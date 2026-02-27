Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Ωραία η τηλεργασία αλλά δεν είναι για όλους
Κρίμα 27 Φεβρουαρίου 2026, 07:30

Ωραία η τηλεργασία αλλά δεν είναι για όλους

Τα τέσσερα σημάδια που δείχνουν ότι η τηλεργασία ίσως να μην ωφελεί την παραγωγικότητά σας.

Η τηλεργασία για κάποιους είναι ό,τι καλύτερο. Ευελιξία, άνεση, πιτζάμες αντί για κοστούμι και καθόλου μετακίνηση. Πολλοί τη ρομαντικοποιούν, φαντάζονται χαλαρά πρωινά, απόλυτη συγκέντρωση και ιδανική ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ωστόσο, για ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων, η πραγματικότητα είναι λιγότερο ειδυλλιακή.

Γιατί δυσκολεύεστε με την τηλεργασία;

Αν αγαπάτε την ιδέα της τηλεργασίας αλλά δυσκολεύεστε να αποδώσετε σε αυτήν, παρακάτω θα βρείτε τέσσερα -βασισμένα σε έρευνες- σημάδια ότι ίσως λειτουργείτε καλύτερα με δομή, ερεθίσματα και φυσικούς ρυθμούς χώρου εργασίας.

1. Η τηλεργασία δεν σας παρέχει κοινωνική ενέργεια

Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται πόσο εξαρτάται η ενέργειά τους από την παρουσία άλλων ανθρώπων, μέχρι να χαθούν αυτές οι αλληλεπιδράσεις. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Healthcare έδειξε ότι η παρατεταμένη τηλεργασία συνδέεται με αυξημένη απομόνωση, υψηλότερα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης, μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία και χαμηλότερη δέσμευση των εργαζομένων.

Οι μικρές και μεγάλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του γραφείου -σύντομες συζητήσεις, κοινές ρουτίνες, ακόμα και μια απλή οπτική επαφή- παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του κινήτρου. Όσοι δυσκολεύονται περισσότερο συνήθως είναι:

  • Εξωστρεφή άτομα
  • Άτομα με υψηλή ενσυναίσθηση
  • Όσοι αντλούν ενέργεια από κοινόχρηστα περιβάλλοντα
  • Εργαζόμενοι στα πρώτα στάδια της καριέρας τους που βασίζονται στην καθοδήγηση

Αν «ανθίζετε» μέσα από τη συνεργασία και την κοινωνική αλληλεπίδραση, η απομόνωση της τηλεργασίας ίσως διαβρώνει σιωπηλά το κίνητρό σας και την αίσθηση του ανήκειν που χρειάζεστε.

2. Η τηλεργασία θολώνει τα όρια δουλειάς-ζωής

Το μεγαλύτερο πρόβλημα συχνά δεν είναι η ίδια η εργασία, αλλά το πώς αυτή εισβάλλει στην προσωπική ζωή. Όταν το σπίτι γίνεται γραφείο, τα όρια ανάμεσα στον επαγγελματικό και τον προσωπικό χρόνο συχνά καταρρέουν.

Πολλοί εργαζόμενοι δυσκολεύονται να αποσυνδεθούν ψυχολογικά από τη δουλειά. Αυτή η σύγχυση ορίων συνδέεται με μειωμένη συναισθηματική ευεξία και ανισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής. Σημάδια ότι η τηλεργασία επηρεάζει αρνητικά την ισορροπία σας:

  • Νιώθετε ενοχές όταν δεν εργάζεστε
  • Ελέγχετε εμμονικά τα e-mail το βράδυ
  • Δυσκολεύεστε να «κλείσετε διακόπτη» νοητικά
  • Εργάζεστε περισσότερες ώρες χωρίς να το συνειδητοποιείτε

Έρευνα στο Journal of Occupational Health έδειξε ότι κατά την περίοδο της πανδημίας πολλοί εργαζόμενοι βίωσαν αυξημένο φόρτο εργασίας και δυσκολία διαχωρισμού προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, ιδιαίτερα όσοι είχαν παιδιά ή περιορισμένο χώρο στο σπίτι.

Αν χρειάζεστε εξωτερικά σήματα, όπως μετακίνηση, ωράριο γραφείου ή συναδέλφους για να αποσυνδεθείτε, η τηλεργασία μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή διαθεσιμότητα και τελικά σε επαγγελματική εξουθένωση (burnout).

3. Μπορεί να περιορίζει τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα

Η τηλεργασία μειώνει τους περισπασμούς, αλλά μειώνει και τα ερεθίσματα, τα οποία αποτελούν καύσιμο για τη δημιουργικότητα. Μελέτη σε ομάδες προγραμματιστών έδειξε ότι οι πλήρως απομακρυσμένες ή υβριδικές ομάδες συχνά δυσκολεύονται στον συντονισμό, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην ομαλή επικοινωνία. Η έλλειψη μη λεκτικών σημάτων και αυθόρμητων συζητήσεων οδηγεί σε παρεξηγήσεις και ασάφεια ρόλων.

Παρόμοια, παγκόσμια έρευνα σε εταιρείες λογισμικού έδειξε ότι, ενώ οι ατομικές εργασίες προχωρούν, τα έργα που απαιτούν καινοτομία και συνεργασία συχνά επιβραδύνονται. Αν η εργασία σας βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών σε πραγματικό χρόνο, στη συλλογική σκέψη ή στον στενό συντονισμό, η πλήρης τηλεργασία μπορεί να δυσχεραίνει αυτές τις διαδικασίες.

4. Η τηλεργασία αυξάνει το στρες και την εξουθένωση

Παρά την ευελιξία που προσφέρει, η τηλεργασία έχει «κρυφά κόστη». Αυτά είναι το αυξημένο στρες, η συναισθηματική εξάντληση και η επιδείνωση της ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει σωστή οργάνωση και υποστήριξη.

Για ορισμένους, η ελευθερία της τηλεργασίας δεν φέρνει ηρεμία, αλλά σύγχυση, υπερκόπωση και σταδιακή επαγγελματική εξουθένωση. Αν νιώθετε πιο εξαντλημένοι μετά από κάποιες ημέρες τηλεργασίας σε σύγκριση με ημέρες στο γραφείο, ίσως πρόκειται για κακή προσαρμογή μεταξύ προσωπικότητας και περιβάλλοντος.

Μην το παίρνετε σαν αποτυχία

Η τηλεργασία είναι εργαλείο, όχι ταυτότητα. Για κάποιους λειτουργεί άψογα, για άλλους όχι. Αν σας απομονώνει περισσότερο απ’ όσο σας ενδυναμώνει ή σας εξαντλεί περισσότερο απ’ όσο σας απελευθερώνει, αυτό είναι μία πληροφορία για τις αντοχές και τον χαρακτήρα σας, όχι μία αποτυχία. Ίσως να αποδίδετε καλύτερα σε υβριδικό μοντέλο ή σε ένα δομημένο, κοινωνικά πλούσιο περιβάλλον γραφείου. Ο στόχος δεν είναι να προσαρμοστείτε σε μια τάση, αλλά να δουλεύετε με έναν τρόπο εργασίας που ταιριάζει στο μυαλό και τις ανάγκες σας.

* Πηγή: Vita

