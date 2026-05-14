Ο Αλ Ζαΐντι ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράκ – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει

Ο νέος πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι, ορκίστηκε την Πέμπτη με ένα μόνο μερικό υπουργικό συμβούλιο, αφού οι βουλευτές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συναίνεση για βασικές θέσεις, μεταξύ των οποίων τα υπουργεία Εσωτερικών και Άμυνας.

Ο Μπασίμ Μοχάμεντ ορίστηκε νέος υπουργός Πετρελαίου της χώρας, ενώ ο Φουάντ Χουσεΐν παρέμεινε υπουργός Εξωτερικών στη νέα κυβέρνηση, όπως ανέφεραν βουλευτές στο Reuters.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε 14 υπουργούς της νέας κυβέρνησης, αλλά δεν κατάφερε να επιτύχει συναίνεση για αρκετές υπόλοιπες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων Εσωτερικών και Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκαν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των βουλευτών, αφού ορισμένοι εξέφρασαν αντιρρήσεις για την έγκριση του υποψηφίου για το χαρτοφυλάκιο του Εσωτερικού, ανέφεραν βουλευτές. Ο Αλί αλ-Ζαΐντι διαδέχθηκε τον Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι, ο οποίος υπηρετούσε ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός και πλέον θα βρει πολλά κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν.

Πρώτες κινήσεις του Αλ Ζαΐντι η καταπολέμηση της διαφθοράς και οι πολιτοφυλακές

«Το Κοινοβούλιο ενέκρινε 14 υπουργεία, ενώ εννέα υπουργεία παραμένουν σε εκκρεμότητα. Τρία από αυτά δεν κατάφεραν να κερδίσουν σήμερα την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου», δήλωσε ο βουλευτής Μουκντάντ αλ-Χαφάτζι στο Reuters.

Την 1η Μαΐου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξή του προς τον Ζαΐντι σε τηλεφωνική συνομιλία, αφού η ιρακινή συμμαχία σιιτικών πολιτικών μπλοκ, το «Πλαίσιο Συντονισμού», όρισε τον Απρίλιο τον Ζαΐντι ως υποψήφιο πρωθυπουργό, δίνοντάς του 30 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο Ζαΐντι, ηλικίας 40 ετών, είναι ένας ιρακινός πολυεκατομμυριούχος με συμφέροντα που εκτείνονται σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού τομέα και της προμήθειας του τεράστιου κυβερνητικού προγράμματος διανομής τροφίμων του Ιράκ, το οποίο εξυπηρετεί εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο νέος πρωθυπουργός θα αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως την αποστράτευση των υποστηριζόμενων από το Ιράν πολιτοφυλακών, την καταπολέμηση της βαθιά ριζωμένης διαφθοράς και την εξισορρόπηση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.