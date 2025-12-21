Μια γυναίκα που κατηγορείται ότι συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα η οποία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες εις βάρος ανυποψίαστων πολιτών συνελήφθη στην Πάτρα.

Τα μέλη της συμμορίας τηλεφωνούσαν σε πολίτες και προσποιούμενοι τους γιατρούς έλεγαν ότι οι οικείοι τους είχαν τροχαίο

Ειδικότερα, το Σάββατο το πρωί, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πέρασαν χειροπέδες σε μια ημεδαπή, εις βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία τα μέλη της οποίας έχουν οργανωθεί για την διάπραξη απατών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, με τη συνολική ζημία να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Στο κόλπο φέρονται να συμμετείχαν και ιδιοκτήτες ενεχυροδανειστηρίων, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς μέσω της επιχείρησής τους είχαν πουλήσει κλεμμένα κοσμήματα.

Πάτρα: Τι αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη ως μέλος εγκληματικής ομάδας συμμετείχε σε τέσσερις περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, που διαπράχθηκαν στις 25-11-2025 και στις 15-12-2025 στην Πάτρα, κατά τις οποίες οι κατηγορούμενοι απέσπασαν από τα θύματά τους, 31.500 ευρώ, 95 χρυσές λίρες αξίας 93.100 ευρώ και διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας 1.300 ευρώ περίπου.

Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσποιούμενοι τους ιατρούς ή τα τέκνα των παθόντων με το πρόσχημα τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα και άμεσης ανάγκης για χειρουργική επέμβαση ή προμήθειας ιατρικών υλικών, απαιτούσαν από τους παθόντες χρήματα ή κοσμήματα.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της κατηγορουμένης οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 25 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 1.780 ευρώ, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αφαιρεθέντα κοσμήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.