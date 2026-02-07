Αμπελόκηποι: Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης – Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό
Οι δύο νεαροί παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προσπαθούσαν να πείσουν γυναίκα να βγάλει στην πόρτα χρήματα και χρυσαφικά στους Αμπελόκηπους
Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων δύο άτομα, ηλικίας 28 και 27 ετών, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία και βία κατά υπαλλήλων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία άτομο προσποιούμενο τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσε την γυναίκα στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας της και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα επιχείρησε να την εξαπατήσει προκειμένου να τοποθετήσει σε σακούλα έξω από την πόρτα της οικίας της, χρηματικό ποσό καθώς και κοσμήματα.
Το δεύτερο τηλεφώνημα
Παράλληλα προκειμένου να μην ενημερώσει η γυναίκα άλλο άτομο για την εν λόγω κλήση, την κάλεσε έτερο άτομο και στο κινητό της τηλέφωνο προσπαθώντας να την κρατήσουν απασχολημένη καθόλη τη διάρκεια ων κλήσεων.
Η γυναίκα αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησής της, ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων και παράλληλα ακολούθησε τις «οδηγίες» των δραστών.
Επέμβαση των Αστυνομικών
Άμεσα αστυνομικοί κινήθηκαν προς την οικία της, θέτοντας την σε διακριτική επιτήρηση, και μόλις οι -2- δράστες προσέγγισαν την πόρτα της οικίας προκειμένου να παραλάβουν τη σακούλα με το χρηματικό ποσό και τα κοσμήματα, τους συνέλαβαν.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής τους, οι 2 κατηγορούμενοι προέβαλλαν αντίσταση με λακτίσματα κατά των αστυνομικών.
Στην κατοχή των δύο δραστών βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -325- ευρώ καθώς και μία χρυσή αλυσίδα λαιμού.
Σημειώνεται ότι και οι 2 συλληφθέντες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
