«Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μήνυση κατά του Netflix υπέβαλε ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον. Κατηγορεί την πλατφόρμα ότι «κατασκοπεύει τους Τεξανούς, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και συλλέγει δεδομένα χρηστών χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους».

Σύμφωνα με τον Πάξτον, το Netflix είχε υποσχεθεί «ότι η εταιρεία δεν συλλέγει και δεν ενσωματώνει δεδομένα χρηστών». Επίσης, «τα προφίλ των παιδιών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την προστασία των παιδιών». Αντ’ αυτού, αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, το Netflix «δημιούργησε σιωπηλά ένα πρόγραμμα επιτήρησης συμπεριφοράς εκπληκτικής κλίμακας».

Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, «το πρόγραμμα απαιτεί να κολλάνε οι Τεξανοί και τα παιδιά τους στην οθόνη και στη συνέχεια να εξάγουν κάθε πιθανό κομμάτι δεδομένων σχετικά με αυτούς ενώ βρίσκονται εκεί».

Ο Κεν Πάξτον, Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι οι πρακτικές επιτήρησης της πλατφόρμας παραβιάζουν τον Νόμο περί Παραπλανητικών Εμπορικών Πρακτικών του Τέξας. «Όταν παρακολουθείτε Netflix, το Netflix σας παρακολουθεί», αναφέρει στην αγωγή.

«Σκοτεινά μοτίβα»

Ο Κεν Πάξτον κατηγόρησε περαιτέρω την εταιρεία streaming ότι χρησιμοποιεί «σκοτεινά μοτίβα» για να χειραγωγεί τους χρήστες. Ένα από αυτά είναι η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής. Με τον τρόπο αυτό αφαιρεί «τα φυσικά σημεία διαλείμματος, που επιτρέπουν έναν χρήστη να απομακρυνθεί από την οθόνη του».

Ο Γενικός Εισαγγελέας επικαλείται δήλωση του πρώην CEO του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς. Ο οποίος το 2020 έλεγε:

«Δεν συλλέγουμε τίποτα. Επικεντρωνόμαστε πραγματικά στο να κάνουμε τα μέλη μας ευτυχισμένα και δεν ασχολούμαστε με όλη αυτή τη διαμάχη γύρω από τη διαφήμιση».

Ο Πάξτον υποστηρίζει ότι «το Netflix πούλησε συνδρομές στα προγράμματά του ως τρόπο διαφυγής από την παρακολούθηση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών: πληρώνετε μηνιαίως, αποφύγετε την παρακολούθηση. Οι Τεξανοί εμπιστεύτηκαν αυτή τη συμφωνία. Το Netflix την έσπασε – κατασκεύασε το ίδιο σύστημα συλλογής δεδομένων που πλήρωναν οι συνδρομητές για να διαφύγουν».

Έτσι, ζητά προσωρινή περιοριστικά μέτρα, για να εμποδίσει το Netflix να «συλλέγει, να μοιράζεται, να πουλάει, να αποκαλύπτει, να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει με άλλο τρόπο οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγει σχετικά με τους καταναλωτές του Τέξας».

Ζητά επίσης από την πλατφόρμα να «καθαρίσει» όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τους Τεξανούς. Επίσης, θέλει διαβεβαιώσεις ότι η εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει δεδομένα χρηστών για στοχευμένη διαφήμιση χωρίς πρώτα να λάβει τη «ρητή, ενημερωμένη συγκατάθεση» των χρηστών.

Και διεκδικεί από το Netflix πρόστιμα ύψους 10.000 δολαρίων ανά παράβαση.

Τι λέει το Netflix

Εκπρόσωπος του Netflix δήλωσε στο TIME ότι η εταιρεία σκοπεύει να αντιμετωπίσει τους ισχυρισμούς στο δικαστήριο.

«Με σεβασμό προς τη σπουδαία πολιτεία του Τέξας και τον Γενικό Εισαγγελέα Πάξτον, αυτή η αγωγή στερείται βάσης και βασίζεται σε ανακριβείς και παραμορφωμένες πληροφορίες», δήλωσε. «Το Netflix λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα των μελών μας και συμμορφώνεται με τους νόμους περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων παντού όπου δραστηριοποιούμαστε».