# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηράκλειο: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Έφτασαν από Αθήνα και αγόρασαν μέχρι και μηχανή
Ελλάδα 17 Φεβρουαρίου 2026, 14:33

Ηράκλειο: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Έφτασαν από Αθήνα και αγόρασαν μέχρι και μηχανή

Ο ένας είχε αναλάβει να τηλεφωνεί στα υποψήφια θύματα, ενώ οι άλλοι δύο με τη μηχανή πήγαιναν να πάρουν τα χρήματα και τα τιμαλφή

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη «πέφτει θύμα» ιατρικών fake news, προειδοποιεί μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη «πέφτει θύμα» ιατρικών fake news, προειδοποιεί μελέτη

Spotlight

Μεθοδικά οργανωμένες μετακινήσεις από την Αττική ή άλλες περιοχές της χώρας προς την Κρήτη, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση ηλικιωμένων πολιτών, βλέπουν στελέχη της ΕΛΑΣ, πίσω από την τελευταία υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων που εξιχνιάστηκε από την τοπική αστυνομία.

Από τις Αρχές εκφράζεται η βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη δράση «ευκαιρίας», αλλά για καταδρομική κάθοδο, με σχέδιο, ρόλους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Έρχονται με το πλοίο, μένουν το πολύ ένα τριήμερο, εξαπατούν όσους περισσότερους ηλικιωμένους μπορούν και αναχωρούν και πάλι με το πλοίο» σχολιάζει αστυνομική πηγή.

Έτσι έδρασαν και οι δύο δράστες που συνελήφθησαν για την εξαπάτηση ηλικιωμένων σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο και εντοπίστηκαν σε περιοχές της Αττικής. Οι συγκεκριμένοι, όπως αναφέρει το patris.gr, έφτασαν στο νησί το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου 2026 και αποχώρηση το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των χτυπημάτων.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση και σύμφωνα με την έρευνα, τουλάχιστον τρία άτομα συγκρότησαν τη συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα. Δύο εξ αυτών, ηλικίας 32 και 28 ετών, ταξίδεψαν από την Αττική στο Ηράκλειο, ενώ τρίτος συνεργός, αγνώστων στοιχείων, είχε αναλάβει τον ρόλο του τηλεφωνικού «συνομιλητή». Η παρουσία τους στο νησί είχε σαφή επιχειρησιακό χαρακτήρα: σύντομη παραμονή, στοχευμένες απάτες και άμεση επιστροφή στην έδρα τους.

Η αγορά του δικύκλου

Καθοριστικό στοιχείο που ενισχύει την εικόνα της προετοιμασίας είναι το γεγονός ότι ο 32χρονος, ο οποίος είχε ρόλο «εισπράκτορα», προχώρησε στις 10 Φεβρουαρίου στην αγορά δικύκλου μοτοποδηλάτου Piaggio Beverly, ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις τους στις γειτονιές του Ηρακλείου χωρίς να κινούν υποψίες. Το όχημα χρησιμοποιήθηκε στις επισκέψεις στις οικίες των θυμάτων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της μηχανής, ο οποίος επιβεβαίωσε τη μεταβίβαση και την παρουσία του 32χρονου στην πόλη το επίμαχο διάστημα, παρέχοντας επιπλέον στοιχεία που αξιοποιήθηκαν στην προανάκριση. Παράλληλα, εντοπίστηκε συνεργείο όπου είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες στο δίκυκλο.

Η μεθοδολογία της ομάδας ήταν συγκεκριμένη. Ο άγνωστος συνεργός τηλεφωνούσε σε κατοίκους Ηρακλείου, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος και επικείμενο κίνδυνο ατυχήματος, έπειθε – κυρίως ηλικιωμένους – να τοποθετήσουν χρήματα και κοσμήματα σε εξωτερικό, μη επιτηρούμενο σημείο της οικίας τους. Στη συνέχεια, ο 32χρονος με τον 28χρονο οδηγό μετέβαιναν άμεσα στο σημείο και παραλάμβαναν τα τιμαλφή.

Μέσα σε τρεις τετελεσμένες απάτες, το διάστημα 9 έως 12 Φεβρουαρίου 2026, η ομάδα αποκόμισε 2.700 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 40.000 ευρώ. Την ίδια περίοδο καταγγέλθηκαν και πέντε απόπειρες με την ίδια μέθοδο, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν καθώς οι πολίτες αντιλήφθηκαν την απάτη.

Χαρακτηριστικές είναι δύο περιπτώσεις 80χρονων θυμάτων που σημειώθηκαν το μεσημέρι της 12ης Φεβρουαρίου. Στην πρώτη, ηλικιωμένη γυναίκα άφησε έξω από το σπίτι της κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 20.000 ευρώ. Στη δεύτερη, συνομήλικος άνδρας παρέδωσε κοσμήματα αντίστοιχης αξίας και 700 ευρώ σε μετρητά. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δράστες εμφανίστηκαν με το δίκυκλο, παρέλαβαν τα τιμαλφή και εξαφανίστηκαν. Το ίδιο βράδυ, ο 32χρονος αναχώρησε ακτοπλοϊκώς για τον Πειραιά. Την επόμενη ημέρα εντοπίστηκε στην οικία του στην Αττική, όπου σε έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.350 ευρώ, ποσό που αποδίδεται στην εγκληματική του δραστηριότητα, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι η υπόθεση αναδεικνύει δύο κρίσιμες παραμέτρους: αφενός ότι, παρά τη διαρκή ενημέρωση, ορισμένοι πολίτες εξακολουθούν να μην επιδεικνύουν την απαιτούμενη επιφυλακτικότητα, αφετέρου ότι οι δράστες εμφανίζονται ιδιαίτερα «διαβασμένοι», οργανωμένοι και προετοιμασμένοι, πραγματοποιώντας στοχευμένες μετακινήσεις από άλλες περιοχές της χώρας για να πλήξουν ευάλωτους ηλικιωμένους στην Κρήτη.

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Σύνταξη
Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη
Πορτοκαλί προειδοποίηση 17.02.26

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Άνεμοι έως 9 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού - Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι

Σύνταξη
Καισαριανή: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες – Χαρακτηρισμός τη συλλογής ως μνημείο
Προσπάθειες ταυτοποίησης 17.02.26

Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες της Καισαριανής - Χαρακτηρισμός της συλλογής ως μνημείο

Συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης των εκτελεσθέντων κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από την Καισαριανή

Σύνταξη
Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»
Ενας χρόνος μετά 17.02.26

Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»

Οι σεισμοί «κατά ριπάς», οι εφιαλτικές βάρδιες στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και η σύγκριση με την αντίστοιχη κρίση στην Καλντέρα το 2011-2012 - Εναν χρόνο μετά τη σεισμική κρίση της Σαντορίνης, μια Ημερίδα έριξε φως στα γεγονότα του Φεβρουαρίου του 2025 όταν και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Σαντορίνη

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Ελλάδα 17.02.26

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πριν το Πάσχα, προσθέτοντας ότι οι όποιες αυξήσεις θα είναι «στο όριο του εφικτού». Επανέφερε δε το αφήγημα «ΝΔ ή χάος»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να λύσει τον «γρίφο» με τους ξένους – Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και ποια ήταν η τελευταία αλλαγή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη
Σωφρονιστικά... επιτεύγματα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη

Στα πρόσφατα γεγονότα στις φυλακές Δομοκού και Κορυδαλλού αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση για την «απαράδεκτη αντεγκληματι9κή πολιτική της»

Σύνταξη
Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου
Αυτοδιοίκηση 17.02.26

Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου

Κίνηση υψηλού εθνικού συμβολισμού ο κατάπλους της φρεγάτας Belharra, της ναυαρχίδας της νέας εποχής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στο Νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου.

Σύνταξη
Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)

Μετά από 4 χειρουργικές επεμβάσεις στην Ιταλία η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, Λίντσεϊ Βον, επέστρεψε σπίτι της στις ΗΠΑ και ξεκινά με χαμόγελο τη μακρά περίοδο της αποκατάστασής της.

Σύνταξη
SAFE: Προχωρά το ευρωπαϊκό σχέδιο-μαμούθ για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας
Σε ετοιμότητα 17.02.26

SAFE: Προχωρά το ευρωπαϊκό σχέδιο-μαμούθ για την ενίσχυση της άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας

Δεκαέξι από τα δεκαεννιά προγράμματά τους έχουν πλέον λάβει την τελική έγκριση που απαιτείται για την εξασφάλιση των πρώτων εκταμιεύσεων κεφαλαίων της ΕΕ για την αγορά αμυντικού εξοπλισμού.

Σύνταξη
Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Champions League 17.02.26

Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Τα εισιτήρια για το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός τίθενται σε κυκλοφορία την Τρίτη από τις 17:00 και θα είναι διαθέσιμα ως την Πέμπτη στις 11:00 ή μέχρι την εξάντλησή τους, όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας»
Κοινή ανακοίνωση 17.02.26

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την επέκταση της «παράνομης ισραηλινής κυριαρχίας» στη Δυτική Όχθη

Μία σειρά από κράτη της περιοχής αλλά και χώρες όπως το Πακιστάν και η Ινδονησία καταδικάζουν τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να καταχωρήσει περιοχές στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία»

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
