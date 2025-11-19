Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών μελών του κυκλώματος που κατηγορούνται για περισσότερες από 5.000 τηλεφωνικές απάτες εις βάρος ανυποψίαστων πολιτών. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγούνται είκοσι από τους συλληφθέντες, ενώ πέντε από τους 24 που απολογήθηκαν την Τρίτη κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

«Μου είχαν θολώσει το μυαλό, είχα και την εγγονή μου και φοβήθηκα» λέει ένα από τα θύματα

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Οι υπόλοιποι, ανάμεσά τους και ο υπαρχηγός, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αρνήθηκε τις κατηγορίες για τις απάτες, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και ότι αυτός που χρησιμοποιούσε τις τηλεφωνικές του επαφές ήταν ο πατέρας του. Εν τω μεταξύ, η αθλήτρια που φέρεται μέλος της σπείρας αρνείται τις κατηγορίες για συμμετοχή της σε αυτήν.

Θύματα του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και η ιδιοκτήτρια πρακτορείου μοντέλων Κρίστι Κρανά, μίλησαν στο ERTnews για τη μέθοδο των απατεώνων που βρίσκονταν στο μικροσκόπιο των Αρχών επί πέντε μήνες.

Τηλεφωνικές απάτες: Πώς πείθονταν τα θύματα

Μεσημέρι 14ης Σεπτεμβρίου, κίτρινο ταξί φτάνει έξω από το σπίτι της κ. Κρανά από το οποίο αποβιβάζεται ένας μαυροντυμένος άνδρας και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φεύγει ατάραχος κρατώντας στα χέρια του τρία κουτιά με κοσμήματα. «Με παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι και μου λένε ‘η κυρία Κρανά;’. Λέω ναι. ‘Έχετε αυτό το πρόβλημα, διαρροή, είμαστε από τη ΔΕΗ, πρέπει να κάνετε ό,τι θα σας πούμε, αλλιώς θα πάρουν φωτιά τα καλώδια, θα τιναχτεί το κτίριό σας στον αέρα».

«Με είχε μία ώρα εκεί για να με πείσει», προσθέτει η ίδια αναφέροντας ότι της έλεγαν «η τάση ανεβαίνει ψηλά, αν έχετε κοσμήματα βγάλτε τα έξω από την πόρτα σας». Τελικά, οι απατεώνες κατάφεραν να την ξαφρίσουν αφαιρώντας τιμαλφή χιλιάδων ευρώ:«Τα κοσμήματά μου, ό,τι είχα και δεν είχα τα έβγαλα έξω δυστυχώς, κάποια ήταν κι απ’ τη γιαγιά μου, του 1900, δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν, το ρολόι μου το Cartier, το μπριγιάν μου, μια επένδυση ζωής».

Η κ. Κρανά συνεχίζει λέγοντας ότι από τότε που έγινε το περιστατικό φοβάται ακόμα κι έναν μικρό χτύπο, έναν μικρό θόρυβο. «Δεν είναι αυτή ζωή πια» λέει.

Γιος άλλου θύματος λέει ότι το βασικό στη μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι δεν άφηναν τη μητέρα του να κλείσει το τηλέφωνο. «Περιμένετε, περιμένετε, μην κλείσεις, γιατί θα χαθεί η σύνδεση με την Εφορία» της έλεγαν. «Όλη αυτή η συνομιλία ήταν μία ώρα, μία ώρα με το τηλέφωνο ανοιχτό. Δώσανε ραντεβού σε πολύ κεντρικό σημείο, κατέβηκε μια κοπέλα την οποία την έλεγαν – υποτίθεται – Κατερίνα και πήρε τα κοσμήματα και εξαφανίστηκε» συνεχίζει ο γιος της.

Θύμα απάτης του ίδιου κυκλώματος του οποίου μέλος τής παρουσιάστηκε ως λογιστής λέει ότι φοβήθηκε γιατί είχε μαζί της και την εγγονή της. «Λογιστής, και να πάρουμε τα χρυσαφικά και να τα αξιοποιήσουμε και δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να…, με είχαν θολώσει το μυαλό» λέει η ίδια.