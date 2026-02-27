Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο Ηράκλειο Κρήτης, για υπόθεση απάτης που συνδέεται με την αυτοχειρία 79χρονου γνωστού επιχειρηματία της περιοχής και πρώην προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου.

Η υπόσχεση για «μεγάλη συμφωνία» που θα έδινε ανάσα στο οικονομικό αδιέξοδο του 79χρονου φαίνεται ότι ήταν το δόλωμα

Οι συλληφθέντες – μία 49χρονη και ένας 57χρονος – αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτη. Στα ίχνη τους έφτασαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο στο πλαίσιο των ερευνών μετά την αυτοκτονία του 79χρονου στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, από τις έρευνες προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο ευρώ από τον άνδρα που έβαλε τέλος στη ζωή του και από μια 58χρονη γυναίκα, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθινά.

Συνολικά, η λεία τους έφτασε τα 1.091.200 ευρώ μέσα σε περίπου ενάμιση χρόνο, από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Αυτοχειρία στο Ηράκλειο: Οι έρευνες που οδήγησαν στις συλλήψεις

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου αξιοποιώντας στοιχεία και οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των δύο δραστών. Με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν χθες (26.02.2026) σε περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων και πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία τους.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια που συνδέονται με το ζευγάρι, τόσο στην Εύβοια όσο και σε άλλη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου ερεύνησαν και κατοικία σε περιοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας όπου βρήκαν και κατέσχεσαν σχετιζόμενα με την υπόθεση αντίγραφα τραπεζικών εμβασμάτων, συμβολαιογραφικά έγγραφα καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.