημιτελικός
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Σαμπάμπ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Κολωνία Bundesliga
21:30 Novasports 1HD Αλμπαθέτε– Αλμερία Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Κάλιαρι Serie A
22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Άστον Βίλα Premier League
22:00 Novasports Prime Λεβάντε – Αλαβές La Liga
22:00 Novasports 6HD WTA 500 Μέριδα
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ Sky Bet EFL Championship
22:45 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Εστορίλ Liga Portugal
23:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν, Προημιτελικός
