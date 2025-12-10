newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Κίνδυνος απάτης με email από το υπουργείο Ανάπτυξης
10 Δεκεμβρίου 2025 | 12:01

Κίνδυνος απάτης με email από το υπουργείο Ανάπτυξης

Το ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέρεται σε ένα «δωρεάν πακέτο γιορτών».

Σύνταξη
Την προσοχή των πολιτών για ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφιστά το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς υπάρχει φόβος απάτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το συγκεκριμένο μήνυμα κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και εμφανίζεται να προέρχεται δήθεν από το ίδιο το υπουργείο, με θέμα ένα «δωρεάν πακέτο γιορτών».

Όπως υπογραμμίζουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης, το μήνυμα αυτό αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και δεν έχει καμία σχέση με επίσημη επικοινωνία του υπουργείου.

Έχει ενημερωθεί η ΔΗΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του υπουργείου επικοινώνησε άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία και έχει ήδη ενημερωθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία διερευνά την υπόθεση, προκειμένου να φτάσει στα ίχνη των δραστών.

Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι – 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
10.12.25

Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι - 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας

Η Ομοσπονδία κάλεσε σε συγκεντρώσεις για δυναμική διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας - «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί» φώναζαν οι οικοδόμοι για την απουσία μέτρων ασφαλείας

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 49χρονος DJ για κατοχή και διακίνηση πλήθους διαφορετικών μορφών ναρκωτικών
10.12.25

Από κοκαΐνη, μέχρι LSD και μανιτάρια είχε σπίτι του 49χρονος DJ - Μοίραζε και φυλλάδια με οδηγίες... χρήσης

O 49χρονος είχε σπίτι του ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και MDMA, LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια και άλλα - «Άσε το μιξάρισμα στον DJ», έγραφε, σε φυλλάδιο

Σύνταξη
Αποκλεισμένο από τρακτέρ και καΐκια το λιμάνι του Βόλου – Τελεσίγραφο σε αγρότες και αλιείς να αποχωρήσουν
10.12.25 Upd: 12:50

Αποκλεισμένο από τρακτέρ και καΐκια το λιμάνι του Βόλου – Τελεσίγραφο σε αγρότες και αλιείς να αποχωρήσουν

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκαναν απόβαση στο αστυνομοκρατούμενο λιμάνι του Βόλου αποκλείοντάς το από τη στεριά, με τους ψαράδες της Μαγνησίας να το αποκλείουν από τη θάλασσα

Σύνταξη
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Χανιά: Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη
10.12.25

Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη

Η οικογένεια του 22χρονου σε ανακοίνωσή της αφηγείται το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε εκείνο το μοιραίο βράδυ, όταν ο οδηγός της Πόρσε στέρησε τη ζωή από το παιδί τους

Σύνταξη
Oι αγροτικές κινητοποιήσεις στα διεθνή ΜΜΕ: «Στριμωγμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ»
10.12.25

Διεθνή ΜΜΕ: Οι Έλληνες αγρότες στους δρόμους - Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη γωνία λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα διεθνή ΜΜΕ έχουν πλημμυρίσει με πλάνα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα. Συνδέουν την οργή των αγροτών με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «φωτογραφίζοντας» ως υπεύθυνη την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο
09.12.25

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό

Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή - Ο ένας εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και ο άλλος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο

Σύνταξη
10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι
10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής του «Εξοικονομώ 2025», παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 49χρονος DJ για κατοχή και διακίνηση πλήθους διαφορετικών μορφών ναρκωτικών
10.12.25

Από κοκαΐνη, μέχρι LSD και μανιτάρια είχε σπίτι του 49χρονος DJ - Μοίραζε και φυλλάδια με οδηγίες... χρήσης

O 49χρονος είχε σπίτι του ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και MDMA, LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια και άλλα - «Άσε το μιξάρισμα στον DJ», έγραφε, σε φυλλάδιο

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ
10.12.25

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με αιχμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών για τις οποίες τόνισε ότι είναι οι πιο εκτεταμένες από το 1996 - Αναφερόμενος στις πολιτικές διεργασίες, σημείωσε ότι βασικό είναι «να βγει ο ίδιος ο λαός στο προσκήνιο»

Σύνταξη
Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος
10.12.25

Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να χρηματοδοτήσει τις νέες ενεργειακές υποδομές στη χώρα μας

Σύνταξη
Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα
10.12.25

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Το 1968, ο ιρλανδός εργάτης Μικ Μίνι αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός για 61 μέρες προκειμένου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, να γίνει διάσημος και φυσικά πλούσιος. Και τώρα η τρελή ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας
10.12.25

Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας

Σε εφαρμογή τέθηκε την Τετάρτη η απαγόρευση των social media για τους κάτω των 16. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας διαβεβαιώνει ότι θα επαγρυπνεί για απρόβλεπτες παρενέργειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη
10.12.25

Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων
10.12.25

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας -

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
