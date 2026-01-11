Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα μέλους συμμορίας ο οποίος παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, εξαπατώντας ηλικιωμένους στην περιοχή των Γλυκών Νερών.

Ο δράστης κατηγορείται πως εισέβαλε σε σπίτια στην περιοχή των Γλυκών Νερών, προσποιούμενος ότι εργάζεται στον ΔΕΔΔΗΕ, με την πρόφαση έπρεπε να ελέγξει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στην συνέχεια έψαχνε για χρήματα και τιμαλφή, ώστε να «ξαφρίσει» τους ανυποψίαστους ηλικιωμένους.

Ωστόσο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο είχε εξαπατηθεί σε παλαιότερη περίπτωση πάλι στην ίδια περιοχή, αναγνώρισε την απάτη και έστρωσε ένα πολύ έξυπνο σχέδιο. Πήγε με τα νερά του φερόμενου ως δράστη κάνοντάς τον να πιστέψει πως βρήκε τον επόμενο ευάλωτο και εύπιστο στόχο για την συμμορία του. Στην πραγματικότητα το ζευγάρι των ηλικιωμένων είχε ήδη ειδοποιήσει την αστυνομία.

Πως να κοροϊδέψετε έναν απατεώνα

Όπως περιέγραψε ο ηλικιωμένος άνδρας: «Κατάλαβα και έκανα ότι τον πιστεύω, του μιλούσα στο τηλέφωνο και έκανα ότι δίνω οδηγίες στη γυναίκα μου για να βάλουμε χρυσά σε αλουμινόχαρτο για να το αφήσουμε έξω από το σπίτι».

«Μου έκανε νόημα να πάρω την αστυνομία, βγάλαμε μια σακούλα γεμάτη με πανιά, είπαμε ότι ήταν πράγματα αξίας», είπε η σύζυγός του.

Εν τέλει, η αστυνομία πήγε στην περιοχή και εντόπισε τον… φέλελπι απατεώνα ο οποίος μιλούσε ή έκανε πως μιλούσε στο τηλέφωνο κατευθυνόμενος στο σπίτι του ζευγαριού. Τότε η αστυνομία τον συνέλαβε και έβαλε τέλος στην παράνομη δράση του.

Το ζευγάρι των ηλικιωμένων κατάφερε να πληρώσει τον απατεώνα με το ίδιο νόμισμα. Αν και εφόσον ο φερόμενος ως δράστης αποφασίσει να μείνει στο ίδιο αντικείμενο εργασίας, καλό θα είναι να μην είναι τόσο εύπιστος.