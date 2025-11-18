Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που δημοσιεύονται για το κύκλωμα τηλεφωνικών απατών από Ρομά, με υπολογιζόμενη λεία εκατομμύρια ευρώ.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 44 άτομα, ανάμεσά τους και μια πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην σπείρα μαζί με τον αδερφό της.

Η ίδια αρνείται μέσω του δικηγόρου της οποιαδήποτε συμμετοχή της στο κύκλωμα.

Παράλληλα, μία γυναίκα που διαμένει στο Χαϊδάρι, κατήγγειλε στο MEGA ότι δέχθηκε προχθές τηλεφώνημα από σπείρα που υποδυόταν υπάλληλους – τεχνικούς εταιρείας ρεύματος.

Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται για περισσότερες από 5.000 απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Παρίσταναν τους λογιστές ή ότι άλλο τους εξυπηρετούσε κατά περίπτωση, κατάφερναν να εισβάλλουν στα σπίτια και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν. Έκαναν όμως και τηλεφωνικές απάτες που έπαιρναν κωδικούς e-banking.

Αρνείται τις κατηγορίες η αθλήτρια

Η γνωστή αθλήτρια, που είναι μητέρα ενός παιδιού, φέρεται να βοηθούσε τον αδελφό της σε νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη δράση της σπείρας των Ρομά, κάτι το οποίο ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά.

Ο δικηγόρος της αθλήτριας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η εντολέας μου δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα», είπε σήμερα στo Mega, o δικηγόρος της κατηγορούμενης πρώην αθλήτριας, Όθων Δημοσθένους.

Ο δικηγόρος της αθλήτριας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία. Σύμφωνα με την δικογραφία, δεν φαίνεται να έχει κάποιο πραγματικό ρόλο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει κάποια κατηγόρια. Της αποδίδεται ο ρόλος της νομιμοποίησης εσόδων, παράνομη δραστηριότητα. Δεν έχει κανέναν ηγετικό ρόλο».

«Δεν ήξερε τον ρόλο του αδερφού της», ανέφερε ο κ. Δημοσθένους.

Όπως προκύπτει από στοιχεία και συνομιλίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές Αρχές, η αθλήτρια φέρεται να έλαβε στον τραπεζικό της λογαριασμό πάνω από 400.000 ευρώ, ενώ στην έφοδο που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι της στα βόρεια προάστια, εντόπισαν και κατάσχεσαν 5 ακριβά κινητά και περίπου 9.000 ευρώ.

Οι διάλογοι της αθλήτριας με τον αδελφό της

Αδερφός αθλήτριας: Έλα.

Αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Αδερφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

Αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδερφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;

Αθλήτρια: Όχι, στο (…) είμαι

Αδερφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Πώς δρούσε η σπείρα

Ένα από τα θύματα της σπείρας περιγράφει στο MEGA πώς την προσέγγισε η σπείρα με στόχο φυσικά να την κλέψει.

Η κ. Ελένη που διαμένει στο Χαϊδάρι, είπε ότι δέχθηκε προχθές τηλεφώνημα από σπείρα που υποδυόταν υπάλληλους-τεχνικούς εταιρείας ρεύματος.

«Με έχουν πάρει πολλές φορές. Η τελευταία φορά ήταν το Σάββατο γύρω στις 12:00. Αυτή την φορά ήταν από τον ΔΕΔΔΗΕ υποτίθεται, τις άλλες φορές ήταν από τον «λογιστή» μου, για τροχαία κτλ. την πρώτη φορά μου είπε ότι έχω διαρροή ρεύματος και να έρθουν σπίτι. Είπαν το όνομά μου ενώ το ρεύμα είναι στο όνομα του συζύγου μου. Πάντα τα καταλαβαίνω τα τηλέφωνα αυτά» λέει αρχικά η γυναίκα.

«Μετά του είπα να πάει να δουλέψει για να βγάλει κάνα φράγκο και να με αφήσει ήσυχη και μου το έκλεισε. Δεν ξέρω τι σκοπό είχαν. Όταν μου είπαν για τη δήθεν διαρροή… ρεύματος, τους είπα να έρθουν μία μέρα που θα είναι ο γιος μου που είναι αστυνομικός. Τους δούλευα, δεν έχω γιο αστυνομικό. Την δεύτερη φορά μου είπαν ότι όλη η πολυκατοικία θα έχει διακοπή ρεύματος γιατί έχουμε διαρροή. Και εκεί του είπα να πάει να δουλέψει για να βγάλει τα λεφτά που πάει να «φάει»», πρόσεθεσε.

«Πιστεύω ότι έρχονται και φωτογραφίζουν τα κουδούνια, γιατί που ξέρουν ότι μένω στην πολυκατοικία. Το τηλέφωνο είναι στο δικό μου όνομα. Δεν φτάσαμε στο σημείο να με εξαπατήσουν. Με τα τροχαία με είχαν πάρει 5 φορές. Στην αστυνομία μου είπαν να κάνω καταγγελία», κατέληξε η ίδια.