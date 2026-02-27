Γνώριμοι των Αρχών είναι τόσο η 49χρονη όσο και ο 57χρονος που συνελήφθη μαζί της για την υπόθεση της απάτης ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, στο Ηράκλειο, με θύματα έναν 79χρονο γνωστό επιχειρηματία της περιοχής και πρώην αυτοδιοικητικό και μια 58χρονη γυναίκα.

Η 49χρονη παρουσιαζόταν ως μεσίτρια και είχε κατηγορηθεί από συγγενή της για κλοπή και απειλές

Δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Διωκτικές Αρχές και τη Δικαιοσύνη το συγκεκριμένο ζευγάρι, του οποίου ο ρόλος στην αυτοκτονία του 79χρονου πρώην προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, Σπύρου Καλλέργη, ερευνάται.

Τόσο η 49χρονη «μεσίτρια» όσο και ο βοηθός της είχαν απασχολήσει με τη συμπεριφορά τους, είχαν σχηματιστεί δικογραφίες εις βάρος τους, ενώ η υποτιθέμενη μεσίτρια είχε στο παρελθόν καταγγελθεί και από στενό συγγενικό της πρόσωπο για πράξεις που την έφεραν αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη.

Με ποινικό παρελθόν είναι και ο 57χρονος, εις βάρος του οποίου έχουν υπάρξει καταγγελίες για αξιόποινες πράξεις στις οποίες προέβαινε εκτός Κρήτης. Ο 57χρονος από την έρευνα του patris.gr, φέρεται να έχει καταγγελθεί για απρόκλητη σωματική βλάβη, πράξη που έγινε το 2015 σε κωμόπολη της Εύβοιας. Για κάτι ανάλογο καταγγέλθηκε και τον Φεβρουάριο του 2024 από έναν δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος κατηγόρησε τον 57χρονο για σωματική βλάβη και απειλή. Επίσης, το 2023, ένας Σύρος τον είχε καταγγείλει για παρακώληση συγκοινωνίας.

Η καταγγελία του συγγενή της «μεσίτριας»

Αναφορικά με την υποτιθέμενη μεσίτρια, υπήρξε καταγγελία εις βάρος της το 2016 από στενό συγγενικό της πρόσωπο, καθώς όπως καταγγέλθηκε σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, η 49χρονη επικοινώνησε τηλεφωνικά με το συγγενή της, τον απείλησε, λέγοντάς του «θα σου βάλω βόμβα, αν δεν δώσουν τα παιδιά τα λεφτά».

Σε ένα ακόμα περιστατικό που σημειώθηκε το 2021 στη Ρόδο, η 49χρονη είχε καταγγελθεί για απειλή από ένα άτομο με το οποίο είχε οικονομικές διαφορές.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν και ένα περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση και συζητήθηκε εκείνη την περίοδο. Συγκεκριμένα, η 49χρονη είχε κατηγορηθεί πριν από 11 χρόνια ότι αφαίρεσε το αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, του συγγενή της, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει και από τη Γερμανία το μετέφερε στην Ελλάδα και το στάθμευσε έξω από το σπίτι της, όπου και τελικώς εντοπίστηκε.

Πάνω από ένα εκατ. ευρώ φέρεται να πήραν από τον 79χρονο

Η 49χρονη μεσίτρια και ο 57χρονος βοηθός κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτη, κατηγορίες που προκύπτουν από την έρευνα της Αστυνομίας, γεγονότα που φέρονται να ώθησαν τον Κρητικό επιχειρηματία σε αυτοκτονία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο άτομα που κατηγορούνται φέρονται να γνώριζαν για την οικονομική επιφάνεια του Σπύρου Καλλέργη, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η 49χρονη γνώριζε για ένα δυσθεώρητο οικονομικό χρέος, δεκάδων εκατομμυρίων του επιχειρηματία. Η μεσίτρια φέρεται να υποσχέθηκε βοήθεια, κάτι που τελικώς δεν έγινε, απεναντίας κατηγορείται μαζί με τον 57χρονο ότι του απέσπασαν 1 εκατομμύριο 91 χιλιάδες ευρώ.

Από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2025 τόσο η μεσίτρια όσο και ο επιχειρηματίας φέρονται να είχαν επικοινωνία. Το ποσό που φέρονται να απέσπασαν οι δύο κατηγορούμενοι που σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα, ήταν χρήματα που ανήκαν επίσης και σε μία Ηρακλειώτισσα, ηλικίας 58 ετών.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συγκέντρωσαν αποδείξεις, μηνύματα, e-mail, εισιτήρια και άλλα στοιχεία που δείχνουν την επικοινωνία των δύο πλευρών. Προχθές αστυνομικοί από το Μαλεβίζι, έχοντας στοιχεία για τους δύο κατηγορουμένους, ταξίδεψαν στην Χαλκίδα όπου και εντοπίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, ενώ βρέθηκαν και αντίγραφα εμβασμάτων, αλλά και συμβολαιογραφικές πράξεις.

Έρευνα έγινε και στο Αγρίνιο όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα αποσταλούν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Στον εισαγγελέα η «μεσίτρια» και ο βοηθός της

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου πέρασαν σήμερα στις 11:00 περίπου το πρωί η «μεσίτρια» και ο βοηθός της που φέρεται να εξαπάτησαν και να οδήγησαν στον θάνατο τον γνωστό 79χρονο επιχειρηματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, και οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα ο οποίος αναμένεται να τους ασκήσει ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.