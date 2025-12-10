Κίνδυνος απάτης με email από το υπουργείο Ανάπτυξης

Την προσοχή των πολιτών για ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφιστά το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς υπάρχει φόβος απάτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το συγκεκριμένο μήνυμα κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και εμφανίζεται να προέρχεται δήθεν από το ίδιο το υπουργείο, με θέμα ένα «δωρεάν πακέτο γιορτών».

Όπως υπογραμμίζουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης, το μήνυμα αυτό αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και δεν έχει καμία σχέση με επίσημη επικοινωνία του υπουργείου.

Έχει ενημερωθεί η ΔΗΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του υπουργείου επικοινώνησε άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία και έχει ήδη ενημερωθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία διερευνά την υπόθεση, προκειμένου να φτάσει στα ίχνη των δραστών.