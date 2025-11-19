Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη δράση του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες, τα μέλη του οποίου φαίνεται να είχαν επιστρατεύσει drones προκειμένου να «σαρώνουν» πρώτα τα σπίτια για να σιγουρευτούν ότι μέσα υπάρχουν τιμαλφή.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Mega, η σπείρα που κατηγορείται για χιλιάδες τηλεφωνικές απάτες είχε εξελίξει το modus operandi κάνοντας χρήση επαγγελματικών drones ώστε να εξακριβώνει εάν η εκάστοτε οικία είχε χρυσαφικά και χρήματα προτού προσεγγίσει τον ένοικο – συνήθως ηλικιωμένους ή παιδιά αν τα πετύχαιναν στο τηλέφωνο.

Τα drones αυτά κοστίζουν 20.000 – 50.000 ευρώ και με ειδικούς, πανάκριβους ανιχνευτές τσεκάρουν τι υπάρχει μέσα στο σπίτι καθώς και τα άτομα που κυκλοφορούν σε αυτό. Ωστόσο, ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, διευκρίνισε ότι δεν μπορούν να γίνουν ανιχνευτές μετάλλων, δηλαδή να εντοπίσουν χρυσαφικά ή ό,τι άλλο πολύτιμο.

«Μπορούν να δουν τη διαρρύθμιση ενός διαμερίσματος, όχι όμως να εντοπίζουν το σημείο στο οποίο είναι τα κοσμήματα. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουν» πρόσθεσε ο ίδιος.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσαν να είναι στρατιωτικού τύπου, σχολίασε ότι «είναι απίθανο να έχει ένας ιδιώτης ένα στρατιωτικό drone στα χέρια του, αυτά τα χρησιμοποιούν οι Μυστικές Υπηρεσίες. Σαν τα παραβολικά μικρόφωνα που μπορείς να το έχεις μέσα σε αυτοκίνητο, να σημαδεύεις στον 3ο, 4ο, 5ο όροφο και να ακούς τα πάντα. Δεν τα δίνουν σε ιδιώτες. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ένας ιδιώτης», επέμεινε ο κ. Τσούκαλης.

«Το 2025 όταν έχεις τεχνολογικό προϊόν, πρέπει να είσαι σε εγρήγορση» τόνισε ο Νίκος Βασιλάκος

Βασιλάκος: «Τεχνολογικά υπάρχει η δυνατότητα»

Από την πλευρά του, ο πραγματογνώμονας της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Νίκος Βασιλάκος, σχολίασε το σχετικό ντοκουμέντο από τη δικογραφία το οποίο αποκαλύπτει έναν από τους τρόπους που είχε εφεύρει η συμμορία ώστε να δρα πιο αποτελεσματικά. «Το 2025 όταν έχεις τεχνολογικό προϊόν, πρέπει να είσαι σε εγρήγορση» τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος εξήγησε ότι τεχνολογικά υπάρχει η δυνατότητα στα εν λόγω συστήματα να ανιχνεύουν. «Όπως υπάρχει ανιχνευτής χρυσού, μπορεί να υπάρχει και σε drone ανιχνευτής χρυσού, αλλά όπως λέει και ο Γιώργος Τσούκαλης είναι πανάκριβο και πολλές φορές δεν υπάρχει άδεια να το προμηθευτεί ιδιώτης. Αυτά τα συστήματα, όμως, υπάρχουν» δήλωσε.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άνθρωποι από Ρωσία και Αρμενία έρχονται εδώ και στρατολογούν ρομά και ανθρώπους που είναι κακοποιοί. Από όσα φαίνονται από τις καταθέσεις, τα έσοδα του κυκλώματος ήταν τεράστια οπότε το χρηματικό κόστος δεν ήταν θέμα γι’ αυτούς.

Όσον αφορά το πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα, ο κ. Βασιλάκος έφερε ένα παράδειγμα από τα πολλά με τα οποία έρχεται αντιμέρωπος στην υπηρεσία του. Το drone, εξήγησε, «πετάει πάνω από την πολυκατοικία στα 600 μέτρα για να μη γίνεται αντιληπτό, παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι μόλις μπει ο ένοικος και λένε ‘βλέπουμε από το ρεύμα κινητικότητα, πρέπει γρήγορα να βγάλεις τα χρυσά από το σπίτι γιατί κινδυνεύεις, σε βλέπουμε που κινείσαι, σε βλέπουμε τώρα στο παράθυρο μέσω του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάζονται ως τεχνικοί».

Σε πολλές περιπτώσεις είναι «παιδιά, έφηβοι» και τους λένε «βάλε τα χρυσαφικά σε ένα αλουμινόχαρτο για να τα μονώσεις και όπως τα έχεις με το αλουμινόχαρτο, θα βγεις και θα τα αφήσεις κάτω από αυτοκίνητο, απέναντι από την είσοδο της πολυκατοικίας».

Όσον αφορά το ποιος μπορεί να πετάξει ένα drone, ο κ. Βασιλάκος τόνισε ότι τυπικά για να το πετάξει κάποιος οπουδήποτε χρειάζεται άδεια καθώς απαιτείται σχέδιο πτήσης: «Το ότι το κάνουν όλοι, είναι παράνομο. Οι αστυνομικοί έχουν ειδικά λέιζερ που τα βαράνε στον ουρανό και βλέπουνε drones. Αν το δει ο αστυνομικός, το drone είναι υποχρεωμένο να κατέβει».

Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε ο ίδιος, «υπάρχουν και ειδικές συσκευές που τα κουβαλούν μαζί τους, και στον ελληνικό στρατό και στην αστυνομία. Αν τη συσκευή υπερήχων την στρέψω προς το drone, το κατεβάζω γιατί τα περισσότερα είναι αμερικανικά ή κινέζικα και έχουν τεχνολογία που υποχρεώνει το drone να κατέβει αν δεχτεί εντολή από όπλο του στρατού, της πυροσβεστικής ή της αστυνομίας».

Τηλεφωνικές απάτες: Ο διάλογος μέλους του κυκλώματος με πωλητή drones

Μέλος κυκλώματος: Για δώσε μου να καταλάβω λίγο. Για το μηχανάκι θέλω να μάθω.

Πωλητής drone: Έχουμε ένα μηχάνημα που και πάνω στο σπίτι που κρατάς δείχνει τι έχει και τι δεν έχει.

Μέλος κυκλώματος: Ε, το κρατάς στα χέρια ή είναι ιπτάμενο; Το πετάς; Όχι, ε;

Πωλητής drone: Άκουσέ με, όχι. Είναι με έξι επτά κεραίες αυτό…

Μέλος κυκλώματος: Ναι;

Πωλητής drone: Eίναι επαγγελματικό, είναι με άδεια. Πρέπει να έχεις άδεια για να το έχεις. Ο άνθρωπος έχει άδεια.

Μέλος κυκλώματος: Έχεις οθόνη;

Πωλητής drone: Τα πάντα έχει. Δείχνει τα πάντα. Ε, θα μιλήσουμε, θα κανονίσουμε και άμα είναι… Έτσι κι αλλιώς θα βρεθούμε και αύριο.

Μέλος κυκλώματος: Ε, ωραία, πάνω για Αθήνα είναι η δουλειά.

Πωλητής drone: Και εμείς Αθήνα μένουμε, το ξέρω.

Μέλος κυκλώματος: Ναι, ναι, γι’ αυτό σου λέω.

Πωλητής drone: Nαι, φίλε μου.

Μέλος κυκλώματος: Ωραία, ωραία. Μιλάμε και συνεννοούμαστε με τον Ηλία και μιλάμε.