16.11.2025 | 17:02
«Μου άρπαξαν 350.000 ευρώ» – Νέα καταγγελία για το κύκλωμα απάτης μέσω των καζίνο
16.11.2025 | 03:59
Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής
Πώς έπειθαν οι απατεώνες τα θύματά τους – Ο ρόλος της αθλήτριας και η επιχείρηση για τη σύλληψη των μελών του
Ελλάδα 16 Νοεμβρίου 2025 | 21:09

Πώς έπειθαν οι απατεώνες τα θύματά τους – Ο ρόλος της αθλήτριας και η επιχείρηση για τη σύλληψη των μελών του

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε μια από τις σπείρες που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες σε όλη τη χώρα, με τη λεία τους να ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ.

Χειροπέδες στα μέλη μιας από τις πιο επικίνδυνες σπείρες απατεώνων που είχε καταφέρει να εξαπατήσει χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, πέρασαν οι αστυνομικοί.

Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, τους δημόσιους λειτουργούς ή λογιστές και είχαν προχωρήσει σε περισσότερες από 5.000 απάτες, εισέβαλλαν σε σπίτια και άρπαζαν ότι έβρισκαν.

Σε άλλες περιπτώσεις, τα μέλη του κυκλώματος βρίσκονταν πίσω από το ακουστικό, έπειθαν τα θύματα τους και τους αποσπούσαν τους κωδικούς τραπέζης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 35.000.000 ευρώ.

«Με είχαν προσεγγίσει με την δικαιολογία ότι έχω κερδίσει κάποια κρυπτονομίσματα και μου λέγανε για 30 χιλιάρικα και την πάτησα. Μπήκανε στον λογαριασμό μέσα μέσω τηλεφώνου και έγινε το μπέρδεμα… Ήταν γύρω στα 9.500» ανέφερε θύμα των απατεώνων μιλώντας στο MEGA.

Η αποδόμηση της οργάνωσης

Το ξεδόντιασμα της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης έγινε με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική και Κορινθία.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί έκαναν εφόδους στα αρχηγεία του κυκλώματος αλλά και σε σπίτια των δραστών.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας Αττικής εκτιμούν ότι έχει αποκαλυφθεί έως τώρα μόνο το 20% της δράσης της εγκληματικής ομάδας, καθώς πολλά θύματα δεν προχώρησαν ποτέ σε καταγγελία.

Δείτε βίντεο από τις επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη των μελών του κυκλώματος:

Ο ρόλος της αθλήτριας στη σπείρα

Ανάμεσα μάλιστα στους 44 συλληφθέντες και τα υπόλοιπα 96 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται και μια πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με διακρίσεις και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και του Πεκίνο.

«Και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Θεωρώ ότι με βάση την προσωπικότητα της συγκεκριμένης αθλήτριας να συμπεριλαμβάνεται το όνομα της σε κάτι τέτοιο και η ίδια της η προσωπικότητα, ίσως μάλλον έχει αναμιχθεί και λάθος το όνομα της σε κάτι τέτοιο», δήλωσε συναθλήτριά της.

Η 37χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο κύκλωμα καθώς ο αδελφός της που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην ιεραρχία φέρεται να τη «χρησιμοποιούσε» για να νομιμοποιεί τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζε.

Οι διάλογοι της αθλήτριας με τον αδελφό της

Οι διάλογοι του αδελφού της με μέλος της οργάνωσης είναι αποκαλυπτικοί για τη σχέση που είχε η ίδια με το κύκλωμα.

Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

Αδελφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

Μέλος οργάνωσης: Τι θες να πάρεις;

Αδελφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;

Αδελφός αθλήτριας: Δεν θέλω να φαίνονται.

Η πρωταθλήτρια ενόργανης πάντως αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στη δράση της σπείρας.

Ωστόσο, το MEGA παρουσιάζει μία από τις συνομιλίες που «έκαψε» την πασίγνωστη αθλήτρια της ενόργανης και αποκάλυψε την εμπλοκή της στο τεράστιο κύκλωμα.

37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;

37χρονη αθλήτρια: Όχι.

Αδελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Είχε κάνει καταγγελίες για βία στο παρελθόν

Πριν από λίγα χρόνια η 37χρονη κατηγορούμενη, είχε καταγγείλει μαζί με άλλους αθλητές κακοποιητικές συμπεριφορές στη διάρκεια των προπονήσεών τους.

«Οι τιμωρίες ήταν λόγω των κιλών. Έβλεπα πάρα πολύ ξύλο να σκίζονται μπλούζες από τα τραβήγματα πολύ κακή μεταχείριση οπότε φοβήθηκα και εγώ και δεν ήθελα να ξαναπάω στο γυμναστήριο», είχε πει.

