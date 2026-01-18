newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 15:28
Τροχαίο στη Λήμνο: Δίκυκλο κατέληξε στη θάλασσα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος
Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθησαν 4 μέλη συμμορίας που παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας
Ελλάδα 18 Ιανουαρίου 2026 | 17:36

Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθησαν 4 μέλη συμμορίας που παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας

Οι δράστες έπεσαν στην παγίδα που επιχείρησαν να στήσουν σε βάρος άνδρα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Σύνταξη
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι θα φάμε πριν καν το καταλάβουμε;

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι θα φάμε πριν καν το καταλάβουμε;

Spotlight

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 4 άτομα ηλικίας 19, 22, 25 και 30 ετών οι οποίοι επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από άνδρα μέσω τηλεφωνικής απάτης με τη μέθοδο προσποίησης του υπαλλήλου εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη σε συμμορία τα μέλη της οποίας διαπράττουν απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, με επιδίωξη οικονομικού οφέλους και συγκεκριμένα τον πορισμό εισοδήματος, για πλαστογραφία και ληστεία.

Έπεσαν στην παγίδα που έστησαν

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία βραδινές ώρες της περασμένης Τρίτης (13-1-2026), οι 4 κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποίησαν τηλεφωνική κλήση σε άνδρα και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα προσπάθησαν να τον πείσουν να τους παραδώσει χρηματικό ποσό.

Εκείνος ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, οι οποίοι με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τους -4- κατηγορούμενους.

Πώς δρούσε η συμμορία

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία με διακριτούς – εναλλασσόμενους ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας κινούμενα με επιχειρησιακό αυτοκίνητο, το οποίο κάθε φορά εκμίσθωναν από εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων, πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες και με τη μέθοδο προσποίησης του υπαλλήλου εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι σε μία περίπτωση οι δράστες δε δίστασαν να απειλήσουν θύμα τους με σουγιά, προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εγκληματική τους ενέργεια.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • καπέλο που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των απατών,
  • πλήθος επιχειρησιακών συσκευών τηλεφώνων,
  • πλαστά ταυτοποιητικά έγγραφα,
  • ρολόγια και
  • κοσμήματα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, έχουν εξιχνιαστεί -6- περιπτώσεις απατών σε Νέα Φιλαδέλφεια, Ζωγράφου και Κηφισιά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

Ταΰγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
Ταΰγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»
Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα (vid)
Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης
AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet – Πέντε αλλαγές από τον Χιμένεθ
Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ
Βιετνάμ-Χιλή 18.01.26
Η Bad Bunny β
LIVE: Γουλβς – Νιούκαστλ
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο
«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

