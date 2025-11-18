Πέντε από τους 24 κατηγορούμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τις τηλεφωνικές απάτες

Προφυλακίστηκαν πέντε από τους συνολικά 24 κατηγορούμενους οι οποίοι απολογήθηκαν στον ανακριτή κατηγορούμενοι για τηλεφωνικές απάτες. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι υπόλοιποι 20 κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Με λεία περισσότερα από 7 εκατ. ευρώ και χιλιάδες τα θύματα, η σπείρα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και τους λογιστές απασχολούσε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες άτομα, με «πρωταγωνιστές» πρώην αθλήτρια και τον αδερφό της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Η αθλήτρια & ο αδερφός της

– Αθλήτρια: Ναι.

– Αδερφός αθλήτριας: Κοιμάσαι;

– Αθλήτρια: Ναι. Για πες.

– Αδερφός αθλήτριας: Ααα.

– Αθλήτρια: Πες.

– Αδερφός αθλήτριας: Να σου βάλω λίγο στην κάρτα να πατήσεις εντάξει, αποδοχή;

– Αθλήτρια: Ααα.

– Αδερφός αθλήτριας: Γιατί η δικιά μου έχει κολλήσει.

– Αθλήτρια: Γιατί;

– Αδερφός αθλήτριας: Η δικιά μου κόλλησε. Δεν περνάει.

Το εισπρακτικό τμήμα για τις απάτες

Ο αδερφός της αθλήτριας, η οποία είχε μεγάλη καριέρα και συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κατηγορείται πως άνηκε στο τμήμα εισπρακτόρων του επιχειρησιακού κέντρου.

– Αδερφός αθλήτριας: Έλα. Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδερφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

– Αδερφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Τι θες να πάρεις;

– Αδερφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Σε φωτογραφίες ντοκουμέντο φαίνεται ο αδερφός να φτάνει σε μία ακόμα ληστεία.

– Υπαρχηγός: Έλα. Το τσιμπήσαμε το διχίλιαρο; (γελάει)

– Αδερφός αθλήτριας: Τι μ*** είναι οι άλλοι ρε π***; Έτσι όπως τα κάνουνε… Κι αυτά που πήρα πολλά είναι.

– Υπαρχηγός: Τσιμπήσαμε το διχίλιαρο εμείς;

– Αδερφός αθλήτριας: Ναι.

– Υπαρχηγός: Μπράβο αγόρι μου. Έλα παιδί μου! (γελάει) Καλά έκανες. Στον κόπο μας είναι αυτό.

Τι λένε θύματα

Την ίδια ώρα, το Live News ανακαλύπτει με την έρευνά του όλο και περισσότερα θύματα του κυκλώματος:

«Με πήρε κάποιος τηλέφωνο, υποδυόμενος τον λογιστή μου. Και μου είπε ότι είναι τελευταία μέρα σήμερα που πρέπει να δηλώσουμε αν έχουμε ρευστό χρήμα στο σπίτι. Είχα κάποια ρευστά για ώρα ανάγκης, και λέω έχω μερικά. Πρέπει μου λέει να τα δηλώσουμε και να τα φωτογραφήσουμε. Λέει θα στείλω ένα παιδί να πάρει μια φωτογραφία. Παράξενα πράγματα» είπε το θύμα του κυκλώματος.

«Σε λίγο χτύπησε το κουδούνι και ήρθε κάποιος με μια φωτογραφική μηχανή και υποτίθεται ότι τα φωτογράφησε. Και τα μάζεψε η ανιψιά μου και τα έβαλε πάλι στο γραφείο. Όπως ήταν τα ξανάφερε στο τραπέζι για δυο λεπτά και για μια στιγμή βγήκε η ανιψιά μου, και εκείνη την ώρα τα μάζεψε ο άνθρωπος ο δεύτερος, και βγήκε από την πόρτα και έφυγε. Ώσπου να το συνειδητοποιήσω, εξαφανίστηκε. Μου φάνηκε πολύ νεαρός. Είχε κοντά παντελόνια, ανασκουμπωμένο πουκάμισο, τα μπράτσα έξω ας πούμε» κατέληξε.

Ο αδερφός της αθλήτριας, σε άλλη συνομιλία του, είναι στο εξωτερικό, στην Ιταλία, με 17.000. Αναζητεί άτομο ιταλικής υπηκοότητας να του παραδώσει το χρηματικό ποσό μετρητά και ο τελευταίος με τη σειρά του να του καταθέσει το ίδιο χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό.

– Αδερφός αθλήτριας: Ένας φίλος μου ‘δωσε κάτι λεφτά να τα πάρουνε.

– Άγνωστος: Πόσα;

– Αδερφός αθλήτριας: Δεκαεφτά.

– Άγνωστος: Δεκαεφτά κάπα;

– Αδερφός αθλήτριας: Ναι. Μπορούμε ή όχι;

– Άγνωστος: Πωωω. Όχι, όχι. Με τίποτα.

– Αδερφός αθλήτριας: Δεν ξέρεις κάπου να πάμε;

– Άγνωστος: Θα ζητήσουν προμήθεια όπου και να πάμε.

– Αδερφός αθλήτριας: Ε ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε; Προμήθεια.

– Άγνωστος: Το ποσό μεταφέρθηκε μέσω τράπεζας ή έτσι;

– Αδερφός αθλήτριας: Όχι, όχι.

– Άγνωστος: Δεν μπορείς να το αποδείξεις δηλαδή;

– Αδερφός αθλήτριας: Ε όχι. Για να σου λέω…

– Άγνωστος: Σαν κι εμένα την πάτησες ε;

– Αδερφός αθλήτριας: Ναι.

Έκαναν επιλογή θυμάτων

Στο επιχειρησιακό μέρος, η οργάνωση είτε διασκορπιζόταν σε σημεία της πόλης ώστε άμεσα μετά το τηλεφώνημα πηγαίνει συνεργός τους και πριν το θύμα καταλάβει τι έγινε να δίνει τα λεφτά, είτε έκανε κάστινγκ… θυμάτων.

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Μήπως δουλέψουμε και Εκάλη από ‘κει.

– Αδερφός αθλήτριας: Τι; Σάλια;

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Εκάλη, Εκάλη. Ροδόπης. Περιοχή Ροδόπης. Εκεί έχει πολύ χρήμα.

– Αδερφός αθλήτριας: Ναι. Ε καλά εκεί όμως δεν είναι… Είναι περίεργα.

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Όχι ρε. Αντίθετα. Εκεί δεν έχει κάμερες. Όλο δάσος είναι και μ****ς. Και δεν έχει κάμερες.

– Αδερφός αθλήτριας: Καλά, την άλλη φορά δεν μου ‘λεγες για το (…) ότι πήγανε Εκάλη… αφού είναι φουλ κάμερες σ’ όλα τα σπίτια.

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Όχι Εκάλη ρε. Φιλοθέη πήγαν αυτοί. Φιλοθέη πήγανε.

– Αδερφός αθλήτριας: Και στην Εκάλη έχει πάντως.

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Όχι, όχι. Φιλοθέη.

– Αδερφός αθλήτριας: Πρέπει πάντως να έχω ή να νοικιάσουμε, κάτι να βρούμε, ένα μηχανάκι πιο γρήγορο γιατί με το δικό μου δεν πάει. Πάει με εβδομήντα…

Σήμερα απολογούνται ο αρχηγός, ο υπαρχηγός και μέλη, 24 άτομα της εγκληματικής οργάνωσης. Αύριο απολογούνται η αθλήτρια και ο αδερφός της.

Πηγή: megatv.com