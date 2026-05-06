Τουρκία: Επίθεση με πυροβολισμούς δέχτηκε ο αδερφός του πρώην ΥΠΕΞ, Τσαβούσογλου
Θύμα πυροβολισμών έπεσε ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός πρώην υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Αττάλεια στο βενζινάδικο ιδιοκτησίας του θύματος, με τους υπαλλήλους να αναφέρουν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί από το γραφείο του Αϊντίν Τσαβούσογλου. Οι αρχές βρήκαν το θύμα τραυματισμένο και το μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Σύμφωνα με το cgtnturk.com, η κατάσταση της υγείας του Αϊντίν Τσαβούσογλου παραμένει κρίσιμη. Οι αστυνομικές δυνάμεις διεξήγαγαν έρευνα στο βενζινάδικο όπου συνέβη το περιστατικό.
Επιστρέφει στην Αττάλεια ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου
Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλούσι Σαχίν μετέβη επίσης στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Τσαβούσογλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής στην Αττάλεια, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, βρισκόταν στο εξωτερικό, είχε ενημερωθεί και επρόκειτο να επιστρέψει στην πόλη.
Το θύμα είναι επίσης αδερφός του ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλαγιασπόρ, Χασάν Τσαβούσγλου.
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun silahlı saldırıya uğradığı iddia ediliyor.
◾️Aydın Çavuşoğlu, akşam saatlerinde kendisine ait akaryakıt istasyonunda ağır yaralı olarak bulundu.
◾️Ofis katından… pic.twitter.com/xqHJxong7A
— 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) May 6, 2026
