Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 08:47
Οδηγός νταλίκας παρέσυρε και εγκατέλειψε ζευγάρι - Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο
Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Αρνείται την συμμετοχή της η αθλήτρια – Τι λέει παρ' ολίγον θύμα τους
Ελλάδα 18 Νοεμβρίου 2025 | 09:28

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Αρνείται την συμμετοχή της η αθλήτρια – Τι λέει παρ’ ολίγον θύμα τους

Η αθλήτρια που κρατείται, αρνείται την οποιαδήποτε συμμετοχή της στο κύκλωμα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που δημοσιεύονται για το κύκλωμα τηλεφωνικών απατών από Ρομά, με υπολογιζόμενη λεία εκατομμύρια ευρώ.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 44 άτομα, ανάμεσά τους και μια πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην σπείρα μαζί με τον αδερφό της.

Η ίδια αρνείται μέσω του δικηγόρου της οποιαδήποτε συμμετοχή της στο κύκλωμα.

Παράλληλα, μία γυναίκα που διαμένει στο Χαϊδάρι, κατήγγειλε στο MEGA ότι δέχθηκε προχθές τηλεφώνημα από σπείρα που υποδυόταν υπάλληλους – τεχνικούς εταιρείας ρεύματος.

Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται για περισσότερες από 5.000 απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Παρίσταναν τους λογιστές ή ότι άλλο τους εξυπηρετούσε κατά περίπτωση, κατάφερναν να εισβάλλουν στα σπίτια και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν. Έκαναν όμως και τηλεφωνικές απάτες που έπαιρναν κωδικούς e-banking.

Αρνείται τις κατηγορίες η αθλήτρια

Η γνωστή αθλήτρια, που είναι μητέρα ενός παιδιού, φέρεται να βοηθούσε τον αδελφό της σε νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη δράση της σπείρας των Ρομά, κάτι το οποίο ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά.

Ο δικηγόρος της αθλήτριας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η εντολέας μου δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα», είπε σήμερα στo Mega, o δικηγόρος της κατηγορούμενης πρώην αθλήτριας, Όθων Δημοσθένους.

Ο δικηγόρος της αθλήτριας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία. Σύμφωνα με την δικογραφία, δεν φαίνεται να έχει κάποιο πραγματικό ρόλο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει κάποια κατηγόρια. Της αποδίδεται ο ρόλος της νομιμοποίησης εσόδων, παράνομη δραστηριότητα. Δεν έχει κανέναν ηγετικό ρόλο».

«Δεν ήξερε τον ρόλο του αδερφού της», ανέφερε ο κ. Δημοσθένους.

Όπως προκύπτει από στοιχεία και συνομιλίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές Αρχές, η αθλήτρια φέρεται να έλαβε στον τραπεζικό της λογαριασμό πάνω από 400.000 ευρώ, ενώ στην έφοδο που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι της στα βόρεια προάστια, εντόπισαν και κατάσχεσαν 5 ακριβά κινητά και περίπου 9.000 ευρώ.

Οι διάλογοι της αθλήτριας με τον αδελφό της

Αδερφός αθλήτριας: Έλα.

Αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Αδερφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

Αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδερφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;

Αθλήτρια: Όχι, στο (…) είμαι

Αδερφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Πώς δρούσε η σπείρα

Ένα από τα θύματα της σπείρας περιγράφει στο MEGA πώς την προσέγγισε η σπείρα με στόχο φυσικά να την κλέψει.

Η κ. Ελένη που διαμένει στο Χαϊδάρι, είπε ότι δέχθηκε προχθές τηλεφώνημα από σπείρα που υποδυόταν υπάλληλους-τεχνικούς εταιρείας ρεύματος.

«Με έχουν πάρει πολλές φορές. Η τελευταία φορά ήταν το Σάββατο γύρω στις 12:00. Αυτή την φορά ήταν από τον ΔΕΔΔΗΕ υποτίθεται, τις άλλες φορές ήταν από τον «λογιστή» μου, για τροχαία κτλ. την πρώτη φορά μου είπε ότι έχω διαρροή ρεύματος και να έρθουν σπίτι. Είπαν το όνομά μου ενώ το ρεύμα είναι στο όνομα του συζύγου μου. Πάντα τα καταλαβαίνω τα τηλέφωνα αυτά» λέει αρχικά η γυναίκα.

«Μετά του είπα να πάει να δουλέψει για να βγάλει κάνα φράγκο και να με αφήσει ήσυχη και μου το έκλεισε. Δεν ξέρω τι σκοπό είχαν. Όταν μου είπαν για τη δήθεν διαρροή… ρεύματος, τους είπα να έρθουν μία μέρα που θα είναι ο γιος μου που είναι αστυνομικός. Τους δούλευα, δεν έχω γιο αστυνομικό. Την δεύτερη φορά μου είπαν ότι όλη η πολυκατοικία θα έχει διακοπή ρεύματος γιατί έχουμε διαρροή. Και εκεί του είπα να πάει να δουλέψει για να βγάλει τα λεφτά που πάει να «φάει»», πρόσεθεσε.

«Πιστεύω ότι έρχονται και φωτογραφίζουν τα κουδούνια, γιατί που ξέρουν ότι μένω στην πολυκατοικία. Το τηλέφωνο είναι στο δικό μου όνομα. Δεν φτάσαμε στο σημείο να με εξαπατήσουν. Με τα τροχαία με είχαν πάρει 5 φορές. Στην αστυνομία μου είπαν να κάνω καταγγελία», κατέληξε η ίδια.

Euronext: Βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ – Τα επόμενα βήματα στρατηγικής

Euronext: Βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ – Τα επόμενα βήματα στρατηγικής

Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό

Αγορές: Οι αρκούδες στο Bitcoin – Συναγερμός σε μετοχές και χρυσό

inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Stream newspaper
Hellenic Train: 24ωρη απεργία των εργαζομένων – Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων
Ελλάδα 18.11.25

Απεργία σήμερα στη Hellenic Train με αιτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων - Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train, ζητούν μεταξύ άλλων την ανάκληση των απολύσεων και «την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του σιδηροδρόμου που καρκινοβατούν επί χρόνια»

Σύνταξη
Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης
Ελλάδα 18.11.25

Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν Αιγύπτιο ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του μαχαιρώματος που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ηράκλειο με θύμα έναν Παλαιστίνιο

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]
Ελλάδα 18.11.25

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]

Η κόρη της Φώφης Γεννηματά, Κατερίνα, είναι μέλος της ΠΑΣΠ - «Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», τονίζει ο πατέρας της

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
Ελλάδα 17.11.25

Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης

Υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων είπε στην εξάωρη κατάθεση του στη δίκη για τις υποκλοπές ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Αναφέρθηκε στη σχέση των κατηγορουμένων με τις εταιρείες που φέρονται να εμπορεύονται το Predator και τόνισε τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην υπόθεση ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Π.Κοντολέων και ο τότε Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του
Ελλάδα 17.11.25

Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου, το οποίο ήταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: «Ειρηνευτικό ψήφισμα» στα μέτρα του Ισραήλ – Τι περιλαμβάνει και οι δυσκολίες εφαρμογής
Απορρίπτει η Χαμάς 18.11.25

Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Ισραήλ το «ειρηνευτικό ψήφισμα» του ΟΗΕ - Τι προβλέπει και οι δυσκολίες εφαρμογής

Η υιοθέτηση του ψηφίσματος των ΗΠΑ από τον ΟΗΕ για τη Γάζα είναι η σκιά των αποτυχημένων συμφωνιών του Όσλο - Γιατί είναι δύσκολο να εφαρμοστεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κολομβία: 15 παιδιά νεκρά σε επιδρομές του στρατού από τον Αύγουστο – Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο
Πώς το δικαιολόγησε 18.11.25

Επικρίσεις κατά του προέδρου Πέτρο - 15 νεκρά παιδιά σε επιδρομές του στρατού στην Κολομβία από τον Αύγουστο

«Όλοι οι ανήλικοι ήταν θύματα εξαναγκαστικής στρατολόγησης από εγκληματίες που τους οδήγησαν σε εχθροπραξίες», σημείωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο

Σύνταξη
Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»
Πρόκληση 18.11.25

Η Ντακότα Τζόνσον διεκδικεί τον Γιώργο Λάνθιμο από την Έμα Στόουν – «Το γνωρίζεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί;»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος συμμετείχε σε συζήτηση για τη Βουγονία του, δεν ήξερε πως η Ντακότα Τζόνσον τον περίμενε στη γωνία με ένα εύλογο ερώτημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς
Μπάσκετ 18.11.25

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς

Την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά στο πόδι του, πέρασε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Κίναν Έβανς, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ
NBA 18.11.25

Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς (118-106) στο Κλίβελαντ, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα για το Μιλγουόκι, αφού τα «Ελάφια» είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί από το παρκέ τραυματίας λίγο πριν το ημίχρονο.

Σύνταξη
Hellenic Train: 24ωρη απεργία των εργαζομένων – Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων
Ελλάδα 18.11.25

Απεργία σήμερα στη Hellenic Train με αιτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων - Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train, ζητούν μεταξύ άλλων την ανάκληση των απολύσεων και «την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του σιδηροδρόμου που καρκινοβατούν επί χρόνια»

Σύνταξη
Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Μυρίζει «μπαρούτι» 18.11.25

Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η έκρηξη βίας των εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια σπάνια αλλά με αστερίσκους καταδίκη από την ισραηλινή ηγεσία, ο αμερικανικός παράγοντας και τα «παιχνίδια εξουσίας» στο Τελ Αβίβ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ
ΟΗΕ 18.11.25

Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ

Παρά την εντύπωση ότι ο κόσμος είναι πιο συνδεδεμένος από ποτέ, νέα στοιχεία του ΟΗΕ αποκαλύπτουν ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν εντελώς εκτός ψηφιακής πραγματικότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης
Ελλάδα 18.11.25

Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν Αιγύπτιο ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του μαχαιρώματος που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ηράκλειο με θύμα έναν Παλαιστίνιο

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]
Ελλάδα 18.11.25

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]

Η κόρη της Φώφης Γεννηματά, Κατερίνα, είναι μέλος της ΠΑΣΠ - «Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», τονίζει ο πατέρας της

Σύνταξη
Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη

Η επανεκκίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά το βιβλίο, το άγχος της γαλάζιας παράταξης για την αυτοδυναμία και η αναταράξεις στην κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;
Culture Live 18.11.25

Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;

Οι selfies στα μουσεία διχάζουν: από ζημιές σε έργα και έλλειψη σεβασμού, έως καμπάνιες που φέρνουν νέο κοινό στην τέχνη. Είναι απειλή ή ένας σύγχρονος τρόπος σύνδεσης με τον πολιτισμό;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο