Προσοχή! Απάτη με SMS και emails που χρησιμοποιούν το όνομα του Δήμου Αθηναίων
Προειδοποίηση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων για ηλεκτρονική απάτη
- Εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πόσα κερδίζουν οι εταιρείες όπλων;
- Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι δύο συλληφθέντες
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- «Μετά όσα είπα για τον 'Φραπέ' με απείλησαν ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» λέει ο Μανδραβέλης
Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας λαμβάνουν SMS και emails τύπου spam, τα οποία φαίνεται να προέρχονται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. Τα μηνύματα ισχυρίζονται ότι υπάρχει οφειλή 3 ευρώ για στάθμευση και παραπέμπουν σε ψεύτικη ιστοσελίδα που μιμείται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΑΕΜ (daem.gr).
Υπάρχει ψεύτικη σελίδα που μιμείται το https://t.co/yxJndjepv3 με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων. Μην συμπληρώσετε καμία φόρμα.
!!!ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!#Δουκας #Αθήνα #Δήμος_Αθηναίων https://t.co/9O7OFFMpye
— Maroulini (@rockstariliki) December 12, 2025
Πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων ή οικονομική ζημία.
Ο Δήμος Αθηναίων συνιστά στους πολίτες:
- Να μην ανοίγουν συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα.
- Να μην παρέχουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας, να επικοινωνούν απευθείας με τη ΔΑΕΜ Α.Ε. μέσω των επίσημων καναλιών.
Η ΔΑΕΜ Α.Ε. προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.
- Αναστάσιος Πεπονής: Συνεπής πορεία
- Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
- Σάλος στη Γερμανία με τη συμμετοχή μελών του AfD σε γκαλά των «Νέων Ρεπουμπλικάνων» στη Νέα Υόρκη
- Ομόνοια: Αποθήκη γεμάτη κλεμμένες ταυτότητες – 419 κλεμμένα έγγραφα και 14 κινητά
- Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν data center σε τροχιά
- Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
- Αγωνία στην ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: Εκτός προπόνησης ο Σίλβα
- Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις