Πόσα χρήματα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από την πορεία του στο Europa League
Αυτό είναι το σημαντικό ποσό που έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός από το Europa League – Πόσα πήρε από την πρόκριση στη φάση των «16»
- Ματίνα Παγώνη για το βρέφος με την μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: «Από φωτογραφίες δεν βγάζουμε διαγνώσεις»
- Μεθυσμένος ξυλοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ που κλήθηκε για τις πρώτες βοήθειες
- Η Πολωνία σχεδιάζει την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών
- Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE
Μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά έζησε ο Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησε της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι και έτσι πήρε το «εισιτήριο» για τους «16» του Europa League.
Μαζί με την πρόκριση οι πράσινοι αύξησαν και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μετά την ολοκλήρωση της League Phase ο Παναθηναϊκός είχε βάλει στο σακούλι του 10.404.000 ευρώ. Τα αποτελέσματα δεν δίνουν χρήματα στα νοκ-άουτ, μονάχα οι προκρίσεις.
Έτσι με την πρόκριση στους 16 ο Παναθηναϊκός πήρε επιπλέον 1.750.000 ευρώ. Έτσι το συνολικό ποσό αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 12.154.000 ευρώ. Παράλληλα, προκύπτουν έσοδα και από άλλους τομείς, όπως τα εισιτήρια κλπ.
Το άνωθεν ποσό «σπάει» στο πριμ εισόδου του στη League Stage (4.310.000), σε αυτό για τις τρεις νίκες που έκανε στον όμιλο (από 450.000 ευρώ), στις ισάριθμες ισοπαλίες του (από 150.000 ευρώ), για την πορεία του στα προκριματικά (350.000), στο πριμ πρόκρισης στα Play Off (300.000), στο bonus κατάταξης (20Χ75.000), στην πρόκριση στους «16» (1.750.000) και στο Value Pillar που ανέρχεται για εκείνον σε 2.270.000.
Τα χρήματα που προσδοκά ο Παναθηναϊκός από την πορεία του στο Europa League:
Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ
Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000 ευρώ
Ο νικητής θα λάβει επιπλέον 6.000.000 ευρώ
- Πένθος στον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Μιχάλης Βουτσαράς
- Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»
- Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαθαίνουν αντιπάλους σε Europa και Conference League
- Με στόχο το 3/3 η Εθνική κόντρα στο Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/2): Δράση με κληρώσεις και Εθνική μπάσκετ
- Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)
- Πόσα χρήματα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από την πορεία του στο Europa League
- Το απίθανο σερί της Φενέρμπαχτσε στη Euroleague
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις