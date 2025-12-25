Θεσσαλονίκη: Απάτη – μαμούθ με «μαϊμού» τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ
Άρπαξαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από 70χρονη στη Θεσσαλονίκη. Πώς έδρασαν.
- «Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
- Τι αλλάζει με τις δωρεάν διανυκτερεύσεις στον κοινωνικό τουρισμό
- Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στο Χαϊδάρι - Ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ
- Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Με πυραύλους Storm Shadow και drones
Θύμα μιας καλοστημένης απάτης έπεσε στη Θεσσαλονίκη μια 70χρονη, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία της στο Α.Τ Πυλαίας-Χορτιάτη άτομα που παρίσταναν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ την έπεισαν να βγάλει στην εξώπορτα, κοσμήματα, λίρες και μετρητά.
Απέσπασαν 450 λίρες Αγγλίας, 10.000 ευρώ μετρητά και χρυσαφικά κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Η αστυνομία κατάφερε και ταυτοποίησε τους τρεις από τους τέσσερις δράστες
Σύμφωνα με τη δήλωση της παθούσας, οι δράστες απέσπασαν 450 λίρες Αγγλίας, 10.000 ευρώ μετρητά και χρυσαφικά κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Η ίδια κατέθεσε ότι μέλος της συμμορίας το πρωί της Τετάρτης, παραμονή των Χριστουγέννων, της τηλεφώνησε στο σταθερό της τηλέφωνο και προσποιήθηκε τον υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντάς της ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και ότι πρέπει να βγάλει εκτός της οικίας της ότι πολύτιμα πράγματα έχει στο σπίτι.
Ταυτοποιήθηκαν τρεις από τους τέσσερις δράστες
Η γυναίκα έβγαλε έξω από το σπίτι της σε νάιλον σακούλες τα χρήματα, τα κοσμήματα και όσες χρυσές λίρες είχε, με αποτέλεσμα ένα άλλο μέλος της συμμορίας να πάρει τις σακούλες λίγο αργότερα, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απατεώνων, ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία κατάφερε και ταυτοποίησε τους τρεις από τους τέσσερις δράστες, χωρίς όμως να βρεθούν οι σακούλες με τα μετρητά, τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες.
- Σουηδία: Μία νεκρή και δύο τραυματίες μετά από επίθεση σε σπίτι στην Μπόντεν – Σκότωσε τον δράστη η Αστυνομία
- Γαλλία: Το 2025, η επιθυμία των Γάλλων να εγκαταλείψουν τη χώρα έφτασε σε υψηλό όλων των εποχών
- Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
- Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
- Θεσσαλονίκη: Απάτη – μαμούθ με «μαϊμού» τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ
- Δυτική Όχθη: Πέντε συλλήψεις υπόπτων μετά από επίθεση εποίκων σε σπίτι Παλαιστινίων – Τραυμάτισαν βρέφος
- Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της οικογένειας ΜακΚίσικ (pics)
- Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις