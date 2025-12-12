Προσοχή! Απάτη με SMS και emails που χρησιμοποιούν το όνομα του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας λαμβάνουν SMS και emails τύπου spam, τα οποία φαίνεται να προέρχονται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. Τα μηνύματα ισχυρίζονται ότι υπάρχει οφειλή 3 ευρώ για στάθμευση και παραπέμπουν σε ψεύτικη ιστοσελίδα που μιμείται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΑΕΜ (daem.gr).

Υπάρχει ψεύτικη σελίδα που μιμείται το https://t.co/yxJndjepv3 με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών και οικονομικών στοιχείων. Μην συμπληρώσετε καμία φόρμα.

!!!ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!#Δουκας #Αθήνα #Δήμος_Αθηναίων https://t.co/9O7OFFMpye — Maroulini (@rockstariliki) December 12, 2025

Πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων ή οικονομική ζημία.

Ο Δήμος Αθηναίων συνιστά στους πολίτες:

Να μην ανοίγουν συνδέσμους από ύποπτα μηνύματα.

Να μην παρέχουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, να επικοινωνούν απευθείας με τη ΔΑΕΜ Α.Ε. μέσω των επίσημων καναλιών.

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.