Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθησαν 4 μέλη συμμορίας που παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 4 άτομα ηλικίας 19, 22, 25 και 30 ετών οι οποίοι επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από άνδρα μέσω τηλεφωνικής απάτης με τη μέθοδο προσποίησης του υπαλλήλου εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη σε συμμορία τα μέλη της οποίας διαπράττουν απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, με επιδίωξη οικονομικού οφέλους και συγκεκριμένα τον πορισμό εισοδήματος, για πλαστογραφία και ληστεία.

Έπεσαν στην παγίδα που έστησαν

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία βραδινές ώρες της περασμένης Τρίτης (13-1-2026), οι 4 κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποίησαν τηλεφωνική κλήση σε άνδρα και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα προσπάθησαν να τον πείσουν να τους παραδώσει χρηματικό ποσό.

Εκείνος ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, οι οποίοι με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τους -4- κατηγορούμενους.

Πώς δρούσε η συμμορία

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία με διακριτούς – εναλλασσόμενους ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας κινούμενα με επιχειρησιακό αυτοκίνητο, το οποίο κάθε φορά εκμίσθωναν από εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων, πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες και με τη μέθοδο προσποίησης του υπαλλήλου εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι σε μία περίπτωση οι δράστες δε δίστασαν να απειλήσουν θύμα τους με σουγιά, προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εγκληματική τους ενέργεια.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

καπέλο που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των απατών,

πλήθος επιχειρησιακών συσκευών τηλεφώνων,

πλαστά ταυτοποιητικά έγγραφα,

ρολόγια και

κοσμήματα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, έχουν εξιχνιαστεί -6- περιπτώσεις απατών σε Νέα Φιλαδέλφεια, Ζωγράφου και Κηφισιά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.