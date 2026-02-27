sports betsson
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa
Europa League 27 Φεβρουαρίου 2026, 08:31

Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa

Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το ΟΑΚΑ θα μπορέσει να φιλοξενήσει το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League – Η Λεωφόρος είναι ακατάλληλη και πλέον στο «τριφύλλι»… ψάχνονται!

Ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά χρόνια, πανηγύρισε μία πραγματικά σπουδαία πρόκριση στη φάση των «16» του Europa League, αποκλείοντας τη Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι!

Πλέον, στο «τριφύλλι» στρέφουν το βλέμμα τους στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2, 14:00) στη Νιόν της Ελβετίας, όπου στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσουν είτε την Μπέτις, είτε τη Μίντιλαντ.

Αυτά είναι τα θετικά για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα στους «πράσινους». Και αυτό δεν είναι άλλο από το γηπεδικό! Μέχρι στιγμής φέτος, τα ευρωπαϊκά ματς γίνονται στο ΟΑΚΑ και τα εν Ελλάδι στη Λεωφόρο. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το ΟΑΚΑ, το οποίο είναι εξαιρετικά πιθανό να μην μπορέσει να φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα του «τριφυλλιού» στη φάση των «16» του Europa League!

Τι γίνεται με το ΟΑΚΑ και τη Λεωφόρο ενόψει Europa League

Τα έργα στο ΟΑΚΑ κορυφώνονται με ορίζοντα την ολοκλήρωσή τους το ερχόμενο καλοκαίρι. Και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει το ενδεχόμενο να μην είναι διαθέσιμο το Ολυμπιακό Στάδιο στις 12 Μαρτίου! Υπάρχει πρόβλημα το οποίο είναι εξαιρετικά πιθανό να καταστήσει εντελώς αδύνατη τη διεξαγωγή αγώνα τη συγκεκριμένη ημερομηνία! Θέμα ασφαλείας, κάποιο άλλο τεχνικό ζήτημα; Όπως και να ‘χει δημιουργείται σοβαρό αδιέξοδο πλέον!

Συνεπώς, στον Παναθηναϊκό έχουν ξεκινήσει ήδη να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την έδρα του πρώτου μεγάλου παιχνιδιού κόντρα στους Ισπανούς της Μπέτις ή τους Δανούς της Μίντιλαντ. Η Λεωφόρος αυτή τη στιγμή είναι 100% ακατάλληλη για να διεξάγει αναμέτρηση επιπέδου φάσης των «16» Europa League. Ο χλοοτάπητας μπορεί να αλλάχθηκε και να είναι πλέον ευρωπαϊκού επιπέδου, έτοιμος να φιλοξενήσει οποιοδήποτε αγώνα, αλλά εν γένει το γήπεδο δεν πληροί επουδενί τις προϋποθέσεις.

Απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις και πραγματοποίηση σημαντικών έργων για να μπορέσει να πάρει την έγκριση της UEFA ο Παναθηναϊκός. Και ο χρόνος πιέζει, δεν είναι σύμμαχος και φαίνεται πως είναι αδύνατο να γίνουν όλα όσα πρέπει για να καταστεί διαθέσιμη η ιστορική έδρα του «τριφυλλιού» προς χρήση στις 12 του Μάρτη!

Συνεπώς; Πλήρες αδιέξοδο! Και όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή για το γήπεδο στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο του ματς για τη φάση των «16» του Europa League. Στο «τριφύλλι» εξετάζουν όλες τις εναλλακτικές επιλογές που έχουν στα χέρια τους και σύντομα αναμένονται εξελίξεις επί του θέματος…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Μπάσκετ 27.02.26

Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Παρί με 27 πόντους και παραλίγο να ανατρέψει το -17 με το οποίο έχανε ο Παναθηναϊκός και να χαρίσει μια ανέλπιστη νίκη. Δείτε βίντεο με τα κατορθώματά του.

Σύνταξη
Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι

Στην πάντα ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με 4-3 (1-1 κ.δ) επί της Πλζεν συνεχίζοντας στους «16» του Europa League. Δείτε βίντεο από τις εκτελέσεις και τους πανηγυρισμούς.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε
Europa League 26.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 26.02.26

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – ΠΑΟΚ για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ
Europa League 26.02.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ

LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Σέλτικ για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 26.02.26

LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έβρος: Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες – Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά
Δοκιμάζεται το Τυχερό 27.02.26

Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες στον Έβρο - Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά

Σε κόκκινο συναγερμό για μία εβδομάδα ο Έβρος - Σε σημεία έχει υποχωρήσει η στάθμη των νερών που είχε φτάσει τα έξι μέτρα - Φόβος για το πόσο θα αντέξουν τα αναχώματα στο Τυχερό

Σύνταξη
Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)
Μπάσκετ 27.02.26

Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Παρί με 27 πόντους και παραλίγο να ανατρέψει το -17 με το οποίο έχανε ο Παναθηναϊκός και να χαρίσει μια ανέλπιστη νίκη. Δείτε βίντεο με τα κατορθώματά του.

Σύνταξη
Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε
Δυσπιστία ή σιγουριά; 27.02.26

Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε

Στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και με τον κόσμο να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι πολιτικοί και οι υπηρεσίες κατασκοπείας της Ευρώπης συνεχίζουν να αντλούν μαθήματα από τις αποτυχίες του 2022

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
BBC 27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Σύνταξη
Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο
Τα προβλήματα 27.02.26

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας όσων απασχολούνται στο Δημόσιο - Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν

Εύη Σαλτού
Σύνταξη: Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών
Μειώσεις και εξαιρέσεις 27.02.26

Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών συντάξεων

Αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, το τελευταίο Ταμείο για τη σύνταξη θα είναι υπεύθυνο να «τρέξει» την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση ανεξαρτήτως από πού έχει ο ασφαλισμένος τα περισσότερα ένσημα

Ηλίας Γεωργάκης
Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
World Tourism Barometer 27.02.26

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
Ευαίσθητες ισορροπίες 27.02.26

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
«Ανοίγει» ξανά η υπόθεση 27.02.26

Θύελλα στη σκιά της απόφασης για τις υποκλοπές - Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση. Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Το εξώδικο του πρωθυπουργικού ανιψιού στον Τσίπρα και ο «ο φόβος» που «αλλάζει στρατόπεδο».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
Παραδοσιακά αρτοποιεία 27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
