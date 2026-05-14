Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ αποφάσισε να ορίσει στον κρίσιμο αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός, στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Ιταλό διαιτητή Αντρέα Κολόμπο. Ενα παιχνίδι στο οποίο θα κριθεί εν πολλοίς εάν οι Ερυθρόλευκοι θα κατακτήσουν ή όχι τη 2η θέση του πρωταθλήματος, άρα και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Σε έναν τέτοιο αγώνα, λοιπόν, ο Στεφάν Λανουά, επέλεξε να ορίσει διαιτητή, ο οποίος ερευνάται από τις ιταλικές αρχές στο πλαίσιο του μεγάλου σκανδάλου που έχει ξεσπάσει με τη διαιτησία στη γειτονική χώρα. Τρεις αγωνιστικές μετά την Τούμπα και την προκλητική διαιτησία του Σιμόνε Σότσα, το όνομα του οποίου επίσης αναφέρεται στο σκάνδαλο, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής επιλέγει να προκαλέσει με την επιλογή του. Ναρκοθετώντας την τελευταία αγωνιστική των Play offs. Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή…

Τι είναι η περίφημη «Frode Sportiva» (σ.σ. Αθλητική Απάτη); Ο Αντρέα Κολόμπο, λοιπόν, εμφανίζεται ως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στις δικογραφίες της Εισαγγελίας του Μιλάνου (υπό τον εισαγγελέα Μαουρίτσιο Ασιόνε). Η έρευνα επικεντρώνεται στον (υπό… αυτοαναστολή) αρχιδιαιτητή Τζιανλούκα Ρόκι, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε αθλητική απάτη. Αν και ο Κολόμπο δεν περιλαμβάνεται ακόμη στους άμεσα κατηγορούμενους, το όνομά του αναφέρεται ρητά σε σχέση με την εικαζόμενη χειραγώγηση των ορισμών.

Για την ακρίβεια, οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ρόκι «κατηύθυνε» τον ορισμό του Κολόμπο για τον αγώνα Μπολόνια-Ίντερ στις 20 Απριλίου 2025. Γιατί συνέβη αυτό; Διότι σύμφωνα με τη δικογραφία, τις υποκλαπείσες συνομιλίες και τα έγγραφα της Εισαγγελίας, ο Κολόμπο περιγράφεται ως προφίλ «αρεστό στην Ίντερ». Ως «gradito». Για αυτόν τον λόγο εμφανίζεται να επιλέχθηκε για… άρχει της κρίσιμης αναμέτρησης. Με την εισαγγελία να αναφέρει ότι «…η επιλογή του δεν ήταν τυχαία, αλλά μέρος ενός συστήματος που αποσκοπούσε στο να διασφαλιστούν διαιτησίες ευνοϊκές ή τουλάχιστον αποδεκτές από συγκεκριμένο σύλλογο».

Σύμφωνα με τα κομμάτια της δικογραφίας που παρουσιάζουν τα κορυφαία ΜΜΕ της Ιταλίας, η έρευνα έφερε ξανά στο φως περιστατικά από το παρελθόν του Κολόμπο, τα οποία οι εισαγγελείς αξιολογούν για να σκιαγραφήσουν το επαγγελματικό του προφίλ. Για την ακρίβεια, φαίνεται ότι άτυπα μελετάται η απόδοσή του στα παιχνίδια Μίλαν-Κιέβο (Primavera, 2018) και Πίζα-Μπάρι (Serie B, 2022). Για το πρώτο είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό δύο μηνών «για προσβλητική συμπεριφορά προς τους ποδοσφαιριστές της Μίλαν». Σύμφωνα με τις τότε εκθέσεις, χρησιμοποίησε εκφράσεις που κρίθηκαν απαράδεκτες για διαιτητή, αμφισβητώντας την αξία των παικτών με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Ενώ για την αναμέτρηση της Serie B, έγγραφα της Εισαγγελίας αναφέρουν ότι στη διαχείριση και του αγώνα στην Πίζα, «παρατηρήθηκαν παρόμοιες εντάσεις στη συμπεριφορά του».

Οι αρχές χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για να στηρίξουν το επιχείρημα ότι ο Κολόμπο, παρά τις γνωστές πειθαρχικές του εκτροπές, προωθήθηκε στην κορυφή της ιταλικής διαιτησίας από το σύστημα Ρόκι. Μάλιστα, η Εισαγγελία του Μιλάνου εμφανίζεται να συνέκρινε την απόδοση και τα αποτελέσματα του Κολόμπο σε αγώνες της Ίντερ, με εκείνα άλλων διαιτητών, όπως ο Ντανιέλε Ντόβερι, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «μη αρεστός» και ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, απομακρύνθηκε εσκεμμένα από κρίσιμα παιχνίδια! Τι έδειξαν τα αποτελέσματα; Ότι σε σύνολο 9 αγώνων με διαιτητή τον Κολόμπο, στο διάστημα 2023-26, η Νερατζούρι είχαν 6 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 ήττες.

Αυτή τη στιγμή, ο Αντρέα Κολόμπο βρίσκεται υπό καθεστώς έντονης θεσμικής πίεσης. Παρόλο που δεν έχει τεθεί σε επίσημη διαθεσιμότητα από τον αθλητικό δικαστή (καθώς δεν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απάτη, όπως στον Ρόκι), η Ιταλική Ένωση Διαιτητών (AIA) είναι σε αναμονή και εξετάζει εσωτερικά το θέμα, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της ποινικής διαδικασίας. Διότι εάν «δεθεί» από την Εισαγγελία η κατηγορία πως ο Κολόμπο φέρεται να λειτούργησε ως το «μέσο», το… «όργανο» μέσω του οποίου υλοποιήθηκε η φερόμενη χειραγώγηση του συστήματος ορισμών, τότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν περίπλοκα.

Πού καταλήγουμε; Εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Η απόφαση του Λανουά, να ορίσει διαιτητή από την Ιταλία (σ.σ. πόσο μάλλον μετά τα όσα έγιναν με τον Σότσα, πριν από τρεις αγωνιστικές), ο οποίος έχει άμεση αναφορά του ονόματός του σε ένα τεράστιο σκάνδαλο πιθανής χειραγώγησης, είναι από μόνη της προκλητική και παράλογη. Μπορεί ο Κολόμπο να κάνει ρεσιτάλ διαιτησίας. Μπορεί να είναι ο… νέος Κολίνα. Μπορεί να μη χάσει φάση. Να είναι ακριβοδίκαιος. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα από τα παραπάνω. Δεν αλλάζει ότι είναι στο μάτι ενός διαιτητικού κυκλώνα. Μπορεί να είναι αθώος. Μπορεί να είναι όλα μια συνωμοσία. Αλλά αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει; Αρα; Γιατί να το διακινδυνεύουμε βρε αδερφέ; Γιατί να τον φέρουμε σε δύσκολή θέση τον άνθρωπο; Γιατί να γινόμαστε καχύποπτοι;

Μάλλον γιατί αυτοί που αποφασίζουν δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά για να είναι όλα καλώς καμωμένα. Με πράξεις. Οι αποφάσεις τους το δείχνουν. Από τη μία ένας Ιταλός υπό δικαστική έρευνα και από την άλλη, ένας Γεωργιανός διαιτητής στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ. Από όπου κι αν το πιάσεις, λογική δεν μπορείς να βρεις. Ή αν το δεις και ανάποδα, μπορείς να βρεις. Αλλά λογική του παραλόγου…